Trớ trêu: Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh mang đồng hồ đôi tiền tỷ, giống quà đòi lại Diệp Lâm Anh

Mạng xã hội những ngày qua vẫn xôn xao với tình hình mối quan giữa 3 cái tên: Diệp Lâm Anh, chồng cũ Đức Phạm và người mới của anh - Vũ Thuý Quỳnh. Ngay khi nam doanh nhân công khai nói yêu Á hậu 2 Miss Universe 2024, những khoảnh khắc đầy nghi vấn của cặp đôi từ vài tháng trước nhanh chóng được đào lại. Trong đó 2 chiếc đồng hồ Richard Mille từng được cả 2 sử dụng nghi là đồ đôi, hoá ra chính là sự thật.

Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm bị bắt gặp đeo đồng hồ cặp từ trước khi công khai (Nguồn Đi Soi Sao Đi).

Cụ thể, trong một sự kiện của chương trình Vietnam's Next Top Model tổ chức hồi tháng 10, Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm được cho là đi cùng nhưng lại tách nhau ra, để một người ngồi giữa. Tuy vậy, 2 chiếc đồng hồ xa xỉ với thiết kế tonneau đặc trưng của Richard Mille làm sao không thu hút sự chú ý.

Cặp đôi khi chưa công khai đã công khai đeo đồng hồ đôi.

Trên cổ tay của Á hậu Vũ Thúy Quỳnh là chiếc Richard Mille RM 07-01 phiên bản Rose Gold Diamond Set Jasper với mức giá được công khai trên một số trang web bán hàng resell là 275.000 USD (khoảng 7,2 tỷ đồng). Đây là một trong những phiên bản nữ tính và xa xỉ nhất của dòng RM 07-01 - collection được thiết kế riêng cho phái đẹp. Điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này nằm ở việc kết hợp vàng hồng 18K với đá jasper tự nhiên trên mặt số, mỗi chiếc đồng hồ đều có vân đá độc nhất vô nhị.

Ở phía bên kia, trên tay Đức Phạm là phiên bản Richard Mille RM 010 - một trong những mẫu đồng hồ tự động kinh điển của hãng. Trên thị trường thứ cấp, chiếc đồng hồ này có giá khoảng 3,6 tỷ đồng, tùy thuộc vào tình trạng và độ hiếm của phiên bản cụ thể. Thiết kế tonneau đặc trưng với mặt số lộ máy cho phép chiêm ngưỡng bộ máy cơ học phức tạp bên trong.

Đức Phạm đam mê đồng hồ Richard Mille, yêu ai cũng tặng để mang cùng.

Điều thú vị nhưng cũng lắm trớ trêu chính là việc: nếu chiếc đồng hồ của Vũ Thuý Quỳnh là quà tặng từ bạn trai Đức Phạm dành cho cô thì quả thật "ngôn ngữ tình yêu" của nam doanh nhân hết lần này đến lần khác đều y như một. Chuyện là, vào năm 2024 khi Diệp Lâm Anh và chồng cũ bắt đầu khẩu chiến lẫn nhau trên mạng xã hội, giữa những tin nhắn cãi vả từng được công khai có nhắc đến một chiếc đồng hồ Richard Mille. Thật may, 2 chiếc đồng hồ của 2 người đẹp là 2 mẫu khác nhau.

Theo đó, Diệp Lâm Anh tố chồng cũ "chia tay đòi quà" một chiếc đồng hồ RM tiền tỷ. Dù cô đã nhiều lần liên hệ, yêu cầu anh trả lại nhưng không thành công. Đức Phạm thẳng thắn nói lý do lấy lại đồ hiệu là vì: Em không xứng đáng!

Năm 2024, một chiếc đồng hồ RM khác cũng xuất hiện trong loạt tin nhắn tranh cãi của anh và vợ cũ.

Danh tính, "mặt mũi" chiếc đồng hồ tai tiếng này của Diệp Lâm Anh được xác định là RM 005 White Gold Full Diamond có giá khoảng 1,5 tỷ đồng theo chia sẻ từ chính chủ. Đây là một trong những mẫu đồng hồ được sản xuất trong thập kỷ đầu tiên của Richard Mille, giúp đặt nền móng cho sự thành công của hãng. Phiên bản Full Diamond càng tăng thêm giá trị sưu tầm, đặc biệt khi hiện nay RM 005 đã ngừng sản xuất và chỉ có thể tìm mua trên thị trường thứ cấp.

Đức Phạm thường chọn những model RM full diamond để tặng nửa kia.

Sau năm lần bảy lượt hỏi han, Diệp Lâm Anh từng công bố qua một bình luận rằng cô sẽ không đòi lại chiếc đồng hồ này nữa, vì bản thân có thể tự mua được. Cô cũng nhắn gửi cộng đồng mạng hoan hỷ, đừng đẩy #tradongho (trả đồng hồ) lên xu hướng thêm.

Diệp Lâm Anh đã từ bỏ việc đòi lại món quà tiền tỷ này.



