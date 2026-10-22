Bà nội khoe tập đi cho cháu sớm nên 10 tháng đã biết đi, nhưng lại bị bác sĩ trách thiếu kiến thức

Có một kiểu “đốt cháy giai đoạn” mang tên bà nội cho cháu tập đi từ quá sớm.

Bố mẹ Đa Đa đều làm việc tại công ty nước ngoài, công việc thường ngày khá bận rộn. Vì vậy, sau khi sinh con và nghỉ hết ba tháng thai sản, mẹ bé quay lại đi làm. Gia đình thuê một người giúp việc phụ trách giặt quần áo, dọn vệ sinh, nấu ăn, còn Đa Đa chủ yếu do bà nội chăm sóc.

Bà nội Đa Đa thường ngày chăm cháu rất tỉ mỉ, tận tâm nên mẹ bé cũng rất yên tâm giao con cho bà. Bà thường đưa Đa Đa xuống khu dân cư đi dạo và gặp nhiều người bà khác cũng đang đưa cháu đi chơi. Mỗi khi ngồi cùng nhau trò chuyện, mọi người lại so sánh: người so chiều cao của cháu, người so cân nặng, người so xem cháu biết nói hay biết đi chưa.

Bà nội Đa Đa cũng khá hiếu thắng. Thấy cháu mình không nặng bằng, không cao bằng, cũng không trắng bằng cháu nhà người khác, bà một lòng muốn Đa Đa học đi sớm. Đa Đa mới tám tháng tuổi, bà đã bắt đầu đỡ bé đi từng chút một. Ban đầu, Đa Đa thực sự chưa đi vững, nhưng bà rất kiên nhẫn, cứ rảnh là lại đỡ cháu tập đi một lúc.

Mẹ Đa Đa làm việc tại công ty nước ngoài. Mỗi tháng, công ty đều phát sữa bột và nhiều loại sản phẩm dinh dưỡng cho nhân viên có con nhỏ. Vì vậy, Đa Đa được dùng cả vitamin D, sữa bột lẫn DHA, xương cốt cũng khá cứng cáp.

Đến khi được 10 tháng, không cần bà đỡ, Đa Đa đã có thể tự đi. Bà nội liên tục khoe với mọi người trong khu dân cư. Những người bà khác đều rất ngưỡng mộ, khen Đa Đa xương cốt cứng cáp, bước đi vững vàng, còn nói mới nhỏ như vậy đã biết đi, sau này chắc sẽ trở thành vận động viên. Được khen, bà nội mặt mày rạng rỡ, vô cùng vui vẻ.

Một lần, công ty của bố mẹ Đa Đa tổ chức liên hoan, hai người đưa bé đi cùng. Tình cờ, chồng của một đồng nghiệp là bác sĩ nhi khoa. Nhìn Đa Đa 11 tháng tuổi bước đi, anh cảm thấy có chút vấn đề nên nói nhỏ với vợ rằng chân đứa trẻ bị vòng kiềng.

Hôm ấy, bà nội Đa Đa cũng đi cùng. Vì xung quanh có nhiều trẻ nhỏ nên mọi người bắt đầu trò chuyện về kinh nghiệm nuôi con. Bà nội liên tục khoe cháu mình ban đêm ngủ ngon, ăn uống tốt, đặc biệt nhấn mạnh rằng bà đã dạy cháu tập đi từ tám tháng tuổi, Đa Đa nhà bà rất giỏi, 10 tháng đã biết đi.

Chồng người đồng nghiệp nói với vợ về tình trạng của Đa Đa: Bé đi quá sớm, có lẽ xương đã hơi biến dạng. Bố mẹ Đa Đa khá thân với người đồng nghiệp này nên cô kín đáo nói với mẹ bé:

“Lúc đi, chân con nhà chị có vẻ hơi cong. Chị nên đưa bé đến bệnh viện kiểm tra, đăng ký khám khoa nhi hoặc khoa tăng trưởng và phát triển trẻ em.”

Mẹ Đa Đa biết chồng đồng nghiệp là bác sĩ nhi khoa, vừa rồi dường như hai người cũng đang quan sát con mình nên lưu tâm, đưa bé đến đăng ký khám tại khoa tăng trưởng và phát triển trẻ em. Kết quả, vừa nhìn Đa Đa bước đi trong phòng khám, bác sĩ lập tức hỏi:

“Đứa trẻ này chưa đầy một tuổi đã biết đi rồi sao?”

Nghe bác sĩ hỏi vậy, bà nội tưởng bác sĩ đang khen mình, lại đứng bên cạnh kể một thôi một hồi rằng bà đã cho cháu tập đi từ tám tháng tuổi, học hai tháng là biết đi, 10 tháng đã có thể tự đi được:

“Bác sĩ xem cháu nhà tôi giỏi chưa!”

