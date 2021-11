Ở tuổi U40, Song Hye Kyo diện quần jeans đẹp và sang từ trong phim ra ngoài đời

Ở tuổi U40, Song Hye Kyo diện quần jeans với tần suất khá thưa thớt, nhưng mặc set nào là "chất" set nấy. Điển hình như trong hình ảnh sóng đôi bên bạn diễn Jang Ki Young (Now, We Are Breaking Up), Song Hye Kyo trông rất sang trọng khi kết hợp áo cardigan cổ viền ren với quần jeans dáng ôm, kết hợp với boots thấp cổ. Dù mẫu áo cô diện là item tối màu, nhưng nhờ sự xuất hiện của quần jeans, outfit của Song Hye Kyo trông chẳng hề "dừ" chút nào. Đôi boots thì có nhiệm vụ tăng vẻ "chất chơi", hiện đại cho cả tổng thể.