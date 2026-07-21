Triệu Lộ Tư cố tình bắt chước Jang Wonyoung?

Thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư liên tục trở thành tâm điểm bàn luận bởi những thay đổi trong phong cách và hình ảnh. Mới đây, màn xuất hiện của cô tại một sự kiện của thương hiệu tiếp tục gây tranh cãi. Không ít khán giả nhận xét lớp makeup quá đậm cùng cách tạo khối, nhấn mắt và đánh môi khiến Triệu Lộ Tư trông giống các hot girl Douyin hơn là một minh tinh hạng A của Cbiz. Chưa dừng lại ở đó, nhiều chủ đề trên mạng xã hội còn so sánh nữ diễn viên với Jang Wonyoung khi chỉ ra cả hai có cách tạo dáng, biểu cảm và góc chụp khá tương đồng.

Triệu Lộ Tư lại bị nói như "bản sao Jang Wonyoung".

Cả hai cùng lựa chọn kiểu tạo dáng khoanh tay trước ngực, một cánh tay ôm nhẹ bắp tay còn lại, kết hợp nghiêng vai và hơi ngẩng cằm để tôn phần cổ, xương quai xanh cùng bờ vai mảnh mai. Biểu cảm nhẹ nhàng, ánh mắt hướng chếch sang một bên cũng tạo nên cảm giác khá tương đồng cho người nhìn.

Không chỉ cách pose dáng, phong cách phối đồ của 2 mỹ nhân Hoa - Hàn cũng có nhiều điểm giao thoa khi cả hai đều diện váy quây màu đen tối giản để tôn lên vóc dáng mảnh mai, dành điểm nhấn cho trang sức. Dây chuyền, vòng tay và nhẫn được phối đồng bộ, giúp tổng thể toát lên vẻ sang trọng nhưng vẫn nữ tính. Sự tương đồng từ thần thái, cách tạo dáng đến công thức phối trang phục – phụ kiện khiến nhiều người cho rằng Triệu Lộ Tư đang mang hơi hướng hình ảnh của "công chúa Kpop".

Ở 1 tấm hình khác, cách tạo dánh của Triệu Lộ Tư cũng bị nhiều người cho rằng như đang bắt chiếc Jang Wonyoung.

Đây không phải lần đầu Triệu Lộ Tư bị đặt lên bàn cân so sánh với Jang Wonyoung. Trước đó, nhiều chủ đề trên các diễn đàn xứ tỷ dân cũng từng thu hút hàng chục nghìn lượt thảo luận khi cho rằng mỹ nhân sinh năm 1998 nhiều lần bắt chước Jang Wonyoung. Cả hai đều sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào với đôi mắt to, sống mũi thanh tú, bờ môi đầy căng mọng.

Điểm khác biệt nhiều nhất chính là ở shape mặt, khi Jang Wonyoung có gương mặt thon dài hơn, trong khi Triệu Lộ Tư sở hữu đường nét tròn đầy với phần má "bánh bao" đặc trưng. Tuy nhiên ở hiện tại, gương mặt của minh tinh xứ Trung đã ngày càng V-line hơn, khiến sự tương đồng càng trở nên rõ rệt. Thêm một điểm trùng hợp thú vị là Triệu Lộ Tư và Jang Wonyoung hiện đều là đại sứ của BVLGARI nên định hướng hình ảnh của 2 mỹ nhân cũng ngày càng giống nhau.

Không chỉ thường xuyên bị so sánh về đường nét gương mặt, Triệu Lộ Tư cũng nhiều lần vướng tranh cãi vì bị cho là "học hỏi" phong cách của Jang Wonyoung. Nhiều cư dân mạng chỉ ra loạt điểm tương đồng giữa hai tạo hình, từ trang phục trình diễn cho đến outfit đời thường lối trang điểm tông hồng ngọt ngào, nhấn mạnh đôi mắt long lanh và đôi môi căng bóng. Dù nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là xu hướng làm đẹp phổ biến, màn "đụng hình" này vẫn khiến cả hai liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh.

Triệu Lộ Tư nhiều lần bị tố bắt chước phong cách của Jang Wonyoung.

Ảnh: Weibo, Threads.