Con bỗng nhiên học hành sa sút, bố mẹ đừng để mình trở thành "thủ phạm" làm mọi thứ trầm trọng thêm

Sau mỗi kỳ kiểm tra hay thi giữa kỳ, không khí trong nhiều gia đình thường chia thành hai thái cực: nơi thì vui mừng vì kết quả tốt, nơi lại nặng nề vì điểm số của con giảm sút. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc điểm số cao hay thấp, mà ở cách cha mẹ phản ứng trước sự thay đổi đó. Cách xử lý của phụ huynh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, động lực học tập và mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái.

Trước hết, cha mẹ cần giữ bình tĩnh

Khi thấy điểm của con giảm, nhiều phụ huynh phản ứng ngay lập tức bằng sự lo lắng hoặc tức giận. Những câu hỏi như “Sao con lại thi kém thế này?”, “Có phải con suốt ngày chơi điện thoại không?” hay “Bố mẹ bỏ bao nhiêu tiền cho con học thêm mà chỉ được thế này?” khá phổ biến. Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục cho rằng những phản ứng này thường khiến trẻ cảm thấy áp lực, thậm chí né tránh giao tiếp với cha mẹ.

Thay vì bộc lộ cảm xúc tiêu cực, phụ huynh nên tự nhắc mình rằng việc điểm số lên xuống là điều bình thường. Một lần thi không tốt không thể phản ánh toàn bộ năng lực của trẻ. Khi trò chuyện với con, cha mẹ có thể nói: “Bố mẹ thấy lần này kết quả của con hơi giảm, chúng ta cùng xem nguyên nhân ở đâu nhé.” Việc dùng từ “chúng ta” thay vì “con” giúp giảm cảm giác bị phán xét và tạo tâm thế hợp tác cho trẻ.

Quan sát để tìm ra nguyên nhân thực sự

Điểm số giảm có thể xuất phát từ nhiều lý do khác nhau. Đôi khi chỉ một môn học bị giảm, nhưng cũng có trường hợp toàn bộ các môn đều đi xuống. Nếu chỉ một môn giảm mạnh, nguyên nhân có thể là lỗ hổng kiến thức, không quen cách giảng dạy của giáo viên hoặc trẻ mất hứng thú với môn học đó. Ngược lại, nếu nhiều môn cùng giảm, phụ huynh cần xem xét các yếu tố khác như thói quen sinh hoạt, sức khỏe tinh thần hoặc môi trường gia đình.

Việc quan sát thói quen học tập hàng ngày cũng rất quan trọng. Trẻ có làm bài tập đầy đủ không, có thường xuyên kéo dài thời gian làm bài hay làm qua loa? Trên lớp trẻ có tập trung hay thường xuyên mất tập trung, nói chuyện riêng? Ngoài ra, những thay đổi trong sinh hoạt như thức khuya chơi điện thoại, dành nhiều thời gian cho mạng xã hội hoặc trò chơi điện tử cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả học tập.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên chú ý đến trạng thái cảm xúc của con. Nếu trẻ trở nên ít nói, dễ cáu gắt, thường than “không hiểu bài” hoặc “không muốn đi học”, đây có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ đang chịu áp lực tâm lý. Một số em còn xuất hiện triệu chứng cơ thể như đau đầu, đau bụng do căng thẳng kéo dài.

Lắng nghe để hiểu con

Nhiều trẻ khi điểm số giảm thường lo sợ bị trách mắng nên không nói ra nguyên nhân thật sự. Vì vậy, phụ huynh cần tạo môi trường giao tiếp thoải mái để con sẵn sàng chia sẻ. Thay vì chất vấn trực tiếp trong lúc ăn cơm hay khi trẻ đang làm bài tập, cha mẹ có thể chọn những thời điểm nhẹ nhàng hơn như lúc đi dạo hoặc trên đường đưa con đi học.

Khi trò chuyện, điều quan trọng là lắng nghe cảm xúc phía sau lời nói của trẻ. Chẳng hạn, khi trẻ nói “Con ghét môn toán” hoặc “Thầy toán khó quá”, điều đó có thể không đơn thuần là sự chán ghét môn học, mà là cảm giác không theo kịp bài giảng hoặc thiếu sự tự tin. Nếu cha mẹ phản hồi bằng sự thấu hiểu, như “Bị thầy phê bình chắc con khó chịu lắm, con kể cho mẹ nghe chuyện gì xảy ra nhé”, trẻ sẽ dễ mở lòng hơn.

Cùng con tìm giải pháp cụ thể

Sau khi xác định nguyên nhân, phụ huynh nên cùng con xây dựng kế hoạch cải thiện rõ ràng. Nếu vấn đề nằm ở lỗ hổng kiến thức, có thể trao đổi với giáo viên để bổ sung phần kiến thức còn thiếu và luyện tập thêm các dạng bài yếu. Việc sử dụng sổ ghi lỗi sai cũng giúp trẻ hiểu rõ mình thường sai ở đâu và tránh lặp lại lỗi tương tự.

Trong trường hợp phương pháp học chưa hiệu quả, trẻ có thể thử những cách học khác như lập sơ đồ tư duy, tóm tắt kiến thức theo chủ đề hoặc trao đổi kinh nghiệm học tập với bạn bè và thầy cô. Nếu nguyên nhân đến từ thói quen sinh hoạt, cha mẹ nên cùng con điều chỉnh thời gian biểu, đảm bảo ngủ đủ giấc và hạn chế sử dụng điện thoại vào ban đêm.

Ngoài ra, phụ huynh cũng cần giúp con giảm áp lực bằng cách khuyến khích vận động, nghe nhạc hoặc dành thời gian thư giãn. Quan trọng hơn, hãy tạo cơ hội để trẻ trải nghiệm cảm giác thành công từ những mục tiêu nhỏ, chẳng hạn hoàn thành tốt bài tập trong tuần hoặc cải thiện một dạng bài khó.

Đồng hành lâu dài

Việc cải thiện kết quả học tập không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Cha mẹ nên cùng con theo dõi tiến trình mỗi tuần, xem xét những điểm đã tiến bộ và những vấn đề còn cần điều chỉnh. Những mục tiêu nhỏ kèm phần thưởng hợp lý có thể giúp trẻ duy trì động lực.

Quan trọng nhất, phụ huynh cần nhớ rằng vai trò của mình không phải là người kiểm soát hay gây áp lực, mà là người đồng hành và hỗ trợ. Khi cha mẹ giữ được sự bình tĩnh, thấu hiểu và kiên nhẫn, trẻ sẽ học cách đối diện với khó khăn một cách tích cực hơn.

Trong hành trình học tập của mỗi đứa trẻ, điểm số chỉ là một phần nhỏ. Điều quan trọng hơn là khả năng tự điều chỉnh, sự tự tin và thái độ tích cực trước thử thách, những điều chỉ có thể hình thành khi trẻ nhận được sự tin tưởng và đồng hành đúng cách từ gia đình.