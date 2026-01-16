“Trùm" đồ jeans Levi's khuyên người dùng mặc đủ 10 lần rồi hẵng giặt

Nếu bạn thuộc team mặc quần jeans xong là cho ngay vào máy giặt thì Levi's có thể sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại. Thương hiệu denim huyền thoại hơn 150 năm tuổi mới đây tiếp tục nhấn mạnh một lời khuyên từng gây tranh cãi: quần jeans không cần giặt quá thường xuyên, thậm chí có thể mặc khoảng 10 lần rồi hãy nghĩ đến chuyện giặt, miễn là quần không bẩn rõ rệt hay có mùi khó chịu.

Levi's khuyên người dùng nên mặc quần jeans khoảng 10 lần rồi mới giặt. Nguồn: Getty Images.

Nghe qua thì có vẻ hơi "ngược đời", nhưng theo Levi's, denim là chất liệu càng giặt nhiều càng nhanh xuống cấp. Mỗi lần cho quần vào máy giặt, chuyển động mạnh cùng chất tẩy rửa sẽ âm thầm làm phai màu indigo, khiến form dáng bị biến dạng và sợi vải yếu đi theo thời gian. Đây cũng là lý do vì sao những chiếc jeans mặc lâu, ít giặt lại thường có màu sắc và nếp gấp rất riêng, trông "có hồn" hơn hẳn so với jeans giặt sẵn hàng loạt.

Thương hiệu này cho rằng quần jeans càng ít giặt càng giữ được độ đẹp lâu, Nguồn: Pinterest.

Triết lý này từng gây xôn xao khi cựu CEO Levi's, ông Chip Bergh, thẳng thắn chia sẻ rằng ông đã không giặt chiếc Levi's 501 yêu thích của mình suốt hơn một năm. Tuy nhiên, Levi's cũng nhanh chóng làm rõ rằng họ không khuyến khích việc "không bao giờ giặt quần". Thay vào đó, thương hiệu đề cao cách chăm jeans thông minh hơn: vết bẩn nhỏ thì làm sạch tại chỗ, quần chỉ hơi ám mùi thì đem phơi nơi thoáng gió, còn khi thực sự bẩn hoặc ra nhiều mồ hôi thì lúc đó giặt vẫn chưa muộn.

Nguồn: The Wall Street Journal.

Không chỉ dừng lại ở chuyện giữ quần bền đẹp, việc hạn chế giặt jeans còn mang ý nghĩa lớn hơn về môi trường. Levi's chỉ ra rằng phần lớn lượng nước và năng lượng mà một chiếc quần jeans tiêu thụ trong suốt vòng đời của nó lại đến từ giai đoạn người dùng giặt và sấy tại nhà. Việc giặt thưa hơn không chỉ giúp tiết kiệm nước, giảm điện năng mà còn hạn chế vi sợi vải nhuộm màu thải ra môi trường nước - một vấn đề ngày càng được nhắc đến nhiều trong ngành thời trang bền vững.

Việc giặt jeans ít hơn còn có tác động tích cực đến môi trường. Nguồn: Pinterest.

Dưới phần bình luận của các bài viết dẫn lại lời khuyên này, netizens bày tỏ 2 dòng quan điểm. Người thì cho rằng con số 10 lần mặc là quá nhiều, và đối với những người hay ra mồ hôi thì gần như không thể áp dụng. Số còn lại chia sẻ họ thậm chí chưa từng giặt quần jeans của mình hoặc giặc sau 12-13 lần mặc.

Nguồn: Instagram.

Trong trường hợp bắt buộc phải giặt, Levi's vẫn có bí kíp riêng để quần sống thọ hơn. Giặt bằng nước lạnh, lộn trái quần trước khi cho vào máy, chọn chế độ nhẹ và hạn chế sấy nhiệt cao là những nguyên tắc được hãng nhắc đi nhắc lại. Thậm chí, Levi's còn gợi ý dùng giấm thay cho nước xả vải để làm mềm denim tự nhiên và tránh tồn dư hóa chất trên bề mặt vải.

Giặt quần jeans cũng cần có "nghệ thuật" để quần đẹp và bền lâu hơn. Nguồn: Reader's Digest.

Từng có thời điểm, lời khuyên "giặt jeans trong lúc tắm" của CEO Levi's khiến cộng đồng mạng dậy sóng, nhưng sau cùng, thông điệp cốt lõi mà thương hiệu này muốn truyền tải thực ra rất đơn giản: đừng giặt quần jeans theo thói quen. Với denim, giặt ít hơn không đồng nghĩa với xuề xòa, mà là cách để quần đẹp lâu hơn, mặc sướng hơn và còn thân thiện với môi trường hơn.

Nguồn: Tổng hợp