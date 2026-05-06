"Trong gia đình này, tôi như người vô hình": Người mẹ mải cho con ăn trước, quay lại mâm cơm, chẳng ai trong nhà phần cho cô miếng nào

Một bà mẹ trẻ thế hệ 9x, tên Tiểu Ngư, thường ở nhà chăm con. Chồng bận công việc, nên mỗi khi nấu ăn cho con, cô thường ăn qua loa hoặc gọi đồ ngoài cho tiện.

Hôm đó, trong một bữa cơm gia đình, nhìn thấy bàn ăn đầy món ngon, Tiểu Ngư không khỏi nuốt nước bọt. Nhưng cô vẫn nhịn đói để đút con ăn trước. Có lẽ vì đông người nên đứa trẻ ăn rất chậm. Đợi đến khi con ăn xong, cô quay lại bàn, cầm đũa lên thì chỉ còn lại vài món thừa và những chiếc đĩa trống trơn. Chồng và mẹ chồng đã rời bàn, không ai để phần cho cô.

Tiểu Ngư thấy lạnh lòng: “Trong gia đình này, dường như tôi là người vô hình.”

Cô chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng và nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ các bà mẹ khác:

“Chồng còn trách tôi: Anh gọi toàn món em thích sao em không ăn?. Ngày nào cũng nói tôi cáu kỉnh, mặt nặng mày nhẹ… nhưng thực ra, sau khi cho con ăn xong thì trên bàn đã chẳng còn gì nữa.”

Vì sao người mẹ luôn là người ăn cuối cùng?

Trong nhiều gia đình, “mẹ cho con ăn trước” dường như là một hành động tự động. Không ai yêu cầu, nhưng người mẹ đã quen đặt con lên trước. Vấn đề không nằm ở việc cho con ăn trước, mà là sau khi xong, không ai nhớ rằng mẹ vẫn chưa ăn.

Đằng sau đó là những nguyên nhân sâu xa:

Thứ nhất, “kịch bản hy sinh” của vai trò làm mẹ.

Xã hội từ lâu đã xây dựng hình ảnh “người mẹ tốt” là người chịu thiệt trước, hưởng sau. Nhiều phụ nữ đã vô thức tiếp nhận điều này, tự đặt mình ở vị trí cuối cùng mà không thấy có gì sai. Khi sự hy sinh trở thành thói quen, gia đình cũng mặc nhiên coi đó là điều hiển nhiên.

Thứ hai, “thứ bậc vô hình” trong gia đình.

Ai ăn trước, ai ăn sau, phản ánh nhu cầu của ai được ưu tiên hơn. Trẻ con đứng đầu là hợp lý. Nhưng nếu chồng, ông bà, thậm chí khách cũng xếp trước mẹ, thì sẽ hình thành một trật tự vô hình, trong đó nhu cầu của người mẹ luôn đứng cuối. Lâu dần, sự hiện diện của mẹ trong gia đình bị “làm mờ”.

Thứ ba, sự bỏ quên cảm xúc diễn ra mỗi ngày.

Sự bỏ quên này không phải là cãi vã lớn, mà là tích tụ từ những điều nhỏ nhặt – những lần “không được nhìn thấy”. Không ai cố tình phớt lờ, nhưng tất cả lại vô thức làm vậy. Khi điều này trở thành thói quen, người mẹ sẽ rơi vào trạng thái “vô hình”: sự hy sinh của họ được thấy, nhưng nhu cầu của họ thì bị quên lãng.

Cơm thừa canh cặn không chỉ làm đau dạ dày người mẹ, mà còn chạm vào nỗi tủi thân nửa đời

Nhiều người có thể nói: “Chỉ là một bữa ăn thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu?”

Nhưng điều bị chạm tới không phải là chuyện “hết đồ ăn”, mà là vết thương tích tụ từ việc bị bỏ quên trong thời gian dài.

Nghiên cứu về xác nhận cảm xúc cho thấy: khi một người buồn, nếu có ai đó nói “Bạn buồn là có lý do”, nỗi đau sẽ giảm đi. Nhưng nếu không ai nhìn thấy, không ai phản hồi, nỗi đau ấy sẽ lớn dần như cỏ dại.

Khoảnh khắc người mẹ nhìn thấy những chiếc đĩa trống, điều trào lên không phải là “hết đồ ăn rồi”, mà là suy nghĩ: “Mọi người chỉ nghĩ cho mình, không ai quan tâm tôi đã ăn chưa.” Nếu điều này lặp lại, nó sẽ trở thành một niềm tin: “Trong gia đình này, tôi không quan trọng.”

Đau lòng hơn, nhiều người mẹ vốn đã là “đứa trẻ bị bỏ quên” trong gia đình gốc của mình. Khi còn nhỏ, họ là cô con gái hiểu chuyện, luôn nhường phần tốt cho em; khi lớn lên, họ là người vợ không dám đòi hỏi, luôn đặt người khác lên trước. Và giờ đây, kịch bản ấy lặp lại – kéo họ trở về cảm giác cô đơn, bất lực từ thuở nhỏ.

Mâm cơm thừa không chỉ là thức ăn còn lại. Nó là sự bùng nổ của nhiều năm bị bỏ quên cảm xúc.

Thay đổi bắt đầu từ việc “giữ lại cho mình một phần”

Để phá vỡ vòng lặp này, không thể chỉ “tự an ủi” hay “nghĩ thoáng ra”, mà cần hành động cụ thể.

Bước 1: Từ bữa ăn hôm nay, hãy múc phần của mình trước.

Để phần đó sang một bên, rồi hãy cho con ăn. Sau khi xong, lấy phần đó ra ăn. Một thay đổi nhỏ này là cách nói với cả gia đình: mẹ cũng cần được chăm sóc.

Bước 2: Biến nỗi tủi thân thành lời đề nghị.

Trong lúc bình tĩnh, hãy nói với chồng: “Sau khi em cho con ăn xong thường không còn đồ ăn. Sau này anh có thể để sẵn phần cho em trước được không?”

Một lời đề nghị rõ ràng luôn có sức mạnh hơn sự chịu đựng im lặng.

Bước 3: Biến “đợi mẹ” thành một thói quen gia đình.

Gia đình có thể thống nhất: khi ăn, nếu mẹ đang bận, hãy để sẵn phần cho mẹ; nếu có thể, mọi người đợi mẹ vài phút rồi cùng ăn.

Người mẹ không phải siêu nhân. Họ cũng đói, cũng mệt, cũng có thể đau lòng vì một bàn ăn trống trơn. Đừng để nỗi tủi thân của họ trở thành “chuyện thường ngày” trên bàn ăn.

Nếu bạn từng trải qua điều này, từ hôm nay, hãy thử giữ lại cho mình một phần. Bạn xứng đáng được đối xử tử tế trước hết là từ chính bản thân mình.

Nguồn: Sohu