Trò chuyện với Hot TikToker Long Trần nhân "Ngày của bố": "Bỗng dưng" chuẩn bị lên chức bố, chẳng sợ gì chỉ sợ con đanh đá giống mẹ!

Đối với rất nhiều người thì 20/6/2021 cũng chỉ là ngày Chủ nhật bình thường như bao dịp cuối tuần khác. Thế nhưng, sự thật thì hôm nay là một dịp lễ vô cùng đặc biệt mang tên Ngày của bố - ngày dành riêng để tôn vinh những người đàn ông đang là trụ cột của hàng triệu gia đình.

Với Trần Tụ Long - "ông Thủng" nổi tiếng của Gia đình Thủng Long trên TikTok thì gần 30 năm qua anh cũng chẳng có bất cứ ý niệm nào về Ngày của bố. Thực sự Ngày của bố rất khó nhớ, nó không phải một thời điểm cố định mà được chọn dựa theo quy tắc "ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 6".

Hôm nay đã trở thành dấu mốc đặc biệt khiến Long hồi hộp hơn tất thảy những ngày 20/6 đã qua trong đời. Tất cả là vì anh sắp lên chức bố - một "công việc" trọn đời không lương đầy mới mẻ. Hãy cùng trò chuyện với một chàng trai sắp sửa đón con gái đầu lòng để xem cảm xúc của anh khác biệt gì so với những người đàn ông đã làm Bố nhé!

"Bỗng dưng" làm bố!

Chào Tụ Long! Cái tên của anh thực sự rất đặc biệt, nhưng có lẽ gọi bằng nickname "Ông Thủng" thì nhiều người sẽ dễ nhận ra hơn phải không?

Nghe hơi buồn nhưng chắc là vậy (cười). Xin giới thiệu lại với mọi người, mình tên là Long, mọi người có thể gọi mình là Thủng Long cũng được. Mình sinh năm 1993. Mình kết hôn năm 2019, bà xã mình là Bom, các bạn có thể tìm kiếm cô ấy trên mạng xã hội với tên Phan Tuyết Nga.

Hiện nay công việc chính của bọn mình là sáng tạo nội dung giải trí trên nền tảng mạng xã hội - content creator đấy.

Vợ chồng anh sắp sửa đón em bé đầu lòng?

Đúng rồi, vợ mình có bầu 5 tháng rồi. Đó là một tiểu công chúa, mình đang rất hồi hộp đây!

Khoảnh khắc biết tin vợ có bầu, cảm xúc của anh ra sao?

Tâm lý chung của giới trẻ hiện nay là rất lo lắng về vấn đề hiếm muộn, trong thực tế cuộc sống thì vấn đề này xảy ra khá nhiều. Nhà mình cũng không tránh khỏi tâm lý lo lắng đó, nên khi mới thả có 1 tháng mà không thấy có động tĩnh gì là đã lo sốt vó, như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng niềm vui lại đến bất ngờ ngay đầu tháng thứ 2. Lúc biết vợ đậu thai rồi, sướng nhảy dựng lên ý chứ!

Ngày còn bé, định nghĩa "Bố" trong anh là như thế nào?

Ôi định nghĩa về Bố thì chắc cũng kha khá đấy, tại vì mỗi 1 giai đoạn trong cuộc sống mình lại có 1 cách nhìn nhận khác nhau. Tích cực có, tiêu cực có. Hồi bé thì tháy Bố là sự bao bọc, che chở, chăm sóc. 1 mặt khác thì thấy bố là người rất vất vả, chăm chỉ làm lụng đến quên cả bản thân, đôi lúc có sự xao nhãng đến những người thân xung quanh. Sau này thì mình thấy vai trò của người bố là cần để lại bài học và xây dựng con mình trở nên vững chắc, giỏi giang, trưởng thành theo cách riêng của mỗi đứa.

Bishop TD Jakes có chia sẻ trong 1 show của Steve Harvey mà mình rất tâm đắc: "It is not what you leave to them that make them great, it is what you leave in them". Dịch ra thì nôm na là: "Không phải cứ để lại nhiều của cải cho con là nó sẽ trở nên tuyệt vời, mà là những thứ bạn để lại bên trong con người của nó mới là những thứ giá trị nhất".

Hình mẫu "Bố" lý tưởng nhất trong anh là ai?

Mình không có một hình mẫu cố định nhưng mình thần tượng nhiều ông bố, mỗi người giúp mình học được 1 ít. Ví dụ như mình học từ The Rock & Kelvin Hart là "Dù có cuộc sống bận rộn của sao hạng A, nhưng thời gian cho gia đình vẫn là quan trọng nhất". Hay như Bishop TD Jakes có câu nói rất hay ho: "Lựa chọn giá trị đúng đắn để giúp con phát triển".

Khi trưởng thành và kết hôn rồi, anh có bao giờ nghĩ nếu mình làm bố thì sẽ thế nào không?

Có chứ, mình tưởng tượng nhiều chứ, nhiều cảm xúc lắm. Lúc thì mình nghĩ thôi chết rồi bận thế này mấy bữa nữa dành thời gian cho con kiểu gì đây. Lúc thì mình nghĩ mình sẽ là ông bố tâm lý nhất mọi thời đại, yêu chiều con. Lúc thì lại nghĩ, không được, mình phải kỷ luật đanh thép v.v... Buồn cười lắm, xong rồi cuối cùng mình chốt lại thôi cứ cho nó chui ra rồi sẽ biết mình làm bố như nào!

Anh có tự đặt ra cho mình những quy tắc mới khi trở thành bố không?

Có chứ, bây giờ mình đã có 1 vài quy tắc nho nhỏ về việc nên phân bổ thời gian giữa công việc cá nhân, công việc chung của 2 vợ chồng và thời gian chăm sóc cho mẹ bầu, em bé. Thay đổi thứ tự ưu tiên của danh mục công việc đó sao cho hợp lý.

Trước đây mình chỉ nghĩ về vợ - về công việc, thì bây giờ nghĩ về vợ - về con - cuối cùng mới đến công việc. Có thêm con khiến bản thân mình và vợ đều thay đổi rất nhiều: niềm vui có, áp lực tăng tốc trong công việc và cuộc sống dĩ nhiên có, và suy nghĩ của mình bị phân hóa cũng có. Giờ thêm một thành viên mới trong nhà, cũng lo lắm chứ!

Mình tự đặt ra một số quy tắc là làm bố thì không nên cứng đầu bảo thủ, biết lắng nghe suy nghĩ và ý kiến của con cái; nên trở thành 1 tấm gương cho tất cả những hành vi mà mình muốn con mình học được v.v... Nhiều lắm, đến khi con ra đời, mình chắc chắn sẽ có thêm nhiều sự thay đổi mới nữa.

Từ Hot TikToker thành Hot Dad có gì vui?

Anh đã chuẩn bị những thứ gì để đón em bé sắp sinh rồi?

Không có gì nhiều ngoài tình yêu thương, kiến thức và sự nỗ lực.

Anh có ý định thay đổi công việc hoặc điều gì đó trong cuộc sống sau khi có con không?

Hiện tại công việc làm social đáp ứng được cho 2 vợ chồng sự linh hoạt trong thời gian chăm sóc con cái, tốt hơn các công việc cố định khác. Tuy nhiên bên cạnh đó 2 vợ chồng mình cũng đang thử nghiệm thêm các kênh đầu tư khác nữa. Nên là chỉ có thêm thôi chứ không có thay đổi gì trong công việc cả. Mình nghĩ có con thì cuộc sống sẽ có thêm rất nhiều niềm vui thôi!

Chắc hẳn anh đã nghe nhiều lời khuyên và kinh nghiệm ừ những ông bố khác xung quanh mình, thế đã có ai "dọa dẫm" hay kể chuyện gì đó kinh dị khiến anh lo lắng khi nghĩ đến cảnh sắp làm bố trẻ con của mình không?

