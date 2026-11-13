Trời trở lạnh, chị em đừng vội mua áo khoác dày: 5 kiểu áo mỏng vừa đủ ấm, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp

Mỗi khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, câu hỏi khiến nhiều chị em đau đầu nhất không phải mặc gì cho đẹp mà là mặc sao để vừa đủ ấm. Áo khoác quá dày thì nóng bức, cồng kềnh, còn chỉ mặc áo sơ mi hay áo thun lại dễ thấy lạnh khi sáng sớm hoặc tối muộn. Đây chính là lúc những chiếc áo khoác giao mùa phát huy tác dụng. Không cần đầu tư quá nhiều, chỉ cần chọn đúng kiểu dáng, chị em đã có thể biến những món đồ quen thuộc trong tủ thành nhiều bộ trang phục thú vị. Có 5 kiểu áo khoác đặc biệt đáng chú ý trong mùa thu đông 2026, vừa thực dụng vừa không khó phối đồ.

1. Áo khoác barn jacket: Trông hơi bụi bặm nhưng mặc lên lại cực có gu

Barn jacket, hay áo khoác lấy cảm hứng từ trang phục lao động ngoài trời, là một trong những lựa chọn đáng chú ý của mùa lạnh. Kiểu áo này thường có phom rộng vừa phải, nhiều túi lớn, chất liệu tương đối đứng dáng và phần cổ áo khác màu, phổ biến nhất là cổ nhung tăm màu nâu.





Điểm hấp dẫn của barn jacket nằm ở vẻ đẹp có phần phóng khoáng. Áo không quá nghiêm túc như blazer nhưng cũng không mang cảm giác thể thao như áo gió. Chỉ cần khoác bên ngoài áo thun trắng, kết hợp quần jeans ống đứng và giày loafer, chị em đã có ngay bộ trang phục đơn giản mà vẫn nổi bật.

Những gam màu như xanh olive, nâu chocolate, kaki và be đặc biệt dễ ứng dụng. Nếu muốn nữ tính hơn, có thể kết hợp barn jacket với chân váy midi, áo len mỏng và một đôi boots cổ thấp. Tuy nhiên, áo có nhiều túi và phom dáng rộng nên người có vóc dáng nhỏ nhắn cần chú ý chiều dài. Những thiết kế ngang hông hoặc qua hông một chút thường dễ cân đối hơn áo quá dài.

2. Áo khoác chống nước: Không chỉ để đi mưa, phối khéo vẫn rất thời trang

Những chiếc áo khoác chống nước từng thường bị xem là trang phục thiên về tính tiện dụng. Nhưng giờ đây, kiểu áo này cũng có thể xuất hiện trong những bộ đồ dạo phố hiện đại.

Ưu điểm lớn nhất là chất liệu nhẹ, dễ mang theo, phù hợp với những ngày thời tiết thất thường. Với người thường xuyên di chuyển bằng xe máy, gặp mưa phùn hoặc gió lạnh, một chiếc áo có khả năng cản gió và chống nước phù hợp sẽ thiết thực hơn nhiều so với áo khoác chỉ chú trọng hình thức.





Về cách phối, chị em nên ưu tiên những chiếc áo có phom gọn, màu sắc trung tính như đen, xám, be hoặc xanh navy. Kết hợp cùng quần jeans, quần âu ống suông và giày thể thao là đã có bộ trang phục năng động, phù hợp cho cả ngày di chuyển. Nếu muốn bớt cảm giác như đang mặc đồ thể thao, hãy lựa chọn áo khoác có thiết kế tối giản, ít logo và không quá nhiều chi tiết trang trí.

Một lưu ý nhỏ là áo chống thấm nước không đồng nghĩa với khả năng chống mưa lớn trong thời gian dài. Khi mua, nên kiểm tra thông tin chất liệu, đường may và mức độ chống nước thay vì chỉ nhìn vào kiểu dáng.

3. Blazer: Món đồ công sở tưởng quen mà chưa bao giờ hết hữu dụng

Nếu chỉ được chọn một kiểu áo khoác có thể mặc từ công sở đến những buổi gặp gỡ bạn bè, blazer chắc chắn là ứng viên sáng giá. Kiểu áo này có lợi thế ở phom dáng chỉn chu, giúp trang phục trông gọn gàng và có chủ đích hơn ngay cả khi bên trong chỉ là một chiếc áo thun đơn giản.





Trong mùa lạnh 2026, chị em có thể ưu tiên blazer dáng suông, phần vai rõ nét nhưng không quá cứng. Những màu như xám, nâu, đen hay be rất dễ kết hợp với quần âu, quần jeans và chân váy. Muốn mặc đi làm, hãy thử blazer xám cùng áo len cổ tròn, quần âu ống đứng và giày loafer. Nếu muốn trẻ trung hơn, chỉ cần đổi quần âu thành jeans xanh và đi giày thể thao.

