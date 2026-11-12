Chiếc áo đã sang chảnh, tránh gió tốt, còn tôn dáng cực đỉnh cho mùa lạnh

Khi thời tiết chuyển lạnh, một chiếc áo khoác đẹp không chỉ cần giữ ấm mà còn phải giúp người mặc trông cao ráo, thanh thoát và thời thượng hơn. Trong số những thiết kế đáng đầu tư mùa này, trench coat dáng ngắn đang trở thành lựa chọn được nhiều tín đồ thời trang yêu thích. Món đồ hội tụ nét thanh lịch, sang chảnh đặc trưng của áo măng tô cổ điển, đồng thời sở hữu phom dáng gọn gàng, dễ mặc và đặc biệt có khả năng tôn tỷ lệ cơ thể. Chỉ cần khéo léo kết hợp với những món đồ quen thuộc, chị em đã có thể tạo nên nhiều set trang phục ấn tượng, từ năng động khi dạo phố đến chỉn chu lúc đi làm.

Nhắc đến trench coat, nhiều người thường nghĩ ngay đến những chiếc áo dáng dài qua gối với phần cổ bẻ, hàng khuy đặc trưng, đai thắt eo và các chi tiết cầu vai kinh điển. Thiết kế này luôn mang đến vẻ ngoài thanh lịch, có chút cổ điển và quyền lực. Tuy nhiên, trench coat dáng dài đôi khi lại không phải lựa chọn lý tưởng với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn, đặc biệt khi phối cùng trang phục nhiều lớp. Phần thân áo dài có thể khiến tỷ lệ cơ thể trông nặng nề, tạo cảm giác người mặc thấp bé hơn. Đó cũng là lý do phiên bản trench coat dáng ngắn ngày càng được yêu thích. Thiết kế thường có độ dài ngang hông hoặc qua hông một chút, giúp phần thân trên trông gọn gàng, đồng thời tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn khi kết hợp với quần hoặc chân váy cạp cao. Chị em vẫn giữ được vẻ sang trọng, chỉn chu của trench coat truyền thống nhưng không phải lo trang phục lấn át vóc dáng.

Một ưu điểm khác nằm ở khả năng chắn gió. Những mẫu áo có phần cổ cao, ve áo rộng, hàng khuy và đai thắt giúp người mặc dễ điều chỉnh độ kín khi thời tiết thay đổi. Chi tiết chiết eo hoặc thắt đai còn tạo đường cong mềm mại, giúp vóc dáng trông cân đối hơn thay vì bị nuốt dáng trong lớp áo khoác rộng. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ngày lạnh vừa phải, khi chị em cần một chiếc áo đủ ấm áp, tiện dụng nhưng vẫn có tính thời trang.

Trench coat dáng ngắn ghi điểm nhờ khả năng kết hợp linh hoạt. Với quần jeans, chị em có thể tạo nên diện mạo trẻ trung, phóng khoáng mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Những mẫu jeans ống đứng hoặc ống rộng phối cùng áo thun, áo len mỏng và trench coat là công thức dễ áp dụng khi đi cà phê, dạo phố hay gặp gỡ bạn bè. Nếu muốn tăng vẻ sành điệu, hãy hoàn thiện set đồ bằng boots cổ thấp, giày loafer hoặc sneakers tối giản.

Khi kết hợp với quần âu dài, trench coat dáng ngắn lại mang đến hình ảnh trưởng thành và chỉn chu hơn. Chị em có thể mặc áo sơ mi hoặc áo len cổ lọ bên trong, sơ vin gọn gàng để nhấn mạnh vòng eo và tạo tỷ lệ cơ thể cân đối. Đây là công thức phù hợp với môi trường công sở, đặc biệt khi lựa chọn những gam màu kinh điển như be, nâu, đen hoặc xanh navy.

