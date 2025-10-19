Trong gia đình đông anh chị em, ai là người có cuộc sống hạnh phúc, con cái xuất sắc nhất? Sau 60 tuổi tôi mới có câu trả lời

Bài viết của tác giả Di Di trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Ở quê, anh họ bằng tuổi tôi là người được nhiều dân làng yêu mến bởi sự lương thiện, rộng lượng. Hồi còn trẻ, anh làm nghề lái xe tải. Khi đồng nghiệp tranh giành quyết liệt để có được tuyến đường tốt nhất, anh ấy luôn “lùi” một bước và nói: “Các anh chọn trước đi, tôi sẽ lấy phần còn lại”.

Trong gia đình đông anh chị em, anh ấy là con cả nên luôn sẵn sàng chịu “thiệt” hơn, đóng góp nhiều hơn so với những người còn lại. Khi em trai thiếu tiền xây nhà, lặng lẽ rút tiền trong tài khoản của anh mà không nói một lời, anh họ tôi cũng không oán trách. “Tiền mất đi rồi có thể kiếm lại được. Nhưng nếu chú ấy vì thiếu tiền mà xây nhà kém chất lượng, có sự cố gì xảy ra, tôi chắc chắn sẽ ân hận. Tôi chỉ nhắc em ấy lần sau nếu không có điều kiện thì nói với anh chị một câu, đừng hành động như vậy”, anh họ nói.

Ảnh minh hoạ

Trong các dịp lễ tết khi họ hàng đến thăm nhau, những món quà anh tặng luôn hào phóng, chỉn chu. Thỉnh thoảng thấy vợ than phiền, anh lại cười: “Chúng ta đều là người một nhà mà, đừng tính toán quá nhiều. Thấy mọi người vui vẻ là anh hạnh phúc rồi”.

Năm nay chúng tôi đã ngoài 60, các con của anh đã có gia đình và sự nghiệp riêng. Khi những thành viên khác trong gia đình anh vẫn vất vả làm việc để kiếm thêm thu nhập, anh họ tôi đã được các con đưa lên thành phố để nghỉ hưu an nhàn. Hai con của anh đều có sự nghiệp triển vọng và rất hiếu thảo, hiểu chuyện. Tôi nghĩ một phần vì chúng được nuôi dạy bởi một người bố trung thực, hào phóng và không tính toán nhỏ nhen.

Ảnh minh hoạ

Hàng xóm của tôi, chị Lý mới được cấp một căn nhà tái định cư sau khi nhà cũ bị phá dỡ. Trên thực tế, gia đình chị nhận được 3 căn, phần chị chỉ còn căn nhỏ nhưng chị vẫn vui vẻ đồng ý: “Chúng ta là một gia đình mà, sao phải tính toán thiệt hơn với nhau?”.

Khi mẹ chị Lý bị bệnh phải nhập viện, chị là người chăm sóc mẹ chu đáo nhất. Người phụ nữ sáng chiều đi làm, tối lại vào ở với mẹ, chỉ trong 3 tháng đã sụt mất 10kg. Anh trai chị ngỏ ý thuê người chăm sóc, nhưng chị nói: “Người ngoài không thể chăm mẹ tốt như người trong gia đình được. Mẹ đã nuôi dạy anh em mình nên người, giờ là lúc báo đáp. Em làm được, các anh đừng lo”.

Chị Lý sống rộng lượng, dù hy sinh nhiều nhưng cũng không quan tâm so sánh công sức mỗi người trong gia đình bỏ ra. Nhờ vậy, không khí trong nhà luôn đầm ấm, tình cảm gia đình bền chặt khiến người khác ngưỡng mộ. Các con chị đều ngoan ngoãn, có thành tích xuất sắc và đỗ các trường top đầu. Sau khi thi đại học xong, con gái lớn chị Lý còn chủ động vào viện thay mẹ chăm bà. Vào thời điểm chị Lý gặp khó khăn về tiền bạc, 2 anh trai chị lại giang tay giúp đỡ.

Ảnh minh hoạ

Sau 60 tuổi, khi nhìn mọi người xung quanh ổn định cuộc sống, tôi mới nhận ra những người sẵn sàng cho đi, không quan tâm đến lợi ích trước mắt lại có thể nhận được thứ còn giá trị hơn tiền bạc. Sự cởi mở của họ góp phần nuôi dưỡng tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

Lớn lên trong môi trường ngập tràn tình yêu thương, nhìn thấy hành động tử tế của bố mẹ mình, trẻ sẽ học được đức tính tốt, học cách sống trách nhiệm và không ngại sẻ chia. Nhờ đó, chúng sẽ dễ phát huy năng lực, nhận được sự tin tưởng từ người khác và có con đường phía trước rộng mở.