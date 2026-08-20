Trời dịu mát nhưng vẫn phải chống nắng: 5 lưu ý không nên bỏ qua trong mùa thu để tránh da bị sạm nám dày hơn

Nhiều chị em có xu hướng "nới lỏng" việc chống nắng khi mùa thu đến. Trời không còn nắng gắt, nhiệt độ dịu hơn, ánh sáng cũng dễ chịu khiến không ít người cho rằng kem chống nắng không còn quá cần thiết. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm bạn càng nên duy trì thói quen chống nắng đều đặn nếu muốn bảo vệ làn da khỏi thâm sạm, nám và các dấu hiệu lão hóa.

Dù cảm giác nắng mùa thu nhẹ hơn mùa hè, tia cực tím vẫn có thể tác động lên da. Đặc biệt, tia UVA có khả năng xuyên qua mây và kính, liên quan đến quá trình hình thành sắc tố và lão hóa da. Vì vậy, thay vì bỏ qua kem chống nắng hoặc dùng với lượng ít hơn, bạn nên điều chỉnh cách lựa chọn và sử dụng sản phẩm sao cho phù hợp với thời tiết hanh khô của mùa thu.

1. Chọn kem chống nắng SPF 30-50, có phổ rộng

Tiêu chí đầu tiên khi chọn kem chống nắng mùa thu là chỉ số SPF từ 30 đến 50 và khả năng bảo vệ phổ rộng (Broad Spectrum). SPF chủ yếu thể hiện mức độ bảo vệ da trước tia UVB, trong khi sản phẩm phổ rộng giúp bảo vệ da trước cả UVA và UVB. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng nếu bạn thường xuyên phải di chuyển ngoài trời, đi làm, đi học hoặc ngồi gần cửa sổ. Không nên chỉ dựa vào cảm giác "trời hôm nay không nắng" để quyết định có dùng kem chống nắng hay không. Một sản phẩm có chỉ số phù hợp, khả năng bảo vệ phổ rộng và được sử dụng đúng cách sẽ giúp duy trì lớp bảo vệ cần thiết cho da trong suốt mùa thu.

2. Ưu tiên kem chống nắng có thành phần dưỡng ẩm

Mùa thu thường đi kèm thời tiết khô và độ ẩm không khí giảm, khiến da dễ mất nước, căng rít hoặc bong tróc. Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm đến chỉ số chống nắng, bạn có thể ưu tiên những sản phẩm có thêm thành phần dưỡng ẩm như hyaluronic acid, glycerin, ceramide, panthenol hoặc squalane. Kem chống nắng có khả năng dưỡng ẩm sẽ giúp chu trình chăm sóc da buổi sáng trở nên đơn giản hơn, đồng thời hạn chế cảm giác khô căng sau khi thoa. Tuy nhiên, nếu da rất khô, bạn vẫn có thể sử dụng kem dưỡng trước kem chống nắng. Ngược lại, với da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu, hãy lựa chọn kết cấu mỏng nhẹ để hạn chế cảm giác bí da.

3. Thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài khoảng 15 phút

Một sai lầm khá phổ biến là chỉ thoa kem chống nắng ngay trước khi bước ra khỏi nhà. Thay vào đó, bạn nên hoàn thành bước chống nắng khoảng 15 phút trước khi tiếp xúc với ánh nắng để sản phẩm có thời gian tạo lớp bảo vệ trên da. Kem chống nắng nên được sử dụng ở bước cuối của chu trình chăm sóc da buổi sáng và trước các sản phẩm makeup. Khi thoa, hãy phân bổ đều trên mặt, cổ và những vùng da có khả năng tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Nếu sử dụng makeup sau đó, hãy đợi kem chống nắng ổn định trên da rồi mới tiếp tục các bước trang điểm để hạn chế làm xê dịch lớp bảo vệ.

4. Dùng đủ lượng, đừng giảm kem vì trời mát

Thời tiết dịu mát dễ tạo cảm giác rằng da không cần được bảo vệ quá nhiều. Vì vậy, không ít người có thói quen lấy một lượng kem chống nắng rất nhỏ, thậm chí chỉ bằng một phần lượng thường dùng trong mùa hè. Tuy nhiên, điều này có thể khiến khả năng bảo vệ thực tế của sản phẩm không đạt như kỳ vọng. Thay vì cắt giảm lượng kem vì trời nhiều mây hoặc không quá nóng, hãy duy trì lượng sử dụng phù hợp với khuôn mặt và vùng cổ. Khi hoạt động ngoài trời lâu, đổ mồ hôi hoặc lau mặt, bạn cũng cần chú ý đến việc thoa lại kem chống nắng. Đặc biệt, nếu dành nhiều thời gian ngoài trời, đừng quên kết hợp thêm các biện pháp che chắn như mũ, kính râm hoặc áo chống nắng.

5. Có thể kết hợp makeup có chỉ số SPF

Bên cạnh kem chống nắng chuyên dụng, những sản phẩm makeup có SPF cũng có thể trở thành lớp hỗ trợ trong chu trình bảo vệ da. Bạn có thể ưu tiên son dưỡng có SPF, cushion hoặc kem nền có SPF, má hồng hay phấn phủ tích hợp chỉ số chống nắng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng các sản phẩm makeup có SPF không nên được xem là sản phẩm thay thế hoàn toàn cho kem chống nắng. Lượng makeup mà chúng ta sử dụng thường không đủ để đạt mức bảo vệ ghi trên bao bì. Vì vậy, hãy sử dụng kem chống nắng chuyên dụng trước, sau đó mới kết hợp các sản phẩm makeup có SPF như một lớp hỗ trợ và tiện lợi hơn trong ngày.

Dưới đây là 1 số loại kem chống nắng phù hợp với mùa thu mà bạn có thể tham khảo ngay:

Kem Chống Nắng Sâm 1700 SPF50+ PA++++ Ngừa Lão Hoá Bảo Vệ Dưỡng Ẩm Da Cỏ Mềm

Nơi mua: Cỏ Mềm

Tinh Chất Chống Nắng PDRN Glow

Nơi mua: VT

Paula's Choice Resist Super - Light Daily Wrinkle Defense Spf 30

Kem dưỡng ẩm làm sáng chống nắng cho da INNISFREE Jeju Cherry Blossom Skin-Fit Tone-Up

Nơi mua: INNISFREE

Chống nắng không phải thói quen chỉ dành cho những ngày hè nắng gắt. Tia UV vẫn có thể tác động đến làn da trong những ngày trời dịu, nhiều mây hoặc se lạnh. Nếu đang quan tâm đến nám, thâm sạm và lão hóa, việc duy trì chống nắng đều đặn mỗi ngày sẽ quan trọng hơn việc thay đổi quá nhiều sản phẩm dưỡng da. Mùa thu, hãy ưu tiên kem chống nắng SPF 30-50, phổ rộng, có khả năng dưỡng ẩm, thoa trước khi ra ngoài khoảng 15 phút và sử dụng đủ lượng. Bạn cũng có thể kết hợp thêm mũ, kính, áo chống nắng và các sản phẩm makeup có SPF để tăng tính tiện lợi. Chỉ vài bước đơn giản nhưng được duy trì đều đặn sẽ giúp làn da được bảo vệ tốt hơn trong suốt mùa thu.