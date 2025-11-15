5 mẫu áo khoác hoàn hảo dành cho người cao khiêm tốn, chẳng cần làm gì vẫn sành điệu và tôn dáng

Khi tiết trời trở lạnh, áo khoác luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ quý cô nào. Nhưng với những nàng có chiều cao khiêm tốn, việc chọn áo khoác lại là cả một nghệ thuật, bởi chỉ cần sai phom một chút thôi là trông người đã "lọt thỏm" giữa lớp vải rồi. Vậy làm thế nào để vừa ấm áp, vừa ăn gian chiều cao lại vẫn thời trang? Dưới đây là 5 mẫu áo khoác "chân ái" giúp nàng thấp bé trông cao ráo và sành điệu hơn mà chẳng cần cố gắng quá nhiều.

Áo khoác dạ ngắn

Áo khoác dạ luôn là lựa chọn kinh điển mỗi khi đông về. Tuy nhiên, thay vì những dáng áo dài chấm gối hay oversized, nàng nên ưu tiên những chiếc áo khoác dạ ngắn ngang hông hoặc hơi trên hông một chút. Chính độ dài vừa phải này giúp đôi chân trông dài hơn, tỉ lệ cơ thể cân đối hơn mà vẫn giữ được nét thanh lịch, sang trọng.

Mẹo nhỏ cho nàng là hãy chọn áo khoác dạ có phần cổ chữ V hoặc ve áo to bản để tạo hiệu ứng "kéo dài" phần thân trên. Kết hợp cùng quần ống suông cạp cao hoặc chân váy ngắn, đi thêm đôi boots cổ ngắn là bạn đã có ngay outfit vừa ấm vừa "hack dáng" cực đỉnh.

Áo khoác nhấn eo

Đối với người có chiều cao khiêm tốn, việc tạo điểm nhấn ở vòng eo là "chiêu" cực kỳ hiệu quả để định hình vóc dáng và ăn gian chiều cao. Áo khoác nhấn eo, có thể là dạng thắt dây, cài đai hoặc thiết kế may chiết nhẹ, sẽ giúp cơ thể trông gọn gàng, cân đối và nữ tính hơn.

Một chiếc trench coat dáng ngắn có đai thắt eo hoặc áo dạ có phần cúc đặt cao đều là lựa chọn tuyệt vời. Bạn có thể mix cùng quần skinny, giày cao gót hoặc boots mũi nhọn để tăng thêm vài centimet "ảo diệu". Dáng áo này vừa phù hợp đi làm, đi chơi, lại vừa tôn lên vòng eo nhỏ xinh của bạn một cách tự nhiên.

Áo phao ngắn

Nhiều người cho rằng áo phao sẽ khiến người thấp bị "dìm" dáng hơn, nhưng thực tế không hẳn vậy. Bí quyết là hãy chọn áo phao dáng ngắn, phom vừa vặn và ưu tiên những tông màu trung tính như be, kem, đen hoặc pastel. Độ dài áo chỉ nên dừng ở phần cạp quần hoặc ngang hông để không "nuốt dáng".

Khi mix đồ, bạn nên chọn quần jeans ống đứng hoặc legging để cân bằng lại phần thân trên hơi phồng của áo phao. Thêm đôi sneaker trắng hoặc ankle boots là đủ năng động, trẻ trung mà vẫn giữ được sự gọn gàng, linh hoạt đúng tinh thần "ấm mà vẫn đẹp".

Áo blazer không quá rộng

Blazer là món đồ "đa năng" có thể mặc trong mọi hoàn cảnh, nhưng với nàng thấp bé, nên tránh xa blazer oversized hay dáng dài qua hông. Thay vào đó, blazer vừa người, độ dài tầm ngang hông hoặc ngắn hơn một chút sẽ giúp tỉ lệ cơ thể trông cân đối hơn nhiều.

Những thiết kế có phần vai vừa vặn, chiết nhẹ ở eo, hoặc một hàng khuy đơn giản sẽ tạo cảm giác thanh thoát và tinh tế. Bạn có thể mặc blazer cùng áo thun và quần tây cạp cao để vừa hiện đại, vừa "kéo chân" hiệu quả. Một đôi giày mũi nhọn hoặc giày loafer nhỏ gọn sẽ là điểm nhấn giúp set đồ thêm hoàn hảo.

Áo cardigan lửng

Cardigan là item "dễ tính" nhưng để mặc đẹp với dáng người thấp thì vẫn cần khéo léo. Thay vì chọn áo dài thượt, hãy thử cardigan lửng, dáng áo dừng ở eo hoặc ngang hông, vừa tạo sự trẻ trung vừa giúp thân người nhìn cao hơn.

Cardigan lửng có thể mix linh hoạt với nhiều kiểu đồ: quần cạp cao, váy liền, hay thậm chí là quần short mùa thu. Để outfit không bị "dừ", bạn nên chọn những gam màu tươi sáng như hồng phấn, xanh pastel, be hoặc trắng kem. Khi muốn layering, hãy thử mặc cardigan lửng bên trong áo khoác dạ ngắn, vừa ấm áp, vừa tạo hiệu ứng layer gọn gàng, tinh tế.

Ảnh: Sưu tầm