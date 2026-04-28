5 sữa dưỡng thể chống nắng "quốc dân" mà ai cũng nên mang theo khi đi du lịch

Một chuyến du lịch mùa hè trọn vẹn không chỉ cần outfit đẹp mà còn cần làn da được bảo vệ kỹ lưỡng. Trong khi nhiều người chăm chút chống nắng cho da mặt, thì da body lại thường bị "bỏ quên", dẫn đến tình trạng sạm màu, khô ráp sau vài ngày phơi nắng. Đó là lý do các dòng sữa dưỡng thể chống nắng ngày càng được ưa chuộng: vừa cấp ẩm, vừa bảo vệ da khỏi tia UV chỉ trong một bước. Nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm tiện lợi để mang theo khi đi biển hoặc du lịch, 5 cái tên dưới đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

1. MizuMi UV Bright Body Serum SPF50+ PA++++: Mỏng nhẹ, nâng tông nhẹ nhàng

Mizumi là thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm chống nắng dịu nhẹ, và dòng body serum này cũng không ngoại lệ. Kết cấu dạng serum lỏng, thấm nhanh gần như ngay lập tức, không gây bết dính – rất phù hợp với thời tiết nóng ẩm. Sản phẩm còn có hiệu ứng nâng tông nhẹ, giúp da trông sáng và đều màu hơn khi diện đồ hè. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thích cảm giác nhẹ tênh nhưng vẫn được bảo vệ tối đa.

2. Hatomugi UV Milky Gel SPF31 PA++++: Dịu nhẹ, phù hợp dùng hằng ngày

Dòng sữa dưỡng thể chống nắng này nổi bật với thành phần chiết xuất ý dĩ (hạt coix), giúp cấp ẩm và làm dịu da. Với chỉ số SPF31, sản phẩm phù hợp cho các hoạt động nhẹ nhàng như đi dạo, tham quan hoặc sử dụng hằng ngày. Kết cấu gel sữa mỏng nhẹ, dễ tán và không gây nhờn rít, mang lại cảm giác thoải mái khi dùng lại nhiều lần trong ngày.

3. NIVEA Vitamin Super C+ SPF50 PA+++: Dưỡng sáng da, chống nắng hiệu quả

NIVEA là cái tên quen thuộc với mức giá dễ tiếp cận và chất lượng ổn định. Phiên bản Vitamin C+ không chỉ chống nắng mà còn hỗ trợ làm sáng da nhờ thành phần vitamin C. Kết cấu lotion mềm mịn, dễ tán, không để lại vệt trắng. Đây là lựa chọn phù hợp với những ai muốn vừa bảo vệ da khỏi nắng, vừa cải thiện tình trạng xỉn màu sau những chuyến đi dài ngày.

4. Bielenda Bio Vitamin C Body Lotion SPF30: Dưỡng ẩm và chống oxy hóa

Sản phẩm đến từ Ba Lan này ghi điểm nhờ khả năng dưỡng ẩm tốt kết hợp cùng vitamin C giúp chống oxy hóa. Dù chỉ số SPF30 không quá cao, nhưng vẫn đủ để bảo vệ da trong các hoạt động ngoài trời không quá lâu. Kết cấu lotion mịn, mang lại cảm giác mềm mại sau khi thoa. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai ưu tiên dưỡng da song song với chống nắng.

5. Bioré UV Body Care Serum SPF50+ PA++++: Chống nắng mạnh, thấm nhanh

Bioré luôn nổi bật với các sản phẩm chống nắng có kết cấu nhẹ và dễ dùng. Dòng body serum này có khả năng thấm nhanh, không gây nhờn rít, phù hợp với những ngày di chuyển nhiều. Chỉ số SPF50+ PA++++ giúp bảo vệ da hiệu quả trước tia UV, đặc biệt khi đi biển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Đây là một trong những sản phẩm "quốc dân" được nhiều người tin dùng mỗi dịp hè.

Có thể thấy, các dòng sữa dưỡng thể chống nắng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mang lại hiệu quả "2 trong 1": vừa dưỡng ẩm, vừa bảo vệ da. Khi đi du lịch, việc mang theo một sản phẩm đa năng như vậy sẽ giúp bạn đơn giản hóa routine mà vẫn đảm bảo làn da được chăm sóc đầy đủ.

Dù chọn sản phẩm nào, bạn cũng đừng quên thoa lại sau mỗi 2–3 giờ, đặc biệt khi hoạt động ngoài trời hoặc tiếp xúc với nước. Kết hợp cùng việc che chắn bằng áo khoác, mũ và kính râm, làn da của bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn trước ánh nắng gay gắt.

Một làn da khỏe, đều màu sẽ giúp bạn tự tin hơn trong mọi outfit mùa hè. Và đôi khi, chỉ cần một chai sữa dưỡng thể chống nắng phù hợp cũng đủ để chuyến đi của bạn trọn vẹn hơn rất nhiều.