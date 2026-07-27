Jennie "bình dân hóa" kiểu tóc từng diện ở Chanel, hội gái xinh châu Á lập tức học theo

Chỉ với vài giây xuất hiện trong MV Less Than A Lover, Jennie một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình đối với làng thời trang và làm đẹp. Không cần diện những món đồ quá cầu kỳ hay kiểu tóc khó ứng dụng, nữ thần tượng khiến mạng xã hội xôn xao bởi một tạo hình mang đậm chất nàng thơ mùa hè: mái tóc búi thấp kết hợp tóc tết, điểm xuyết những lọn tóc buông lơi ôm gương mặt. Điều thú vị là kiểu tóc này thực chất không hề mới. Jennie từng diện nó từ khoảng 4 năm trước tại một sự kiện của Chanel, nhưng ở thời điểm hiện tại, cô đã "làm mới" hoàn toàn bằng một cách tiếp cận gần gũi hơn, giúp bất kỳ cô gái nào cũng có thể thử.

Nhìn lại hình ảnh của Jennie tại sự kiện Chanel năm 2022, kiểu tóc tết kết hợp búi được thực hiện rất chỉn chu. Phần tóc được vuốt gọn, các lọn tóc được cố định cẩn thận, mang đến cảm giác sang trọng, quý phái và rất phù hợp với không khí của một sự kiện thời trang cao cấp. Đây là kiểu tóc thường được gắn với những buổi tiệc, thảm đỏ hoặc các dịp đặc biệt, vì thế không nhiều người nghĩ rằng nó có thể trở thành một kiểu tóc mặc hàng ngày.

Thế nhưng trong MV Less Than A Lover, Jennie đã mang đến một phiên bản hoàn toàn khác. Vẫn là phần tóc búi kết hợp những đường tết nhỏ, nhưng tổng thể trở nên mềm mại và tự nhiên hơn rất nhiều. Thay vì vuốt tóc thật gọn, cô để hai lọn tóc mảnh buông nhẹ hai bên má, tạo hiệu ứng gương mặt thanh thoát và có chiều sâu. Phần tóc búi cũng không quá chặt mà được đánh rối nhẹ, mang đến vẻ đẹp phóng khoáng, lãng mạn đúng tinh thần mùa hè.

Chính sự thay đổi nhỏ này lại tạo nên khác biệt lớn. Kiểu tóc vốn mang hơi hướng xa xỉ bỗng trở nên gần gũi, trẻ trung và dễ áp dụng hơn hẳn. Nhiều người nhận xét rằng đây là ví dụ điển hình cho khả năng "bình dân hóa" những xu hướng vốn được xem là chỉ dành cho giới thời trang cao cấp của Jennie. Cô không tạo ra một kiểu tóc hoàn toàn mới, nhưng cách biến tấu khéo léo khiến nó trở nên phù hợp với cuộc sống thường ngày.

Ngay sau khi MV ra mắt, hàng loạt video hướng dẫn tạo kiểu tóc Jennie nhanh chóng xuất hiện trên TikTok, Xiaohongshu, Instagram và nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Không chỉ các beauty blogger mà cả những cô gái yêu thích phong cách Hàn Quốc cũng đồng loạt thử nghiệm kiểu tóc này. Điều khiến xu hướng lan tỏa nhanh là bởi nó không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp. Chỉ cần biết tết vài lọn tóc nhỏ, búi tóc thấp và để lại một vài sợi tóc trước trán là đã có thể tái hiện được khoảng 80-90% tinh thần của Jennie.

Kiểu tóc này cũng ghi điểm nhờ khả năng phù hợp với nhiều dáng khuôn mặt khác nhau. Những cô nàng mặt tròn có thể tận dụng hai lọn tóc buông trước má để tạo hiệu ứng gương mặt thon gọn hơn. Người sở hữu gương mặt dài sẽ trông cân đối hơn nhờ phần mái bay kết hợp búi tóc thấp. Trong khi đó, những cô gái có khuôn mặt trái xoan hay mặt nhỏ gần như không cần chỉnh sửa quá nhiều mà vẫn có ngay diện mạo ngọt ngào, nữ tính.

Không chỉ vậy, đây còn là kiểu tóc có tính ứng dụng rất cao. Bạn có thể diện khi đi học, đi làm, hẹn hò, cà phê cuối tuần hay thậm chí tham dự tiệc cưới. Chỉ cần thay đổi một chút ở phụ kiện như nơ lụa, kẹp ngọc trai hoặc khuyên tai nổi bật là tổng thể sẽ lập tức mang sắc thái khác nhau. Với trang phục váy hoa, kiểu tóc tạo cảm giác dịu dàng. Khi kết hợp cùng áo sơ mi hoặc blazer, nó lại mang nét thanh lịch hiện đại. Chính sự linh hoạt ấy là lý do khiến ngày càng nhiều cô gái yêu thích.

Không phải ngẫu nhiên Jennie luôn được xem là một trong những biểu tượng tạo xu hướng hàng đầu châu Á. Điều cô mang đến không chỉ là những món đồ xa xỉ hay phong cách khó bắt chước, mà còn là khả năng biến những ý tưởng tưởng chừng chỉ dành cho sàn diễn trở nên gần gũi với cuộc sống thường nhật. Mỗi lần Jennie thay đổi một chi tiết nhỏ trong cách làm đẹp, từ màu son, kiểu tóc cho đến cách phối trang phục, đều có thể tạo thành làn sóng được đông đảo người hâm mộ học theo.

Lần này cũng vậy, kiểu tóc búi kết hợp tóc tết từng gắn với hình ảnh sang trọng của Chanel nay đã được Jennie "hô biến" thành phiên bản nhẹ nhàng, tự nhiên và dễ ứng dụng hơn bao giờ hết. Có lẽ chính sự tinh tế trong cách làm mới xu hướng đã giúp Jennie tiếp tục giữ vững danh hiệu "nữ hoàng tạo trend". Và nhiều khả năng, trong suốt mùa hè này, kiểu tóc nàng thơ mà cô lăng xê sẽ còn tiếp tục phủ sóng khắp châu Á.