Da tôi khô kinh niên mà vẫn căng bóng nhờ lọ kem dưỡng này, 1 tháng hết 2 lọ không phải chuyện đùa!

Trong thế giới skincare, có người thích sưu tầm, có người thích thử mới, và cũng có người chỉ trung thành với một sản phẩm duy nhất. Nàng blogger Đậu Nhỏ, vốn có làn da khô và cực kỳ "khó chiều". Dù đã dùng qua vô số loại kem dưỡng ẩm, nhưng cô vẫn dành tình yêu và kiên trì dùng đi dùng lại một loại kem dưỡng duy nhất. Thậm chí, cô còn khiến cộng đồng làm đẹp bất ngờ khi trong 6 tháng, đã dùng hết 12 lọ kem dưỡng này.

Vậy loại kem dưỡng nào khiến Đậu Nhỏ "nghiện" đến mức đó?

Câu trả lời chính là Curel Intensive Moisture Care - Intensive Moisture Cream, sản phẩm dành riêng cho da khô và nhạy cảm, đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Curel (Nhật Bản).

Đậu Nhỏ chia sẻ rằng cô từng thử qua hàng loạt kem dưỡng từ bình dân, tầm trung đến cao cấp: kem Hàn, kem Nhật, kem Âu Mỹ… nhưng chỉ khi dùng đến Curel Intensive Moisture Cream, cô mới cảm nhận được sự "cứu rỗi" thật sự cho làn da khô của mình.

Kem có chất cream mềm, nhẹ, thấm nhanh, không hề bết dính dù dưỡng ẩm rất tốt. Khi thoa lên, da lập tức được "ve vuốt", cảm giác mềm ẩm và được bao bọc bởi một lớp dưỡng nhẹ nhàng, dễ chịu. Những ngày thời tiết hanh khô, da khô mốc, bong tróc hay căng rát đều được làm dịu chỉ sau vài phút.

Điều gì khiến sản phẩm đặc biệt đến vậy?

Curel nổi tiếng nhờ công nghệ dưỡng ẩm phục hồi hàng rào da, tập trung vào ceramide - một thành phần thiết yếu để duy trì độ ẩm và sự khỏe mạnh của lớp biểu bì.

Curel Intensive Moisture Cream chứa:

- Ceramide chức năng (ceramide care) giúp bổ sung và củng cố hàng rào ẩm.

- Eucalyptus extract tăng khả năng hấp thụ ceramide vào sâu trong da.

- Công thức không hương liệu, không cồn, không gây kích ứng, phù hợp cho da nhạy cảm hoặc da dễ đỏ rát do thời tiết.

Với da khô, hàng rào ẩm thường yếu, dễ mất nước, từ đó gây tình trạng lão hóa sớm. Bởi vậy, một loại kem dưỡng có khả năng phục hồi ceramide gần như là "chìa khóa" để duy trì làn da mịn và trẻ.

Tại sao Đậu Nhỏ lại dùng hết 1 lọ chỉ trong 2-3 tuần?

Với người khác, một lọ kem dưỡng có thể kéo dài 1-2 tháng, nhưng với Đậu Nhỏ, cứ 2-3 tuần là hết sạch. Cô bật mí rằng mình thường thoa kem hơi "hào phóng", nhất là vào mùa lạnh. Để tránh da khô nứt, bong tróc và sạm xỉn, cô thoa kem:

- Buổi sáng sau serum để khóa ẩm.

- Buổi tối, ở bước cuối cùng khi chăm sóc da, trước khi đi ngủ để da cấp ẩm sâu suốt đêm.

- Một số ngày thời tiết lạnh dưới 20°C, cô thoa thêm lớp mỏng thứ 2.

Nhờ sử dụng đều đặn với lượng đủ, da cô luôn trong trạng thái ẩm mịn, căng bóng và không bao giờ bị mốc nền khi makeup.

Lợi ích của Curel Intensive Moisture Cream đối với da khô và lão hóa

1. Duy trì độ ẩm sâu và bền vững

Da khô thường thiếu lipid, dẫn đến việc hơi ẩm thoát ra nhanh. Sự kết hợp của ceramide và chất dưỡng ẩm đặc trưng trong Curel giúp cải thiện điều này theo hướng "từ gốc", giữ cho da luôn mềm mịn cả ngày.

2. Phục hồi hàng rào da, giảm kích ứng

Làn da khô rất dễ bị tổn thương bởi thời tiết, bụi mịn hoặc sản phẩm treatment như AHA, BHA, retinol. Curel giúp làm dịu ngay lập tức và giảm khả năng kích ứng, phù hợp cho những ai đang skincare chuyên sâu nhưng vẫn cần dưỡng ẩm ổn định.

3. Ngăn ngừa lão hóa sớm

Da khô dễ hình thành nếp nhăn, nhất là ở khóe mắt và rãnh cười. Khi hàng rào ẩm được phục hồi, độ đàn hồi và độ căng bóng của da cũng được cải thiện. Việc duy trì độ ẩm tốt mỗi ngày chính là bước quan trọng nhất để chống lão hóa không xâm lấn.

4. Giúp lớp makeup bám tốt hơn

Da thiếu ẩm dễ khiến lớp nền bị mốc, vón hoặc xuống tông nhanh. Nhờ Curel, lớp makeup của Đậu Nhỏ trông luôn mịn và tự nhiên.

Nơi mua: Curel

Kết luận: Vì sao loại kem này "không thể thiếu" trong routine của Đậu Nhỏ?

Đơn giản vì nó vừa lành tính, vừa hiệu quả, vừa phù hợp với mọi kiểu thời tiết. Với một người có da khô và nhạy cảm như Đậu Nhỏ, tìm được một loại kem dưỡng "an toàn tuyệt đối" đã khó, tìm được loại có hiệu quả rõ ràng lại càng khó hơn. Và Curel Intensive Moisture Cream đáp ứng cả hai điều đó.

Không khó hiểu khi trong 6 tháng, nàng blogger này đã dùng hết 12 lọ - minh chứng rõ nhất cho chất lượng của sản phẩm.

Nếu bạn đang sở hữu làn da khô, bong tróc, nhạy cảm hoặc bắt đầu bước vào giai đoạn chống lão hóa, đây chắc chắn là một "ứng cử viên vàng" cho routine của bạn. Chỉ cần kiên trì vài tuần, da bạn sẽ khác ngay: mượt hơn, ẩm hơn và trông khỏe khoắn hơn từng ngày.