Đầm giống nữ doanh nhân Alice Huang thành hot trend tại Trung Quốc

Sau khi những thông tin và đồn đoán xoay quanh mối quan hệ giữa tỷ phú Jensen Huang và Alice Huang lan truyền, hình ảnh của cả hai bị cư dân mạng tìm lại, chia sẻ rộng rãi. Đáng chú ý, thay vì chỉ bàn luận về câu chuyện đời tư gây tranh cãi, một bộ phận người dùng mạng còn dành sự quan tâm đặc biệt cho phong cách thời trang của Alice. Chiếc váy hồng cô từng diện nhanh chóng được chú ý, thậm chí trở thành nguồn cảm hứng cho một trào lưu bắt chước trên Xiaohongshu.

Đầm màu hồng nổi bật, phom dáng nữ tính, đơn giản mà không kém phần sang trọng. Điều thú vị là không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm mẫu váy Dior. Trên Xiaohongshu, một số cô gái trẻ còn đăng tải hình ảnh bản thân diện những chiếc váy có tông hồng hoặc phom dáng gợi liên tưởng đến thiết kế của Alice Huang. Trong phần chú thích và hashtag, họ nhắc đến tên cặp đôi như một cách hưởng ứng trào lưu đang được bàn luận.

Những bài đăng này tạo nên một hiện tượng khá đặc biệt: trang phục vốn được chú ý vì gắn với một câu chuyện đời tư gây tranh cãi lại trở thành nguồn cảm hứng để người dùng tái hiện phong cách. Có người lựa chọn váy hồng dáng ôm, người khác ưu tiên thiết kế xòe nhẹ hoặc có chi tiết mềm mại, nữ tính. Dù không phải tất cả đều mặc đúng mẫu Dior ban đầu, điểm chung là họ muốn tái hiện tinh thần thời trang gắn với hình ảnh đang được lan truyền.

Nắm bắt sự quan tâm của người dùng, một số cửa hàng và thương hiệu thời trang nội địa Trung Quốc cũng nhanh chóng giới thiệu những mẫu váy có màu sắc hoặc phom dáng tương tự thiết kế được chú ý. Các bài đăng thường tập trung vào những chiếc váy màu hồng, kiểu dáng nữ tính, đường cắt tôn dáng hoặc chi tiết tạo cảm giác sang trọng. Đây được xem là cách tận dụng sức nóng của một chủ đề đang thu hút lượng tương tác lớn để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tiềm năng.

Dưới phần bình luận, nhiều người dùng thể hiện sự quan tâm bằng cách hỏi về tên mẫu váy, giá bán, chất liệu và nơi mua. Một số còn muốn tìm phiên bản có kiểu dáng gần giống nhưng mức giá dễ tiếp cận hơn so với thiết kế hàng hiệu. Điều này mở ra cơ hội cho các cửa hàng thời trang bình dân tiếp cận nhóm khách hàng vốn đang tò mò về món đồ được nhắc đến trên mạng.

Hiện tượng chiếc váy hồng Dior được chú ý cho thấy sức lan tỏa khó đoán của các chủ đề trên mạng xã hội Trung Quốc. Một câu chuyện gây tranh luận có thể kéo theo sự quan tâm dành cho nhiều chi tiết bên lề, từ hình ảnh, phụ kiện cho đến trang phục của những người xuất hiện trong đó. Trong trường hợp này, chiếc váy không chỉ được nhắc đến như một món đồ thời trang mà còn trở thành biểu tượng gắn với một trào lưu trực tuyến.

Dẫu vậy, cần phân biệt giữa sự lan truyền trên mạng và một xu hướng thời trang được xác lập rộng rãi. Việc một số người dùng đăng ảnh bắt chước hoặc cửa hàng tranh thủ giới thiệu sản phẩm tương tự chưa đủ để khẳng định chiếc váy đã trở thành lựa chọn phổ biến trên toàn thị trường. Những thông tin liên quan đến đời tư của các nhân vật cũng nên được nhìn nhận thận trọng, nhất là khi nhiều nội dung đang được chia sẻ dưới dạng đồn đoán hoặc chưa có xác nhận độc lập. Dù vậy, sức hút của chiếc váy hồng vẫn là một ví dụ đáng chú ý về cách thời trang và văn hóa mạng giao thoa. Chỉ từ một bức ảnh được đào lại, một thiết kế từng nằm trong tủ đồ cá nhân đã có thể trở thành chủ đề tìm kiếm, bàn luận và được các cửa hàng nhanh chóng khai thác.