Con gái 2 tuổi bị quả táo ném từ trên cao trúng mắt, người mẹ kiên quyết khởi kiện toàn bộ 13 chủ căn hộ và quản lý chung cư

Một bé gái hơn 2 tuổi đang chơi tại khoảng sân trống trong khu chung cư thì bị quả táo ném từ trên cao xuống trúng mắt trái, gây thương tích. Cơ quan công an vào cuộc điều tra nhưng không xác định được người gây ra vụ việc.

Sau sự việc, gia đình bé gái khởi kiện công ty quản lý chung cư cùng 13 chủ căn hộ trong tòa nhà liên quan, yêu cầu bồi thường các khoản thiệt hại tổng cộng hơn 162 triệu đồng.

Thông tin từ Mạng lưới Văn bản phán quyết Trung Quốc cho biết, mới đây, Tòa án nhân dân quận Hồng Hoa Cương, thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã công bố phán quyết sơ thẩm, buộc công ty quản lý và 10 chủ căn hộ chi trả tổng cộng khoảng 7,67 triệu đồng.

Mẹ bé gái họ Lục là bà Lưu cùng 13 bị đơn gồm các chủ căn hộ khác, đều là cư dân sở hữu nhà tại khu chung cư này.

Trước đó, công ty quản lý đã dán và đăng tải cảnh báo cấm ném đồ vật từ trên cao tại khu vực công cộng, lối vào các tòa nhà và nhóm cộng đồng cư dân, đồng thời thực hiện tuần tra, trực thường lệ.

Khoảng 17 giờ ngày 11/10/2025, bé gái họ Lục đang chơi tại khoảng sân chung ở tầng một thì bị một quả táo ném từ phía trên đơn nguyên 2, tòa nhà số 4, trúng mắt trái. Người đi đường báo cảnh sát, đồn công an phụ trách địa bàn cử người đến xử lý. Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan công an vẫn chưa xác định được người trực tiếp gây ra vụ việc.

Bé gái được đưa đến bệnh viện điều trị ngoại trú, quá trình điều trị kéo dài hơn 20 ngày. Hồ sơ tiếp nhận tin báo của đồn công an ghi nhận, kết quả kiểm tra cho thấy giác mạc của bé không bị tổn thương, vùng mắt bị thương do vật chọc vào và cần tái khám.

Cảnh sát đã đến từng căn hộ tìm hiểu, đồng thời giám định phần táo còn lại nhưng không phát hiện được ADN người.

Tòa án nhận định, bé gái mới hơn 2 tuổi, người đại diện theo pháp luật là bà Lưu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám hộ, chưa phòng ngừa hiệu quả những rủi ro khi trẻ nhỏ chơi tại khu vực công cộng. Vì vậy, tòa xác định người mẹ có một phần lỗi và phải chịu 20% trách nhiệm.

Đối với công ty quản lý chung cư, tòa cho rằng dù đơn vị đã dán cảnh báo và tuần tra thường lệ nhưng chưa lắp đặt camera giám sát hành vi ném đồ vật từ trên cao hoặc áp dụng các biện pháp phòng ngừa kỹ thuật hiệu quả khác. Công ty chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo đảm an toàn nên phải chịu trách nhiệm bổ sung, với tỷ lệ được xác định là 20%.

Ba chủ căn hộ, trong đó có người họ Diêu, cung cấp được bằng chứng không có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc nên được miễn trách nhiệm.

Mười chủ căn hộ còn lại không cung cấp được bằng chứng vắng mặt nên phải chịu trách nhiệm bù đắp thiệt hại theo phần. Tòa xác định mỗi người chịu 6% trách nhiệm. Sau khi chi trả, những người này có quyền yêu cầu người trực tiếp gây ra thiệt hại hoàn trả nếu xác định được danh tính.

Qua tính toán, tổng các khoản thiệt hại hợp lý của bé gái được tòa công nhận là khoảng 9,59 triệu đồng. Theo tỷ lệ phân chia trách nhiệm, công ty quản lý phải trả khoảng 1,92 triệu đồng; 10 chủ căn hộ còn lại mỗi người phải trả khoảng 575.000 đồng.

Gia đình bé gái cũng yêu cầu công ty quản lý lắp đặt camera giám sát hành vi ném đồ vật từ trên cao tại tất cả các đơn nguyên trong khu chung cư. Tuy nhiên, tòa cho rằng việc lắp thêm camera thuộc hạng mục cải tạo công trình, thiết bị công cộng, cần được giải quyết thông qua kiến nghị với ban đại diện chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà ở và xây dựng cùng các đơn vị liên quan. Vì vậy, tòa không chấp nhận yêu cầu này.

Nguồn: Red Star News