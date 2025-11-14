4 cách mặc áo thun dài tay tới công sở siêu trẻ trung và chuẩn thanh lịch

Áo thun dài tay từ lâu đã là món đồ "dễ tính" bậc nhất trong tủ quần áo. Không chỉ tiện lợi, thoải mái, kiểu áo này còn có khả năng biến hóa linh hoạt, giúp bạn xuất hiện với vẻ ngoài vừa trẻ trung, vừa chuyên nghiệp dù ở bất kỳ môi trường làm việc nào. Chỉ cần khéo léo kết hợp, chiếc áo tưởng chừng đơn giản này có thể giúp bạn "ghi điểm" thời trang công sở mỗi ngày. Dưới đây là 4 cách phối đồ với áo thun dài tay vừa dễ mặc, vừa đảm bảo yếu tố thanh lịch.

Áo thun dài tay và chân váy

Nếu bạn yêu thích phong cách nữ tính, hãy thử kết hợp áo thun dài tay với chân váy. Đây là công thức phối đồ vừa dễ áp dụng, vừa tạo cảm giác mềm mại, duyên dáng nhưng không kém phần chuyên nghiệp.

Một chiếc áo thun dài tay màu trung tính như trắng, be hay xám nhạt khi đi cùng chân váy bút chì hoặc chân váy chữ A sẽ mang lại diện mạo thanh lịch, chỉn chu. Với môi trường văn phòng, bạn nên chọn váy dài qua gối và tránh họa tiết quá nổi để giữ nét tinh tế.

Nếu muốn trẻ trung hơn, bạn có thể thử những chiếc chân váy xếp ly nhẹ hoặc váy midi họa tiết nhỏ. Khi đó, hãy sơ vin gọn gàng để tôn dáng và giúp tổng thể cân đối. Một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc giày slingback sẽ hoàn thiện set đồ, giúp bạn vừa tự tin vừa thoải mái suốt cả ngày làm việc.

Áo thun dài tay và quần âu

Khi nhắc đến phong cách công sở, quần âu là món đồ không thể thiếu. Và khi đi cùng áo thun dài tay, bộ đôi này lại mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa thoải mái và chuyên nghiệp.

Bạn có thể chọn áo thun dáng ôm vừa phải, chất liệu cotton dày hoặc thun lạnh để giữ form tốt. Màu áo cơ bản như đen, trắng, navy hoặc nâu đất sẽ dễ phối với các kiểu quần âu khác nhau, từ quần ống đứng truyền thống đến quần suông hiện đại.

Để set đồ không quá đơn điệu, hãy thử thêm thắt lưng mảnh, túi xách da nhỏ và giày loafer hoặc giày bệt mũi nhọn. Nếu môi trường làm việc của bạn thoải mái hơn, có thể khoác thêm blazer kẻ caro hoặc vest dáng lửng, vừa tạo điểm nhấn vừa giúp outfit trở nên chuyên nghiệp hơn hẳn.

Áo thun dài tay và quần jeans xanh

Với những ngày làm việc thoải mái hoặc khi công ty có phong cách ăn mặc "casual", áo thun dài tay kết hợp quần jeans xanh chính là lựa chọn hoàn hảo. Đây là kiểu phối đồ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc tạo hình ảnh năng động, hiện đại mà vẫn gọn gàng.

Chìa khóa nằm ở việc chọn kiểu jeans phù hợp. Quần ống đứng hoặc ống suông sẽ giúp tổng thể trông thanh thoát và lịch sự hơn so với jeans rách hay skinny bó sát. Bạn có thể thử áo thun trơn kết hợp cùng quần jeans xanh nhạt, sơ vin gọn và điểm thêm thắt lưng da để tăng độ chỉn chu.

Nếu muốn tinh tế hơn, khoác ngoài một chiếc áo sơ mi trắng hoặc blazer mỏng sẽ giúp outfit trở nên công sở hơn mà không mất đi vẻ trẻ trung. Giày sneakers trắng hoặc ankle boots da là lựa chọn lý tưởng để hoàn thiện vẻ ngoài.

Áo thun dài tay và quần trắng

Quần trắng là món đồ có khả năng "nâng cấp" mọi kiểu áo, và khi kết hợp với áo thun dài tay, chúng tạo nên vẻ ngoài vừa sáng sủa, vừa tinh tế. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn F5 phong cách đi làm mà không quá cầu kỳ.

Bạn có thể chọn áo thun màu pastel nhẹ nhàng như hồng phấn, xanh nhạt hoặc màu be, những gam màu này không chỉ dễ phối mà còn giúp làn da trông tươi tắn hơn. Nếu thích phong cách tối giản, combo áo thun đen và quần trắng sẽ mang lại vẻ hiện đại, sang trọng mà vẫn cực kỳ nổi bật.

Phụ kiện nên được giữ ở mức tinh gọn, chẳng hạn như đồng hồ mặt tròn, túi xách nhỏ và giày mule hoặc giày bệt màu trung tính. Với những buổi họp quan trọng, chỉ cần khoác thêm một chiếc blazer màu kem hoặc xám là bạn đã có ngay một set đồ vừa lịch sự, vừa thời thượng.

Ảnh: Sưu tầm