Có nhiều người dọa lắm, nhưng mình thì chưa từng 1 lần bị ảnh hưởng bởi những lời nói ấy. Tuy nhiên, mình lại bị ảnh hưởng với chính lời dọa dẫm trong suy nghĩ của mình (cười). Nhiều lúc nghĩ nếu con mình sau này mà nó cứng đầu giống bố nó và bướng như mẹ nó lúc đang dậy thì, có lẽ mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh rồi cho nó ăn đòn thường xuyên mất!

Anh định nuôi dạy con theo cách như thế nào?

Mình nghĩ là mình sẽ cho con trải qua phong ba bão táp với 1 ông bố "trái nắng trở trời" lúc này lúc kia. Khi thì nghiêm khắc khi thì cợt nhả (cười). Nói thế thôi chứ mình nghĩ cần phải có sự linh hoạt giữa yếu tố kỷ luật và sự mềm mỏng, trên tinh thần mình luôn là người đồng hành, là bạn của con.

Vợ chồng anh đã phân chia sẵn công việc chăm con sau khi bé chào đời chưa?

Bọn mình hiện tại còn chưa hình dung ra lúc con vừa chào đời phải làm những gì cơ, rồi còn phụ thuộc vào sức khỏe vợ mình sau sinh như thế nào nữa. Nhưng chắc chắn sẽ xoay xở được thôi.

Anh đã có kế hoạch gì để lưu giữ khoảnh khắc bà xã lâm bồn chưa?

Mình muốn trải nghiệm hết cảm xúc 100% khi lần đầu tiên ôm con và bên cạnh vợ sau khi vượt cạn, nên mình sẽ chỉ mang theo "bản lĩnh" để bước vào phòng đẻ nhận bằng khen lên chức bố thôi! Lúc đó cần ôm con ôm vợ nên sẽ không cầm máy quay chụp gì hết.

Vợ chồng anh đã nổi tiếng sẵn trên MXH rồi, nếu con gái nhỏ chào đời thì anh có muốn bé xuất hiện quá sớm cho mọi người nhìn thấy không?

Quan trọng mục đích mình đưa con lên MXH để làm gì? Việc bố mẹ chia sẻ những hình ảnh con cái lên MXH là nhu cầu chia sẻ khoảnh khắc gia đình hết sức bình thường. Đó cũng là một trong những cách truyền đi năng lượng tích cực đến với cộng đồng để mọi người có niềm tin hơn về cuộc sống hôn nhân. Mình cũng dễ bị rơi vào tình trạng "nghiện" con lắm, mà đã nghiện thì không phải ngại!

Có thể mình sẽ cho bé xuất hiện với nội dung sinh hoạt gia đình chứ không tập trung xây dựng hình ảnh con mình trở thành nhân vật cụ thể trên MXH, vì về cơ bản vợ chồng cần phải có sự đồng thuận ý kiến, sự hợp tác của con trong toàn bộ quá trình trưởng thành từ khi bé đến lúc lớn. Tuyệt đối không bao giờ mình ép buộc con phải làm theo mong muốn công việc của bố mẹ.

Anh muốn xây dựng hình tượng một ông bố như thế nào trong mắt con?

À, một ông bố luôn cố gắng phấn đấu để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, biết lắng nghe thay đổi kể cả khi về già. Là người truyền cảm hứng cho con về sự yêu thương. Và cuối cùng là ông bố không tuổi.

Nhân dịp Ngày của bố, anh có muốn gửi gắm lời chúc gì cho chính mình và những ông bố khác không?

Chúc bố Long của tương lai bền bỉ, dồi dào sức khỏe để có thêm sức đề kháng khi đương đầu với bản sao mini của mẹ nó. Chúc tất cả các ông bố trên thế gian luôn khỏe mạnh, hạnh phúc với gia đình mình!

Cảm ơn Tụ Long. Một lần nữa chúc anh đạt được mọi ước nguyện sau khi lên chức Bố và có một ngày 20/6 thật vui vẻ!