Cú ngã "triệu đô" của Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025

Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 Mai Hoa đã có một cú ngã để đời trên sàn diễn của Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025. Khoảnh khắc Quán quân Mai Hoa bước xuống và té ngã mạnh đến nỗi người xem phải thót tim.

Cận cảnh cú ngã để đời của Quán quân Mai Hoa (Nguồn: @kiengcanpro, @duylong.ng17)



Tuy nhiên, thay vì tỏ ra bối rối, Mai Hoa giữ trọn phong thái lạnh lùng, nhanh chóng đứng dậy đầy bản lĩnh, tự tin bước tiếp với biểu cảm kiêu hãnh, hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn của mình trong tràng pháo tay nồng nhiệt từ phía dưới sân khấu.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Ngay lập tức, công chúng bàn luật hết lời về cú ngã "để đời" của Mai Hoa, ngay cả khi gặp sự cố trên sàn catwalk, cô vẫn giữ nguyên thần thái sắc lạnh, không chút biểu cảm, tự tin tạo dáng và đứng lên tiếp tục màn trình diễn của mình.

Quán quân VNTM Mai Hoa xử lý mượt mà khi vấp ngã trên sàn diễn AVIFW 2025. (Nguồn: @kiengcanpro).

Thậm chí còn có người gọi cú ngã của Quán quân Mai Hoa là "cú ngã triệu đô", đến cả siêu mẫu Naomi Campbell cũng dành lời khen trên Instagram dành cho pha xử lý tình huống xuất thần của Quán quân VNTM 2025.

(Nguồn ảnh: Harper's Bazaar Việt Nam)

Sau đăng quang Vietnam's Next Top Model 2025, Lại Mai Hoa nhanh chóng bắt kịp với nhịp làm việc chuyên nghiệp, góp mặt trong nhiều show diễn thuộc khuôn khổ AVIFW F/W 2025. Cô liên tục được "chọn mặt gửi vàng" ở những vị trí quan trọng trong hầu hết các show diễn.

Đảm nhận vai trò vedette khi trình diễn BST “Black Parade” của NTK Hà Linh Thư, tuy gặp sự cố trên sàn catwalk nhưng Quán quân Mai Hoa vẫn thể hiện thần thái xuất thần khi trình diễn bộ đầm xuyên thấu gợi cảm của NTK Hà Linh Thư

Sau Paris Fashion Week, NTK Hà Linh Thư tiếp tục "tung chiêu" tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam

Sau khi gây tiếng vang tại Paris Fashion Week vào tháng 10 vừa qua, và chỉ 1 tháng sau NTK Hà Linh Thư đã tung ra BTS mới trình làng tại Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025. Vẫn là chất liệu nhung lụa, NTK khiến tất cả người xem phải bất ngờ, và mê đắm trước những thiết kế cộp mác "người đàn bà nhung lụa" Hà Linh Thư.

Bộ sưu tập tôn vinh tinh thần quân đội - biểu tượng của kỷ luật, danh dự và lòng dũng cảm. Những hình ảnh cuộc diễu hành lịch sử được tái hiện bằng ngôn ngữ thời trang: mạnh mẽ mà trữ tình, nghiêm cẩn mà vẫn đầy tự do. “Black Parade” là lời khẳng định cho vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại - kiêu hãnh, tự tin và không bao giờ bị khuất phục.

Bảng màu chủ đạo là đen huyền và xanh quân đội - biểu tượng của chiều sâu và sự bền vững - được điểm xuyết bằng đỏ ruby, hồng phấn và trắng sương, như những khoảng sáng len giữa bóng tối. Họa tiết hoa lan xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập - đôi khi là mảng thêu tay 3D, đôi khi là họa tiết trừu tượng mô phỏng hoạ tiết rằn ri - vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, tượng trưng cho vẻ đẹp nữ tính ẩn sau lớp áo giáp của bản lĩnh. Các thiết kế kết hợp áo khoác cấu trúc mạnh mẽ cùng chân váy lượn sóng, quần ống rộng hoặc váy dài thướt tha, tạo nên sự đối lập đầy cuốn hút giữa quyền lực và tự do.

Mỗi thiết kế được hoàn thiện bằng kỹ thuật thủ công tinh xảo: thêu tay, đính kết hạt cườm, patchwork 3D, khẳng định tinh thần couture bền bỉ và niềm trân trọng thủ công nghệ thuật - những giá trị cốt lõi mà NTK Hà Linh Thư luôn theo đuổi trong ngôn ngữ thời trang của riêng mình.

Nổi tiếng với kỹ thuật xử lý nhung và lụa, NTK Hà Linh Thư đã xây dựng bản sắc riêng bằng việc kết hợp thủ công truyền thống Việt Nam cùng ngôn ngữ thiết kế đương đại. Những bộ sưu tập của thương hiệu luôn tôn vinh hình ảnh “người phụ nữ nhung lụa” - hiện thân của sự sang trọng, bản lĩnh và quyến rũ đầy quyền lực.