Clip đọ sắc giữa hoa hậu và hot girl gây xôn xao
Dàn mỹ nhân Việt hội tụ tại 1 sự kiện mới đây đã tạo nên màn đọ sắc mãn nhãn.
Màn đọ sắc của dàn mỹ nhân Việt. (Nguồn: 8 sao)
Trong cùng một khung hình quy tụ dàn người đẹp từ hoa hậu, á hậu cho đến hot girl, hot mom, mỗi người lại toát lên một nét riêng. Nếu các hot girl, hot mom ghi điểm bởi vẻ ngoài tươi tắn, gần gũi thì dàn hậu lại sở hữu khí chất nổi bật hơn hẳn bởi sự rạng rỡ và phong thái cuốn hút khó lẫn.
Dàn hậu gồm Đỗ Thị Hà, Tú Anh, Phương Nga gây ấn tượng bởi dáng ngồi lưng thẳng chuẩn mực, ánh mắt tự tin và thần thái kiêu sa. Tuy nhiên vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào của Mẫn Tiên hay nét trẻ trung của Trang Lou cũng khiến dàn hot girl, hot mom nhận được lời khen từ cộng đồng mạng.
Sự kiện của Dior Beauty quy tụ loạt các mỹ nhân hạng A của Showbiz Việt.
Nhan sắc rạng rỡ của dàn Hoa hậu, hot girl khiến cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà xuất hiện đầy thu hút trong thiết kế đầm dài màu kem sữa với phom dáng tối giản nhưng tinh tế.
Sự kiện còn có sự góp mặt của Hương Liên (The Face). Người đẹp nổi bật trong thiết kế lệch vai vàng nhạt vừa thanh lịch vừa gợi cảm.
Nhan sắc của hot mom Trang Lou được khen không kém cạnh các hoa hậu.
Á hậu Phương Nga ghi điểm với vẻ đẹp dịu dàng tại sự kiện.
Mẫn Tiên - hot girl đình đám một thời của “bộ ba sát thủ” xuất hiện với diện mạo trẻ trung nhưng không kém phần thanh lịch.