Không chỉ hợp với quần dài, thiết kế này còn có thể phối cùng quần lửng hoặc chân váy. Quần lửng tạo cảm giác mới mẻ, cá tính, trong khi chân váy ngắn mang đến vẻ trẻ trung, năng động. Với chân váy midi hoặc chân váy dài, trench coat dáng ngắn giúp tổng thể trang phục có sự phân chia tỷ lệ rõ ràng, tránh cảm giác cơ thể bị bao phủ bởi quá nhiều lớp vải. Một đôi boots hoặc giày mũi nhọn sẽ giúp set đồ thêm thanh thoát. Nếu yêu thích phong cách nữ tính, chị em có thể khoác trench coat bên ngoài đầm liền. Sự kết hợp giữa phom áo có cấu trúc và nét mềm mại của váy tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại. Đặc biệt, những chiếc đầm dáng ôm nhẹ hoặc váy chữ A sẽ rất phù hợp với thiết kế áo có đai thắt eo.

Trench coat dáng ngắn không chỉ dành cho những cô nàng theo đuổi phong cách sành điệu, cá tính. Chỉ cần thay đổi cách phối đồ, chiếc áo hoàn toàn có thể trở thành món đồ công sở thanh lịch. Chị em hãy thử kết hợp áo màu be cùng chân váy chữ A, áo len mỏng và giày loafer. Nếu thích vẻ ngoài chuyên nghiệp hơn, quần âu ống suông, sơ mi và trench coat thắt eo sẽ là lựa chọn lý tưởng. Trong khi đó, những cô nàng yêu phong cách trẻ trung có thể chọn trench coat dáng rộng nhẹ, phối cùng jeans, áo thun và sneakers. Các phụ kiện như kính mắt, túi đeo vai hoặc thắt lưng sẽ giúp tổng thể thêm cá tính mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Với những buổi tối lạnh, có thể thay áo thun bằng áo len cổ lọ hoặc khoác thêm một lớp áo mỏng bên trong.

Để chiếc áo thực sự phát huy ưu điểm, chị em nên chú ý trước tiên đến chất liệu. Một thiết kế đẹp cần có độ đứng phom nhất định để giữ được đường nét đặc trưng của trench coat, nhưng vẫn đủ mềm mại để tạo cảm giác thoải mái khi vận động. Cotton pha, kaki cao cấp hoặc các chất liệu có khả năng chống gió, trượt nước là những lựa chọn đáng tham khảo. Chất vải quá mỏng dễ khiến áo mất dáng, trong khi chất liệu quá cứng có thể tạo cảm giác nặng nề. Phom áo cũng cần được cân nhắc theo vóc dáng. Người có chiều cao khiêm tốn nên ưu tiên thiết kế dài ngang hông, có chiết eo hoặc đi kèm đai thắt để tạo tỷ lệ cân đối.

Những cô nàng có thân hình đầy đặn có thể chọn áo có độ rộng vừa phải, tránh phần vai và thân áo quá phồng. Nếu yêu thích phong cách phóng khoáng, kiểu dáng oversize vẫn là lựa chọn thú vị, miễn là phần vai và chiều dài áo không khiến tổng thể trở nên luộm thuộm. Ngoài ra, đừng bỏ qua các chi tiết đặc trưng như cầu vai, ve áo, đai thắt và phần tay áo có đai điều chỉnh. Đây không chỉ là yếu tố tạo nên diện mạo kinh điển của trench coat mà còn giúp người mặc linh hoạt hơn khi phối nhiều lớp bên trong. Hãy thử áo cùng một chiếc len hoặc blazer trước khi mua để chắc chắn phần vai, tay và thân áo không bị căng hay gò bó. Dưới đây là 1 số mẫu áo bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: CATU

Nơi mua: TB

Nơi mua: RUBIES

Nơi mua: WB

Nơi mua: BEAUTYBYV

Sang trọng, dễ phối và có khả năng tôn dáng, trench coat dáng ngắn là món đồ đáng có trong tủ quần áo mùa lạnh. Thay vì chỉ chọn một chiếc áo khoác để giữ ấm, chị em có thể đầu tư vào thiết kế vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày, vừa giúp phong cách được nâng tầm qua nhiều mùa.