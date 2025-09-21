Clip đọ sắc giữa hoa hậu và hot girl gây xôn xao

Mới đây, sự kiện Dior Prestige Beauty Class đã quy tụ dàn mỹ nhân đình đám của showbiz Việt như Đỗ Thị Hà, Trang Lou, Dương Tú Anh, Mẫn Tiên, Phương Nga, Hương Liên... Khán phòng như biến thành nơi tôn vinh nhan sắc, khi mỗi người đẹp xuất hiện với phong cách riêng nhưng đều toát lên điểm chung: làn da rạng rỡ, lớp trang điểm tinh tế và trang phục tông trung tính, đồng điệu cùng chủ đề hoa hồng Granville đặc trưng của Dior.

Màn đọ sắc của dàn mỹ nhân Việt. (Nguồn: 8 sao)

Trong cùng một khung hình quy tụ dàn người đẹp từ hoa hậu, á hậu cho đến hot girl, hot mom, mỗi người lại toát lên một nét riêng. Nếu các hot girl, hot mom ghi điểm bởi vẻ ngoài tươi tắn, gần gũi thì dàn hậu lại sở hữu khí chất nổi bật hơn hẳn bởi sự rạng rỡ và phong thái cuốn hút khó lẫn.

Dàn hậu gồm Đỗ Thị Hà, Tú Anh, Phương Nga gây ấn tượng bởi dáng ngồi lưng thẳng chuẩn mực, ánh mắt tự tin và thần thái kiêu sa. Tuy nhiên vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào của Mẫn Tiên hay nét trẻ trung của Trang Lou cũng khiến dàn hot girl, hot mom nhận được lời khen từ cộng đồng mạng.

Sự kiện của Dior Beauty quy tụ loạt các mỹ nhân hạng A của Showbiz Việt.

Nhan sắc rạng rỡ của dàn Hoa hậu, hot girl khiến cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xuất hiện đầy thu hút trong thiết kế đầm dài màu kem sữa với phom dáng tối giản nhưng tinh tế.

Sự kiện còn có sự góp mặt của Hương Liên (The Face). Người đẹp nổi bật trong thiết kế lệch vai vàng nhạt vừa thanh lịch vừa gợi cảm.

Nhan sắc của hot mom Trang Lou được khen không kém cạnh các hoa hậu.

Á hậu Phương Nga ghi điểm với vẻ đẹp dịu dàng tại sự kiện.