Một cách phối khác cũng rất đáng thử là blazer kết hợp chân váy ngắn cùng boots cao cổ. Đây là công thức giúp bộ trang phục có vẻ hiện đại hơn mà vẫn giữ được sự chỉn chu. Với những ngày se lạnh, blazer chất liệu len pha hoặc vải dày vừa phải sẽ phù hợp hơn loại vải quá mỏng. Chị em cũng nên tránh chọn áo rộng quá mức vì dễ khiến phần vai và thân trên trông nặng nề.

4. Áo khoác da lộn: Chỉ cần một chiếc màu nâu là đủ khiến cả bộ đồ trông đắt tiền hơn

Nhắc đến những món đồ mang đậm không khí mùa thu, áo khoác da lộn gần như luôn có một vị trí riêng.

Bề mặt mềm mịn với độ lì đặc trưng khiến kiểu áo này trông có chiều sâu hơn áo khoác vải thông thường. Những gam màu nâu chocolate, nâu caramel, camel và be cũng rất phù hợp với bảng màu thời trang mùa lạnh. Ưu điểm của áo da lộn là không cần kết hợp quá cầu kỳ. Một chiếc áo khoác nâu dáng ngắn đi cùng áo thun trắng và quần jeans xanh đã đủ tạo nên tổng thể hài hòa.





Nếu muốn theo đuổi phong cách nữ tính, có thể phối áo da lộn với váy liền thân hoặc chân váy dài. Còn với chị em công sở, áo da lộn kết hợp quần âu màu kem và túi xách tối giản là lựa chọn khá thú vị. Đặc biệt, áo da lộn dáng ngắn thường giúp phần chân trông dài hơn khi kết hợp quần cạp cao. Đây là một mẹo nhỏ đáng tham khảo với những người không có lợi thế chiều cao.

Tuy nhiên, da lộn thật khá nhạy cảm với nước và cần chăm sóc cẩn thận. Nếu muốn tiết kiệm chi phí hoặc ưu tiên sự tiện lợi, chị em có thể lựa chọn những thiết kế giả da lộn với chất liệu và hướng dẫn bảo quản phù hợp.

5. Cardigan: Kiểu áo tưởng đơn giản nhưng lại dễ mặc đẹp nhất

Không phải ngẫu nhiên cardigan luôn xuất hiện trong tủ đồ của những người yêu phong cách nhẹ nhàng, tối giản. So với nhiều kiểu áo khoác khác, cardigan mềm mại, dễ mặc và có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Một chiếc cardigan mỏng khoác ngoài áo thun hoặc áo hai dây phù hợp cho ngày se lạnh. Khi nhiệt độ giảm thêm, có thể kết hợp cùng sơ mi, áo cổ lọ mỏng hoặc khoác bên trong áo dạ. Nếu muốn trông trẻ trung, chị em nên thử cardigan dáng ngắn với quần jeans cạp cao. Trong khi đó, cardigan dáng suông màu kem, nâu hoặc xám kết hợp chân váy midi lại mang đến cảm giác nữ tính, nhẹ nhàng.





Điểm đáng chú ý là không nhất thiết phải chọn cardigan ôm sát. Những thiết kế hơi rộng, vai mềm và chất len có độ rủ tự nhiên thường đem lại vẻ ngoài thoải mái hơn.

Với phụ nữ ngoài 30, những gam màu như kem, xám nhạt, xanh navy và nâu sữa rất dễ sử dụng lâu dài. Chỉ cần thay đổi áo bên trong hoặc phụ kiện, một chiếc cardigan có thể được mặc theo nhiều cách mà không tạo cảm giác nhàm chán. Thực tế, không có kiểu áo khoác nào phù hợp với tất cả mọi người. Việc lựa chọn còn phụ thuộc vào thời tiết, thói quen di chuyển và phong cách cá nhân.

Với khí hậu Việt Nam, đặc biệt là thời điểm giao mùa ở miền Bắc, những chiếc áo có độ dày vừa phải và dễ mặc nhiều lớp thường hữu dụng hơn các thiết kế quá nặng. Ở miền Nam, cardigan mỏng, blazer nhẹ hoặc áo khoác chống nước có thể thiết thực hơn.

Điều quan trọng không phải mua đủ cả 5 kiểu áo đang được nhắc đến, mà là tìm ra một vài thiết kế phù hợp với phần lớn trang phục sẵn có trong tủ. Một chiếc áo khoác đáng tiền không chỉ đẹp khi vừa mua về, mà còn là món đồ khiến chị em muốn mặc đi mặc lại, mỗi lần phối lại có thể tạo ra một diện mạo khác.