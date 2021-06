Mới 3 ngày tuổi đã được bố nuôi đón về với lý do không ai ngờ đến, con gái NTK Đỗ Mạnh Cường ngày càng xinh đẹp

Nuôi 1-2 em bé không phải điều dễ dàng, đến chị em phụ nữ nhiều lúc còn cảm thấy mệt mỏi, khó khăn. Ấy vậy mà NTK Đỗ Mạnh Cường có tận 8 bé con nuôi, ngày nào anh cũng vừa bận rộn đi làm vừa chăm con khiến ai cũng nể phục. Ông bố 40 tuổi không thuê giúp việc trông trẻ, tự tay làm tất cả mọi thứ cho các con, từ ngôi nhà có 1-2 đứa trẻ giờ đây đã thành một đại gia đình.

Đại gia đình của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Mỗi đứa con nuôi đến với Đỗ Mạnh Cường đều có mối duyên đặc biệt, 1 trong 4 cô con gái của anh là bé Mymy còn được bố nuôi đón về chỉ sau 1 ngày nhìn thấy ảnh bé trên MXH. Lần đầu tiên NTK nổi tiếng chia sẻ về bé Mymy, chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ khiến ai cũng xúc động.

"Mymy về với bố khi con 3 ngày tuổi.

Con là đứa con thứ 2 bố đón về nhà sau anh Nhím. Lần đầu tiên thấy hình con trên trang FB của mẹ N., bố inbox ngay. Đây cũng là lần đầu tiên bố nói chuyện với mẹ N., bố không kịp suy nghĩ gì khi đọc câu chuyện về con. Bố chỉ lo lắng sợ con bị mấy người cò mua con bán qua biên giới, nên mặc dù không biết mình có thể chăm sóc trẻ sơ sinh không nhưng bố vẫn quyết định dứt khoát.

Mymy có cơ duyên đặc biệt với NTK Đỗ Mạnh Cường.

May mắn là bố con mình có duyên với nhau nên con đã được về với bố sau gần 1 ngày. Dù còn nhỏ xíu nhưng đi xe suốt cả quãng đường con không hề khóc nhè chút nào, con ngoan kinh khủng. Và đến giờ cũng vậy, con vẫn luôn là nàng công chúa đáng yêu, ngoan ngoãn , xinh đẹp .

Thực sự bố quá may mắn khi có con trong cuộc đời này đấy con gái ạ".

Thì ra Mymy là một bé gái bị bỏ rơi, và bé còn có nguy cơ trở thành nạn nhân của buôn bán trẻ em. Đỗ Mạnh Cường không kể chi tiết về hoàn cảnh ra đời của Mymy, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa khi cô bé đã có một mái ấm hạnh phúc bên bố nuôi. Sau Mymy thì Đỗ Mạnh Cường tiếp tục nhận nuôi thêm 6 bé nữa, Mymy có thêm rất nhiều anh chị em cùng chơi đùa mỗi ngày.

Mymy được bố Cường hết mực cưng chiều.

Tháng 4 vừa qua, Đỗ Mạnh Cường đã tổ chức sinh nhật 2 tuổi siêu hoành tráng cho bé Mymy tại một khách sạn lớn ở Sài Gòn. Anh đặt tên đầy đủ cho con gái là Đỗ Phạm Hà My, theo tên của Diễm My - nữ diễn viên gạo cội xinh đẹp rất thân thiết với Đỗ Mạnh Cường. Ông bố nổi tiếng rất chiều chuộng con gái, anh cho Mymy mặc đồ do anh tự thiết kế, sẵn sàng chi những món tiền khổng lồ để sắm túi xách, phụ kiện, giày dép... cho con.

Mymy càng lớn càng xinh đẹp và điệu đà, được bố sắm cho nhiều món đồ hiệu đắt đỏ.

Mới 2 tuổi nhưng Mymy đã sở hữu BST hàng hiệu đắt đỏ, cô bé còn được bố chăm sóc chu đáo nên ngày càng xinh đẹp đáng yêu.

Đỗ Mạnh Cường chia sẻ rằng Mymy rất ngoan ngoãn, quấn quýt bố, rất ra dáng chị 2 trong nhà. Chẳng mấy chốc Mymy sẽ trở thành thiếu nữ, nhiều fan hâm mộ gia đình Đỗ Mạnh Cường đều dự đoán Mymy sẽ là một mỹ nhân trong tương lai.