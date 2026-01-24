Gần Tết phải sắm ngay 4 kiểu chân váy ngắn để trẻ xinh lung linh

Càng gần Tết, không khí mua sắm lại càng rộn ràng hơn bao giờ hết. Ngoài việc chuẩn bị quà cáp, dọn dẹp nhà cửa thì chuyện lên đồ du xuân cũng là ưu tiên hàng đầu của nhiều chị em. Một tủ đồ Tết hợp lý nên có những item vừa xinh xắn, trẻ trung lại dễ phối để diện từ đi chúc Tết, đi cà phê đến dạo phố đầu năm. Và nếu đang phân vân không biết nên đầu tư món nào cho "đáng tiền", thì chân váy ngắn chính là lựa chọn không bao giờ sai. Dưới đây là 4 kiểu chân váy ngắn cực hợp không khí Tết mà bạn nên sắm ngay từ bây giờ.

Chân váy ngắn suông

Chân váy ngắn dáng suông luôn nằm trong danh sách những item phủ sóng nhất vì dễ mặc, dễ phối và phù hợp với nhiều dáng người. Phom váy thẳng, không quá ôm giúp tổng thể trông gọn gàng, thanh lịch mà vẫn giữ được nét trẻ trung cần có trong những ngày đầu năm. Đặc biệt, chân váy suông còn ghi điểm ở khả năng "hack dáng", nhất là khi kết hợp cùng áo sơ mi sơ vin hoặc áo len mỏng dáng ôm.

Gần Tết, bạn có thể ưu tiên các chất liệu như tweed, kaki hoặc dạ mỏng để tăng cảm giác chỉn chu. Những gam màu trung tính như đen, be, nâu hay xám rất dễ phối đồ, trong khi đó các tông đỏ rượu, xanh lá đậm lại mang đến không khí Tết rõ rệt hơn. Chỉ cần thêm một đôi boots cổ thấp hoặc giày búp bê là đã có ngay set đồ vừa xinh vừa tiện để đi chơi cả ngày.

Chân váy pastel

Nếu Tết là thời điểm của những gam màu tươi mới thì chân váy pastel chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Các sắc độ nhẹ nhàng như hồng phấn, xanh mint, tím lavender hay vàng nhạt mang đến cảm giác ngọt ngào, tươi tắn và rất hợp với không khí đầu năm. Chân váy pastel đặc biệt phù hợp với những quý cô theo đuổi phong cách nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn nổi bật theo cách tinh tế.

Kiểu váy này thường được thiết kế với dáng chữ A hoặc dáng suông ngắn, giúp tôn chân và tạo cảm giác thanh thoát. Khi phối đồ, bạn có thể kết hợp cùng áo len trắng, áo cardigan mỏng hoặc áo kiểu có chi tiết bèo nhún để tăng độ "xinh yêu". Một lưu ý nhỏ là nên tiết chế phụ kiện, ưu tiên túi xách và giày cùng tông trung tính để tổng thể không bị quá rối mắt.

Chân váy xếp ly

Chân váy xếp ly ngắn mang đến cảm giác trẻ trung, năng động nhưng vẫn rất duyên dáng, đặc biệt phù hợp để diện trong những buổi gặp gỡ đầu năm. Các nếp ly đều đặn giúp tạo độ phồng nhẹ, khiến đôi chân trông thon gọn hơn và tổng thể outfit thêm phần sinh động.

Vào dịp này, chân váy xếp ly chất liệu dạ hoặc vải dày vừa phải sẽ là lựa chọn lý tưởng. Bạn có thể phối cùng áo len cổ tròn hoặc áo sơ mi cách điệu để tạo cảm giác vừa lịch sự vừa trẻ trung. Nếu muốn outfit trông nổi bật hơn, hãy thử những gam màu như đỏ đô, xanh navy hay caro nhỏ, vừa hợp Tết lại không quá "chói".

Quần short giả chân váy

Với những quý cô yêu thích sự năng động nhưng vẫn muốn giữ vẻ ngoài nữ tính, quần short giả chân váy chính là "chân ái". Thiết kế nhìn như chân váy nhưng bên trong là quần short giúp bạn thoải mái di chuyển, không lo bất tiện khi đi lại nhiều trong những ngày Tết. Đây là item cực kỳ phù hợp cho các buổi dạo phố, chụp hình hoặc tham gia những hoạt động ngoài trời.

Quần short giả chân váy hiện nay có rất nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau, từ dáng chữ A đơn giản đến các mẫu có đai, nút trang trí hay xếp ly nhẹ. Bạn có thể kết hợp item này với áo thun dài tay, áo len mỏng hoặc blazer để tạo nên set đồ vừa gọn gàng vừa thời thượng. Một đôi sneaker trắng hoặc boots cổ ngắn sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho outfit du xuân năng động.

Ảnh: Instagram