Tóc rụng xác xơ, còn ngả vàng hoe vào mùa hè: 5 sai lầm phổ biến nhiều người vẫn mắc phải

Không chỉ làn da, mái tóc cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nắng nóng, tia UV, mồ hôi và độ ẩm cao của mùa hè. Nhiều người nhận ra tóc mình bắt đầu khô xơ, dễ gãy rụng, thậm chí chuyển sang màu vàng hoe dù chưa từng nhuộm. Nguyên nhân không chỉ đến từ môi trường mà còn xuất phát từ chính những thói quen chăm sóc tóc hằng ngày. Nếu không kịp thời điều chỉnh, mái tóc rất dễ xuống cấp nhanh chóng mà khó phục hồi.

1. Không che chắn tóc khỏi ánh nắng - nguyên nhân khiến tóc phai màu và yếu đi

Ánh nắng mùa hè chứa tia UV có thể phá vỡ cấu trúc keratin - thành phần chính tạo nên sợi tóc. Khi lớp biểu bì bị tổn thương, tóc không chỉ khô xơ mà còn dễ bị oxy hóa, dẫn đến hiện tượng ngả màu vàng hoặc nâu nhạt. Đây là lý do nhiều người dù không nhuộm vẫn thấy tóc "phai màu" sau một mùa hè. Việc không đội mũ, không dùng sản phẩm chống nắng cho tóc khi ra ngoài lâu chính là sai lầm phổ biến. Một chiếc mũ rộng vành hoặc khăn che tóc tưởng đơn giản nhưng lại giúp giảm đáng kể tác động từ tia UV.

2. Gội đầu quá nhiều - khiến tóc yếu và dễ gãy rụng hơn

Thời tiết nóng khiến da đầu tiết nhiều dầu và mồ hôi, từ đó hình thành thói quen gội đầu mỗi ngày, thậm chí 2 lần/ngày. Tuy nhiên, việc gội quá thường xuyên sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ tóc và da đầu. Khi lớp màng này bị "rửa trôi", tóc trở nên khô hơn, dễ rối và gãy rụng. Da đầu cũng có xu hướng tiết dầu nhiều hơn để bù đắp, khiến tóc nhanh bết trở lại. Tốt nhất, bạn nên duy trì tần suất gội 2-3 lần/tuần hoặc điều chỉnh tùy theo tình trạng da đầu, đồng thời chọn dầu gội dịu nhẹ.

3. Thao tác quá mạnh khi gội đầu - tổn thương từ những điều nhỏ nhất

Nhiều người có thói quen dùng móng tay cào mạnh da đầu hoặc vò tóc mạnh tay để cảm thấy "sạch hơn". Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân khiến tóc yếu và dễ rụng. Khi tóc ướt, cấu trúc sợi tóc đang ở trạng thái yếu nhất, rất dễ bị kéo giãn và đứt gãy nếu tác động lực mạnh. Ngoài ra, việc cào mạnh còn có thể làm trầy xước da đầu, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Thay vào đó, hãy massage nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay, tập trung làm sạch da đầu thay vì chà xát thân tóc.

4. Buộc tóc quá chặt - âm thầm gây rụng tóc kéo dài

Trong mùa hè, nhiều người thường buộc tóc cao hoặc búi gọn để cảm thấy mát mẻ hơn. Tuy nhiên, việc buộc tóc quá chặt trong thời gian dài sẽ tạo áp lực lên chân tóc, gây ra tình trạng rụng tóc do lực kéo. Lâu dần, điều này có thể khiến đường chân tóc bị lùi lại hoặc tóc mọc thưa hơn ở vùng trán và hai bên thái dương. Để hạn chế tình trạng này, bạn nên buộc tóc lỏng tay hơn, sử dụng dây buộc mềm và tránh giữ một kiểu tóc cố định quá lâu.

5. Lạm dụng máy tạo kiểu bằng nhiệt - khiến tóc khô xơ và mất màu nhanh chóng

Máy sấy, máy uốn, máy duỗi là những công cụ quen thuộc giúp tạo kiểu nhanh chóng. Tuy nhiên, khi kết hợp với thời tiết nắng nóng, việc sử dụng nhiệt thường xuyên sẽ khiến tóc mất nước nghiêm trọng. Nhiệt độ cao làm mở lớp biểu bì tóc, khiến độ ẩm bên trong bay hơi nhanh, từ đó làm tóc trở nên khô xơ, thiếu sức sống và dễ gãy. Đặc biệt, tóc còn dễ bị biến đổi màu sắc, trở nên vàng và xỉn hơn. Nếu cần tạo kiểu, bạn nên sử dụng sản phẩm bảo vệ nhiệt và hạn chế dùng máy ở nhiệt độ quá cao.

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần dùng thêm dầu dưỡng hay mặt nạ tóc là đủ để cứu mái tóc hư tổn. Nhưng thực tế, nếu những thói quen sai vẫn tiếp diễn, mọi sản phẩm chăm sóc đều khó phát huy hiệu quả. Điều quan trọng nhất vẫn là thay đổi cách chăm sóc tóc hằng ngày: che chắn khi ra nắng, gội đầu đúng cách, thao tác nhẹ nhàng và hạn chế nhiệt. Dưới đây là 1 số sản phẩm dưỡng tóc bạn có thể tham khảo ngay:

Xịt serum ngăn ngừa & giảm gãy rụng tóc giúp tóc chắc khỏe L'Oreal Paris Full Resist Anti Hairfall 90ml

Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi ( pomelo hair tonic ) Cocoon 140ml thuần chay

Nơi mua: Cocoon

Dầu gội Bảo Vệ Tóc Trước Tia UV Dove Ferulic+ Repair & Glow 600G

Nơi mua: Dove

Mặt Nạ Ủ Tóc Chuyên Sâu PANTENE Miracles Phục Hồi Liên Kết Tóc - Hộp 300ML

Nơi mua: PANTENE

Một mái tóc khỏe không chỉ đến từ việc "bôi gì lên tóc", mà còn từ cách bạn đối xử với nó mỗi ngày. Khi loại bỏ được những sai lầm nhỏ nhưng lặp lại liên tục, mái tóc sẽ dần phục hồi, trở nên chắc khỏe, bóng mượt và giữ được màu sắc tự nhiên ngay cả trong mùa hè khắc nghiệt.