Dân gian truyền lại: Những điều người chồng nên kiêng kỵ khi vợ mang thai

Ông bà ta tin rằng, giai đoạn mang thai là lúc cơ thể và tinh thần của người phụ nữ rất nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động từ môi trường xung quanh. Vì thế, người chồng cần ý thức hơn trong từng hành động, lời nói và sinh hoạt hằng ngày.

Một số vùng quê còn quan niệm rằng chồng nên kiêng đi đám ma, hạn chế sát sinh hoặc tránh để vợ bầu phải làm việc nặng nhọc. Dù ở góc độ khoa học chưa thể giải thích hết các kiêng kỵ này, nhưng xét trên thực tế, đa phần đều hướng tới mục đích giữ cho mẹ bầu được thoải mái, giảm căng thẳng và được chăm sóc chu đáo.

Có thể nói, sự kiêng kỵ không chỉ nằm ở niềm tin tâm linh mà còn phản ánh mong muốn của gia đình: người chồng cần chia sẻ, quan tâm và đồng hành cùng vợ trong giai đoạn đặc biệt này để cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, bình an.

1. Không đóng đinh, khoan tường, đục đẽo trong nhà

Theo quan niệm dân gian, khi vợ mang thai thì người chồng không nên đóng đinh, khoan tường hay đục đẽo trong nhà. Điều này xuất phát từ nhiều lý do mang màu sắc tâm linh lẫn đời sống thực tế.

Người xưa tin rằng, ngôi nhà là nơi trú ngụ của thần linh và thai thần (vị thần bảo hộ thai nhi). Nếu người chồng đóng đinh, khoan tường sẽ làm động đến các vị thần này, từ đó có thể ảnh hưởng không tốt đến em bé trong bụng.

Ngoài ra, việc “đóng, đập, phá” trong giai đoạn mang thai còn bị xem là mang đến sự xáo trộn, bất an, dễ khiến thai kỳ gặp trắc trở.

Hình ảnh chiếc đinh sắc nhọn găm vào tường được dân gian liên tưởng đến việc “tổn thương, đau đớn”, có thể đồng nghĩa với việc em bé sinh ra không được khỏe mạnh, hay mẹ bầu gặp trở ngại trong quá trình sinh nở. Bởi vậy, nhiều gia đình kiêng kỵ việc này để tránh những “điềm gở” không đáng có.

2. Không sát sinh

Theo quan niệm dân gian, khi vợ mang thai, người chồng được khuyên không nên sát sinh, tức là giết mổ động vật như gà, vịt, heo, cá… bởi điều này mang nhiều ý nghĩa tâm linh và niềm tin gắn với sự bình an của thai nhi.

Ông bà ta cho rằng, máu tanh từ việc sát sinh có thể mang lại năng lượng xấu, làm ảnh hưởng đến sự an lành của đứa bé trong bụng. Người xưa còn tin rằng nghiệp sát khi giết hại sinh linh sẽ gieo nên sự bất an, khiến em bé sinh ra dễ quấy khóc, khó nuôi hoặc hay đau ốm.

Ngoài ra, dân gian cũng quan niệm thai kỳ là giai đoạn người mẹ và thai nhi rất nhạy cảm, mọi hành động, lời nói hay việc làm của người cha đều ít nhiều tác động đến tinh thần và sức khỏe của vợ. Nếu chồng thường xuyên sát sinh, tiếp xúc với cảnh máu me, mổ xẻ, thì không khí gia đình dễ trở nên nặng nề, mất đi sự thanh tịnh, từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng của người vợ bầu.

Vì vậy, việc kiêng sát sinh không chỉ mang tính tâm linh mà còn hàm chứa thông điệp nhắc nhở người chồng biết giữ tâm thiện lành, tạo không gian sống bình an, nhẹ nhàng để đồng hành cùng vợ trong hành trình mang thai, cầu mong cho mẹ tròn con vuông và con sinh ra khỏe mạnh, dễ nuôi.

3. Không trồng cây, đào đất

Theo quan niệm dân gian, khi vợ mang thai, người chồng được khuyên không nên trồng cây, đặc biệt là những loại cây lớn hoặc công việc phải đào bới đất nhiều. Ông bà ta tin rằng hành động cuốc đất, đào hố giống như “động thổ” sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự an lành của thai nhi. Trong tâm linh, việc đào bới đất khi vợ mang bầu được ví như sự khuấy động long mạch, dễ làm em bé sinh ra gặp trắc trở, yếu ớt hoặc khó nuôi.

