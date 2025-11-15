Truyền thông Hàn sốt ruột với Triệu Lộ Tư

Mỗi động thái của nàng "tiểu hoa" đều lọt top bàn luận, chứng minh sức hút khó thay thế trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Mới đây, cô còn khiến dân tình bất ngờ khi phát hiện tạp chí danh tiếng của Hàn Quốc phải để lại bình luận ngay dưới bài đăng của Triệu Lộ Tư, bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng cô. Khoảnh khắc này nhanh chóng viral, minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng của Triệu Lộ Tư – một minh tinh không chỉ nổi tiếng ở Cbiz mà còn vươn tầm châu Á.

Dazed Korea dùng tài khoản chính thức với 1,3 triệu người theo dõi để bình luận dưới bài đăng của Triệu Lộ Tư.

Cụ thể, dưới bài đăng mới nhất của Triệu Lộ Tư, Dazed Korea đã để lại bình luận: "Hi, we're sent you a DM. Could you please check when you get a chance?" (Tạm dịch: Xin chào, chúng tôi đã gửi cho bạn 1 tin nhắn. Bạn có thể check khi nào có thời gian không?). Bình luận này của Dazed Korea cũng phần nào cho thấy sự nóng lòng muốn hợp tác với minh tinh Cbiz, sốt ruột đến mức phải hối cô check tin nhắn. Nhiều cộng đồng mạng cũng đang mong chờ vào sự kết hợp Trung - Hàn, hóng 1 bìa tạp chí của Triệu Lộ Tư trên Dazed Korea. Mỹ nhân sinh năm 1998 có visual và phong cách được đánh giá là khá hợp style Hàn nên nếu màn collab thành sự thật thì ấn phẩm này sẽ tạo được hiệu ứng rất tốt.

Netizen thích thú trước độ nổi tiếng ở Hàn Quốc của Triệu Lộ Tư, thậm chí còn ví cô như "phượng hoàng tái sinh" vì sau nhiều thị phi, lùm xùm mà danh tiếng vẫn không hề thay đổi.

Sau thành công của tác phẩm Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư nhận được rất nhiều sự yêu thích từ khán giả Hàn. Mỹ nhân sinh năm 1998 nhiều lần xuất hiện trong các BXH minh tinh Cbiz đẹp nhất do netizen xứ kim chi bình chọn. Vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào của nữ diễn viên cũng nhiều lần được tôn trọn nhờ trang điểm theo style Hàn. Mới đây, cô còn viral khắp cõi mạng với loạt tạo hình chuẩn idol Kpop trong fanmeeting. Tất cả những dấu hiệu này khiến dân tình bật chế độ hóng với màn collab trong tương lai của Triệu Lộ Tư và Dazed Korea.

Triệu Lộ Tư được đánh giá rất hợp với style Hàn Quốc, từ visual đến phong cách của nữ diễn viên.