Nhưng bác sĩ nhi khoa lại cau mày, lớn tiếng trách bà:

“Bà chẳng có chút kiến thức cơ bản nào cả! Trẻ đi sớm có phải chuyện tốt không? Cho trẻ đi sớm như vậy là làm hại trẻ!”

Trẻ đi quá sớm có 7 tác hại, điều nào cũng gây tổn hại cho trẻ.

Thứ nhất: Biến dạng chân

Chân Đa Đa đã có hình chữ O. Bởi khi bước đi, xương chi dưới liên tục chịu áp lực sẽ bị cong, khiến trẻ bị chân vòng kiềng.

Thứ hai: Tổn thương khớp

Khớp gối và khớp háng của trẻ vẫn đang ở trạng thái sụn. Cho trẻ đi quá sớm sẽ làm tăng tải trọng, tăng sự mài mòn bề mặt khớp, có thể khiến bao khớp và dây chằng bị lỏng hoặc lệch vị trí, sau này trẻ có thể dễ bị viêm khớp hơn.

Thứ ba: Khiến khớp háng của trẻ phát triển bất thường

Chúng tôi khuyên trẻ bảy, tám tháng tuổi nên tập bò chứ không phải tập đi. Bởi khớp háng của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, việc chịu tải quá sớm sẽ ảnh hưởng đến quá trình hình thành bình thường của ổ cối, có thể dẫn đến loạn sản khớp háng.

Thứ tư: Khiến trẻ hình thành thói quen đi nhón chân

Do sức mạnh của nhóm cơ vùng gót chân chưa đủ, trẻ có xu hướng tiếp đất bằng đầu ngón chân. Khi chiều cao chưa đủ, trẻ cũng sẽ tự nhiên nhón chân. Nếu ngay từ lúc tập đi, trẻ đã học cách nhón chân thì sau này có thể thích đi nhón chân, không có lợi cho sự phát triển của toàn bộ hệ cơ và cách chịu lực bình thường.

Thứ năm: Bàn chân chữ bát

Để mở rộng diện tích nâng đỡ cơ thể, tránh trượt ngã, trẻ thích bước đi với hai bàn chân xoay ra ngoài, từ đó hình thành bàn chân chữ bát. Việc chịu lực không đều trong thời gian dài có thể làm thay đổi khe khớp gối, thậm chí gây ra những biến đổi thoái hóa.

Thứ sáu: Trẻ dễ bị rối loạn tích hợp cảm giác

Chúng tôi khuyên trẻ bắt đầu tập bò vào khoảng bảy đến tám tháng tuổi. Nếu chưa cho trẻ bò mà đã cho trẻ đi, những đứa trẻ bò ít hoặc không trải qua giai đoạn bò sẽ dễ bị rối loạn tích hợp cảm giác, biểu hiện là khả năng giữ thăng bằng kém, dễ ngã, không tập trung chú ý.

Thứ bảy: Gây tổn hại đến thị lực của trẻ

Tập đi quá sớm dễ khiến thị lực của trẻ bị mệt mỏi, bởi thị giác của trẻ chưa phát triển hoàn thiện. Khi bò, trẻ có thể nhìn rõ những đồ vật ở gần. Nếu đứng quá sớm, để nhìn rõ đồ vật ở xa, trẻ có thể phải cố gắng điều chỉnh độ khúc xạ và tiêu cự của mắt, dễ gây cận thị.

Nghe bác sĩ nói về bảy tác hại, bà nội lập tức bật khóc:

“Tôi không ngờ lại như vậy. Tôi chỉ nghĩ trẻ biết đi sớm chứng tỏ trẻ khỏe mạnh.”

Bác sĩ nói, hiện tại bé mới 11 tháng tuổi, hãy cố gắng hạn chế cho bé đi, thay vào đó hướng dẫn bé bò. Người lớn bò phía trước, để bé bò theo phía sau, cố gắng cho bé bò thêm vài tháng, có thể sẽ dần hồi phục được phần nào, giảm bớt tác hại.

Mỗi đứa trẻ đều có nhịp phát triển riêng. Đi sớm không phải là tài giỏi, đi vững mới là điều quan trọng. Đừng để tâm lý so bì làm hại trẻ. Bò nhiều, chơi nhiều, khám phá nhiều mới là những việc nên làm nhất trong giai đoạn này. Mong mỗi đứa trẻ đều vững vàng lớn lên theo nhịp của riêng mình.

Nguồn: Sohu