Ngoài ra, dân gian còn cho rằng việc trồng cây là gieo rễ mới, trong khi người vợ đang mang thai cũng là quá trình “gieo mầm sự sống”. Hai sự việc này có phần tương khắc, có thể gây xung đột năng lượng, khiến thai kỳ không thuận lợi. Bởi vậy, ông bà thường dặn dò: vợ có bầu, chồng hạn chế đào đất, xây cất, trồng cây để giữ bình an cho cả mẹ và con.

Bên cạnh đó, cũng có quan niệm thực tế rằng trồng cây thường tốn nhiều sức lực, dễ khiến người chồng xao nhãng việc chăm sóc, hỗ trợ vợ bầu. Bởi vậy, lời kiêng kỵ này không chỉ mang tính tâm linh mà còn hàm ý nhắc nhở người chồng nên dành thời gian, sức lực cho gia đình, quan tâm nhiều hơn đến vợ con trong giai đoạn nhạy cảm.

4. Không treo móc dao kéo, vật nhọn trên cao

Theo quan niệm dân gian, khi vợ mang thai, người chồng không nên treo móc dao kéo hay những vật sắc nhọn trên cao vì điều này bị xem là điềm gở, có thể mang lại những ảnh hưởng không tốt đến cả mẹ bầu lẫn thai nhi. Người xưa tin rằng dao kéo, vật nhọn mang tính “sát khí”, khi treo lơ lửng trên cao sẽ như “lưỡi gươm” treo trên đầu, tạo cảm giác bất an, lo sợ. Với phụ nữ mang thai – vốn đã nhạy cảm và dễ lo âu – thì điều này càng khiến tinh thần bất ổn, ảnh hưởng đến sức khỏe thai kỳ.

Bên cạnh yếu tố tâm linh, quan niệm này cũng gắn với sự thực tế. Việc treo móc dao kéo trên cao tiềm ẩn nguy cơ rơi xuống gây tai nạn, đặc biệt nguy hiểm nếu chẳng may rơi trúng mẹ bầu. Ngoài ra, hình ảnh những vật sắc bén treo lơ lửng còn được dân gian xem như “điềm xấu”, ám chỉ sự trắc trở, không suôn sẻ, dễ khiến thai nhi sinh ra gặp nhiều bất lợi.

Chính vì vậy, lời dặn kiêng kỵ này vừa mang ý nghĩa nhắc nhở về sự an toàn trong sinh hoạt hằng ngày, vừa thể hiện niềm tin tâm linh rằng giữ nhà cửa yên lành, gọn gàng, tránh sát khí sẽ giúp mẹ bầu có thai kỳ thuận lợi và em bé chào đời bình an.

5. Hạn chế đi đến khu vực sông nước

Theo quan niệm dân gian, khi vợ mang thai, người chồng nên hạn chế lui tới những vùng sông nước, đi ghe thuyền hay làm việc liên quan nhiều đến nước. Ông bà ta tin rằng nước vốn mang tính âm, rộng lớn, lênh đênh khó lường, tượng trưng cho sự bất ổn và nguy hiểm. Nếu người chồng thường xuyên gắn với sông nước thì “năng lượng” bất an ấy có thể ảnh hưởng đến thai nhi, khiến con sinh ra hay ốm yếu, dễ giật mình, hoặc cuộc sống sau này thiếu vững vàng.

Ngoài ra, dân gian còn quan niệm sông nước gắn liền với thủy thần, long vương – những vị cai quản vùng nước. Nếu người chồng không cẩn trọng, dễ phạm phải điều kiêng kỵ, vô tình “động” đến long mạch, gây bất lợi cho vợ con. Ở một số vùng miền Trung, người ta còn dặn đàn ông khi vợ mang bầu thì hạn chế đi biển hay làm việc sông nước. phòng ngừa rủi ro, đồng thời giữ cho gia đình luôn có hơi ấm, vợ bầu an tâm tinh thần.

Tóm lại, điều kiêng kỵ này không chỉ mang màu sắc tâm linh mà còn chứa đựng ý nhắc nhở: khi vợ mang thai, người chồng nên hạn chế những công việc nguy hiểm, xa nhà, để luôn ở gần chăm sóc, bảo vệ vợ con.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm