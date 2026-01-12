4 kiểu giày bệt mốt nhất lúc này, diện đi làm hay chơi Tết đều chuẩn đẹp

Cuối mùa đông luôn là khoảng thời gian thú vị để nhìn lại những món đồ đã đồng hành suốt mấy tháng lạnh, đồng thời bắt đầu "ngó nghiêng" các lựa chọn nhẹ nhàng hơn cho mùa xuân sắp tới. Với phong cách đời thường, giày bệt vẫn là ưu tiên hàng đầu vì sự tiện lợi, dễ phối và phù hợp với nhịp sống hằng ngày. Ở thời điểm giao mùa đông – xuân 2026, có 4 kiểu giày bệt đang được yêu thích rõ rệt, vừa đủ ấm cho những ngày se lạnh, vừa không quá nặng nề khi trời bắt đầu ấm lên.

Giày ballet

Giày ballet đang có màn trở lại rất rõ ràng trong đời sống thường nhật. Khác với những đôi ballet mỏng manh của vài năm trước, phiên bản hiện tại có phom dáng chắc chắn hơn, đế mềm nhưng đủ dày để đi cả ngày không mỏi. Mũi tròn hoặc hơi vuông giúp tổng thể trông hiện đại, dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục.

Ở giai đoạn cuối đông, giày ballet thường được phối cùng tất mỏng hoặc tất gân cổ thấp, vừa giữ ấm vừa tạo điểm nhấn nhẹ nhàng. Sang đầu xuân, chỉ cần bỏ tất ra là đã có ngay một diện mạo mới, thoáng hơn và linh hoạt hơn. Ballet đặc biệt hợp với quần ống đứng, chân váy chữ A hoặc váy liền dáng suông, mang lại cảm giác gọn gàng, nữ tính nhưng không quá "bánh bèo".

Giày boots

Khi nói đến giày bệt cho thời điểm này, boots đế thấp vẫn là lựa chọn không thể bỏ qua. Tuy nhiên, thay vì những đôi boots cao cổ dày dặn của giữa mùa đông, xu hướng hiện tại nghiêng về boots cổ thấp hoặc cổ lửng, đế bằng hoặc chỉ cao rất nhẹ. Chất liệu cũng mềm hơn, form giày gọn gàng, dễ đi lại.

Boots bệt phù hợp cho những ngày trời còn lạnh vào sáng sớm và chiều tối, nhưng ban ngày đã có nắng nhẹ. Bạn có thể phối boots với quần jeans ống suông, quần kaki hoặc chân váy dài qua gối để giữ được sự cân bằng giữa ấm áp và thoải mái. Màu sắc trung tính như đen, nâu, xám hoặc be giúp boots dễ "ăn nhập" với tủ đồ giao mùa, không cần suy nghĩ quá nhiều khi phối đồ mỗi sáng.

Giày búp bê

Giày búp bê là kiểu giày quen thuộc, nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng đang được yêu thích trở lại nhờ thiết kế tinh giản và tính ứng dụng cao. Không quá cầu kỳ, giày búp bê hiện nay thường có phom tròn, đế mềm và ít chi tiết trang trí, tập trung vào cảm giác dễ chịu khi mang.

Với phong cách đời thường, giày búp bê phù hợp cho những ai di chuyển nhiều, đi làm hoặc dạo phố nhẹ nhàng. Cuối mùa đông, bạn có thể chọn giày búp bê bằng da hoặc chất liệu dày hơn một chút để giữ ấm. Khi sang xuân, các chất liệu nhẹ, thoáng sẽ phát huy ưu điểm, giúp bàn chân không bị bí. Giày búp bê rất "hợp cạ" với váy midi, quần culottes hoặc quần vải dáng rộng, tạo nên vẻ ngoài nhẹ nhàng, gần gũi.

Giày loafer

Loafer tiếp tục giữ vị trí vững chắc trong danh sách giày bệt được ưa chuộng. Điểm mạnh của loafer nằm ở sự linh hoạt: vừa đủ lịch sự cho môi trường công việc đời thường, vừa đủ thoải mái để đi chơi, đi cà phê hay dạo phố cuối tuần. Ở giai đoạn giao mùa, loafer đế bệt hoặc đế thấp, phom gọn, không quá cứng đang được lựa chọn nhiều hơn.

Cuối đông, loafer thường được kết hợp với tất mỏng hoặc tất cổ trung, tạo cảm giác ấm áp mà vẫn gọn gàng. Sang xuân, chỉ cần bỏ tất là đã có một diện mạo mới, nhẹ nhàng và thoáng hơn. Loafer đặc biệt hợp với quần âu ống đứng, quần jeans cơ bản hoặc chân váy dài, mang lại vẻ ngoài chỉn chu nhưng không quá nghiêm túc, rất phù hợp với nhịp sống thường ngày.

Ảnh: Instagram