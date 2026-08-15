Triệu Lộ Tư khóc vì được khen đẹp

Trong làng giải trí, không chỉ ở Hàn Quốc mà trên toàn thế giới, các ngôi sao luôn phải đối mặt với những chuẩn mực ngoại hình khắt khe. Từ cân nặng, vóc dáng đến từng đường nét trên gương mặt đều có thể trở thành chủ đề bị soi xét công khai. Mới đây, khoảnh khắc Triệu Lộ Tư khóc khi được người hâm mộ khen đẹp bất ngờ được đào lại, trở thành chủ đề bàn tán trên MXH. Đoạn video này cũng khiến nhiều người nhớ lại quãng thời gian minh tinh xứ Trung từng bị miệt thị ngoại hình.

Khoảnh khắc Triệu Lộ Tư khóc khi được người hâm mộ khen đẹp. (Nguồn: TikTok)

Cụ thể, đoạn video nay đươc quay tại một buổi tiệc đóng máy phim khi nữ diễn viên đang giao lưu cùng khán giả. Trong tiếng hò reo của đám đông, người hâm mộ liên tục dành cho cô những lời khen như "Bạn gầy lắm" hay "Bạn rất đẹp". Ban đầu Triệu Lộ Tư vẫn mỉm cười đáp lại, nhưng chỉ ít phút sau, đôi mắt cô bắt đầu đỏ hoe và ánh nhìn trở nên xúc động.

Nhận ra nữ diễn viên sắp khóc, nhiều fan đã vội vàng động viên cô hãy tự tin hơn, nhưng sau đó cô đã bật khóc khi nhận được quà từ người hâm mộ. Hình ảnh nữ diễn viên vừa cười vừa lau nước mắt nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội và khiến không ít người xem cảm thấy nghẹn ngào.

Triệu Lộ Tư bật khóc khi được fan khen đẹp.

Lý do đằng sau phản ứng mạnh mẽ ấy càng khiến công chúng thương cảm hơn. Khi mới ra mắt, Triệu Lộ Tư vẫn còn gương mặt bầu bĩnh và vóc dáng đầy đặn. Thời điểm đó, mỹ nhân sinh năm 1998 từng bị cư dân mạng gọi bằng những biệt danh khó nghe, thậm chí bị nhận xét là "nữ diễn viên mập nhất". Những lời chê bai ngoại hình kéo dài trong thời gian đầu sự nghiệp được cho là đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của nữ diễn viên trẻ.

Thời điểm mới ra mắt, Triệu Lộ Tư phải nhận nhiều lời chỉ trích về ngoại hình.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Triệu Lộ Tư cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân thuộc tạng người rất dễ tăng cân. Để có vóc dáng hiện tại, cô phải đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống, kiểm soát những gì mình ăn và uống mỗi ngày thay vì áp dụng các phương pháp giảm cân cực đoan. Nữ diễn viên cho biết việc duy trì cân nặng ổn định là quá trình đòi hỏi sự kiên trì và kỷ luật lâu dài.

Có thể thấy, khoảnh khắc trong quá khứ khiến nhiều người nhớ lại quãng thời gian Triệu Lộ Tư liên tục chịu áp lực về cân nặng trong suốt sự nghiệp. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng đến tận hiện tại, nữ diễn viên dường như vẫn bị ám ảnh bởi việc giữ vóc dáng mảnh mai. Đặc biệt, giai đoạn tình hình sức khỏe của minh tinh Cbiz gặp vấn đề từng gây xôn xao dư luận, với thân hình gầy đến trơ xương.

Trên mạng xã hội thời điểm đó, nhiều người nhận xét nữ diễn viên quá mỏng manh, chân tay khẳng khiu và thiếu sức sống. Thậm chí có ý kiến cho rằng cân nặng của cô lúc ấy có thể chưa đến 40kg, dù phía nữ diễn viên không công bố con số chính thức. Bên cạnh việc quá gầy, lịch trình làm việc dày đặc cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến thể trạng của cô suy giảm.

Vóc dáng gầy đáng báo động từng gây xôn xao MXH xứ tỷ dân của Triệu Lộ Tư.

Câu chuyện của Triệu Lộ Tư một lần nữa cho thấy áp lực ngoại hình trong giới giải trí vẫn vô cùng khắc nghiệt. Đằng sau vẻ ngoài lung linh trên màn ảnh, các nghệ sĩ cũng có những tổn thương và nỗi tự ti riêng. Hiện tại, Triệu Lộ Tư được nhận xét đã tăng cân trở lại và "có da có thịt" hơn trước, gương mặt cũng rạng rỡ và đầy sức sống hơn. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn duy trì vóc dáng ở mức mảnh mai, đúng với hình ảnh thanh thoát mà cô theo đuổi trong nhiều năm qua.

Sau quá trình trị bệnh, vóc dáng hiện tại của Triệu Lộ Tư vẫn rất mảnh mai.

Ảnh: TikTok, Instagram.