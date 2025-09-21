Tiểu thư Gia Đình Haha: Tìm thấy "hướng dẫn sử dụng nhan sắc" khi diện local brand Việt!

Ngọc Thanh Tâm - một nhân tố của Gia Đình Haha đang nhận rất nhiều sự chú ý và tình cảm của khán giả. Trong chương trình, người ta thấy Ngọc Thanh Tâm là một cô gái nhẹ nhàng, hòa đồng, chịu thương chịu khó không ngại bất cứ công việc khó khăn nào. Thế nhưng, bước ra khỏi show, ít ai biết cô gái nhìn có vẻ "hiền lành, cần cù" đó lại là richkid đình đám. Cô là con gái duy nhất của nữ đại gia thủy sản nức tiếng Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group.

Tiểu thư Ngọc Thanh Tâm gây ấn tượng với visual sang chảnh cùng style xinh đẹp. Tuy vậy, có không ít lần xuất hiện trước truyền thông, Ngọc Thanh Tâm gặp sự cố với trang phục hàng hiệu, khiến tạo hình trở nên "xu cà na". Thú vị là, khi diện đồ bình dân, đặc biệt là local brand Việt, thì Ngọc Thanh Tâm lại ghi trọn điểm mặc đẹp. Dạo 1 vòng tủ đồ của Ngọc Thanh Tâm gần đây, chị em chắc hẳn cũng chọn được vài item ưng ý vì giá cả vừa túi mà xinh yêu, dễ mặc, tôn dáng vô cùng.

Trong một sự kiện gần đây, Ngọc Thanh Tâm diện set váy trễ vai màu nâu đất, thiết kế phồng tay và đuôi váy dáng bí bồng bềnh "hack" tuổi của brand chau_studio. Điểm nhấn nằm ở phần vai được tạo hình hoa 3D cầu kỳ mang lại cảm giác vừa nữ tính vừa sang trọng. Nàng tiểu thư kết hợp cùng túi Dior mini trắng thanh lịch, nhấn nhá với chiếc nơ đen trên mái tóc buộc cao tạo nên visual trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ nét kiêu kỳ, quý phái.

Trong set đồ này của nhà Mangata, Ngọc Thanh Tâm mang đến vibe búp bê ngọt ngào. Cô nàng diện áo len trễ vai oversized màu xanh pastel nổi bật ở giữa với họa tiết hoạt hình ở trung tâm, phối cùng chân váy xếp tầng tím lilac ngắn tạo điểm nhấn trẻ trung. Nhìn tổng thể, outfit này đậm chất Y2K - Barbiecore mang đến cảm giác mộng mơ như tính cách của chính chủ. Cả set có giá khoảng 2.200.000đ.



Nơi mua: Mangata Vietnam

Là cô nàng mê màu hồng chính hiệu, Ngọc Thanh Tâm tiếp tục "bánh bèo" trong set đồ của brand Fiffty Five. Cô diện crop top trễ vai và chân váy xòe bất đối xứng họa tiết caro hồng pastel, điểm xuyết bèo nhún điệu đà. Nhưng khi kết hợp cùng boot trắng thì tạo nên sự đối lập thú vị: nữ tính mà vẫn năng động. Outift này cũng có giá khá bình dân với 1.603.000đ cho chiếc váy và 619.000đ cho áo.

Nơi mua: Fifty Five

Là "tiểu thư nghìn tỷ" nên cũng không lạ khi Ngọc Thanh Tâm chi hẳn 14 triệu đồng cho 1 chiếc váy local brand. Cô diện set crop top chân váy xẻ cao màu đen, điểm nhấn ren tinh tế cùng đôi giày platform cao gót tôn dáng. Concept này tạo nên vẻ ngoài quyến rũ, trưởng thành nhưng vẫn ngọt ngào với những chiếc nơ hồng nhấn nhá từ đầu đến chân.



Nơi mua: MONTSAND

Tiếp theo là một set đồ đến từ nhà Dear José mang vibe preppy - nữ sinh hiện đại. "Thành viên" Gia Đình Haha diện áo crop top hồng pastel phối cổ sơ mi trắng cách điệu với nơ to bản, giúp ăn gian chiều cao, khoe khéo vòng eo gọn gàng nên tổng thể nhìn cân đối hơn. Kết hợp cùng chân váy xếp ly caro màu pastel trẻ trung vừa tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, vừa giữ sự nữ tính, năng động. Tổng thể mang đến cảm giác kẹo ngọt nhưng vẫn high fashion, với giá trị set đồ là 2.600.000đ



Nơi mua: Dear José

Rực rỡ và đầy cuốn hút trong thiết kế đầm đỏ trễ vai của Elpis Clothing, nữ diễn viên 9X ghi điểm tuyệt đối với bờ vai thanh thoát cùng đôi chân nuột nà nhờ dáng váy ngắn bèo nhún. Phần tay bồng tạo nên sự mềm mại, sang trọng, trong khi gam đỏ nổi bật giúp tôn da và mang đến khí chất quyến rũ khó rời mắt. Outfit có thể là lựa chọn hoàn hảo cho những bữa tiệc tối hay sự kiện đặc biệt.