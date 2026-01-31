Từ bộ xương khô trở nên tràn đầy sức sống: Hành trình chữa lành của cô gái từng bị cân nặng kiểm soát cả cuộc đời

Đoạn clip của cô thu hút gần 110 triệu lượt xem, gần 78.000 bình luận cùng hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Nhân vật chính là Laurie Gauvinn - người từng sống trong vòng xoáy ám ảnh kéo dài, nơi cuộc đời chỉ được đo đếm bằng những con số: cân nặng, lượng calo nạp vào, số phút tập luyện và số giờ nhịn ăn. Cơ thể cô gầy đến mức tim chỉ còn đập hơn 20 nhịp mỗi phút, nhưng trong suy nghĩ của Laurie khi ấy, đó lại được xem là một "thành tựu" – bằng chứng cho thứ quyền kiểm soát tuyệt đối mà cô tin rằng mình đang nắm giữ.

Hành trình tập luyện để tăng cân, tìm lại chính mình của Laurie Gauvinn thu về gần 110 triệu lượt xem. (Nguồn: Laurie Gauvinn)

Ít ai biết, phía sau thân hình "siêu gầy" ấy là một chuỗi dài tổn thương tâm lý từ thuở ấu thơ, những mất mát quá lớn đến quá sớm và một căn bệnh rối loạn ăn uống âm thầm nhưng tàn phá cả thể chất lẫn tinh thần. Cô từng tập luyện hàng giờ mỗi ngày trong trạng thái gần như không có năng lượng, có những ngày chỉ ăn vài bông bông cải xanh nhưng vẫn ép bản thân đi bộ, đạp xe, tập luyện đến kiệt sức. Với cô khi đó, càng gầy càng đáng tự hào.



Laurie Gauvinn đã từng siêu gầy. (Nguồn: Instagram)

Thế nhưng, đến một thời điểm, khi đứng trước gương và không còn nhận ra chính mình, cô nhận ra mình đã đánh mất gần như tất cả: bạn bè, ước mơ, niềm vui sống. Mục tiêu duy nhất còn sót lại - "phải gầy" cũng trở nên trống rỗng và đáng sợ. Đó là khoảnh khắc cô quyết định dừng lại, bật khóc và nói với gia đình rằng: "Con sẽ chữa lành."

Sau thời gian khủng hoảng, cô đã bắt đầu tập luyện để tìm lại chính mình. (Nguồn: Instagram)

Kể từ cuối năm 2024, hành trình của cô rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Tập luyện không còn là sự trừng phạt dành cho cơ thể, mà trở thành cách để nuôi dưỡng nó. Cô vẫn đến phòng gym đều đặn, nhưng thay vì ép mình vận động quá sức, cô học cách lắng nghe cơ thể, ưu tiên các bài tập sức mạnh giúp tăng cơ, cải thiện sức khỏe tim mạch và phục hồi thể trạng.

Việc tập gym giờ đây mang ý nghĩa tích cực hơn: mạnh mẽ hơn, khỏe khoắn hơn, chứ không phải gầy đi từng ngày. Laurie Gauvinn chấp nhận rằng cơ thể cần năng lượng để vận động, cần được nghỉ ngơi và hồi phục. Những buổi tập không còn đo bằng lượng mồ hôi hay sự kiệt quệ, mà bằng cảm giác cơ thể được "sống" đúng nghĩa.

Với Laurie Gauvinn, tập gym giờ đây là để mạnh khoẻ, hạnh phúc hơn. (Nguồn: Instagram)



Song song với tập luyện, cô bắt đầu xây dựng lại mối quan hệ lành mạnh với đồ ăn – điều từng là nỗi ám ảnh lớn nhất. Thay vì cắt giảm khắc nghiệt, cô lựa chọn một chế độ ăn cân bằng, đủ chất và tốt cho sức khỏe.

Bữa sáng yêu thích của Laurie Gauvinn hiện tại là sự kết hợp đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng: nửa quả táo, một thanh protein, sữa chua Hy Lạp, một lát bánh mì và một muỗng granola. Không còn những phép tính căng thẳng, không còn cảm giác tội lỗi sau mỗi bữa ăn. Thực phẩm giờ đây là nhiên liệu, là nguồn năng lượng giúp cô tập luyện tốt hơn và sống trọn vẹn hơn.

Bữa sáng đơn giản nhưng dinh dưỡng của Laurie Gauvinn. (Nguồn: Instagram)

Cô không theo đuổi sự hoàn hảo trong ăn uống, mà hướng tới sự bền vững-– ăn đủ, ăn đa dạng và cho phép bản thân tận hưởng.

Với cô, tăng cân từng là điều đáng sợ nhất. Nhưng hiện tại, đó chỉ đơn giản là một phần của quá trình hồi phục. Cơ thể có da thịt hơn, gương mặt có sức sống hơn và quan trọng nhất là tâm trí dần thoát khỏi "giọng nói" ám ảnh từng kiểm soát mọi suy nghĩ.