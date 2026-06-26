Triển Lãm Cưới “Endlessly Ours” tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72

Có những điều trở nên đẹp hơn theo năm tháng. Một khu vườn đâm chồi sau những mùa nắng mưa, hay một tán cây lớn lên trong sự kiên nhẫn của thời gian. Tình yêu cũng vậy. Khởi đầu từ những điều giản dị: một ánh nhìn, sự thấu hiểu hay những khoảnh khắc đồng hành cùng nhau, rồi dần được nuôi dưỡng qua năm tháng để trở thành sự gắn kết sâu sắc, vững bền trước mọi đổi thay của cuộc sống.

Không gian triển lãm cưới tại InterContinental Hanoi Landmark72

Lấy cảm hứng từ hành trình trưởng thành đầy ý nghĩa ấy, triển lãm cưới năm nay mang chủ đề Endlessly Ours - Beautifully Growing Through Time. Sắc xanh của thiên nhiên hiện diện xuyên suốt không gian như biểu tượng của sức sống, sự cân bằng và vẻ đẹp được nuôi dưỡng qua năm tháng.

Điểm xuyết giữa những gam màu xanh là ánh vàng ấm áp tựa nắng sớm, gợi nhắc về niềm hy vọng, sự nâng niu và những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu trên hành trình yêu thương. Mỗi chi tiết được chăm chút như một lời kể về tình yêu khi được vun đắp qua thời gian: không ngừng đổi thay, không ngừng trưởng thành và vẫn luôn thuộc về nhau theo cách đẹp nhất.

Khám phá bộ sưu tập áo dài cưới từ thương hiệu La Hằng tại triển lãm cưới

Trong không gian đầy cảm hứng ấy, các cặp đôi sẽ có cơ hội gặp gỡ những thương hiệu cưới hàng đầu, khám phá những ý tưởng được tuyển chọn dành riêng cho ngày trọng đại và tận hưởng những trải nghiệm được cá nhân hóa để hành trình chuẩn bị hôn lễ trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn.

Chiêm ngưỡng các thiết kế nhẫn cưới mang dấu ấn Huy Thanh Jewelry

Với sự đồng hành của Lutèce, “Endlessly Ours” Wedding Showcase là lời tôn vinh dành cho những câu chuyện tình yêu được nuôi dưỡng và nở rộ theo cách riêng của mình.

Lựa chọn những mẫu quà cưới tuyển chọn từ Maison Bagian

Triển lãm cưới mang đến những trải nghiệm tuyển chọn dành riêng cho các cặp đôi:

- Những buổi tư vấn riêng cùng các chuyên gia và thương hiệu cưới hàng đầu

- Cập nhật những xu hướng cưới mới nhất

- Khám phá các ý tưởng thiết kế và phong cách tổ chức tiệc cưới

- Trải nghiệm nghiệm thêu tay, tự tay làm vòng kết duyên – biểu tượng của sự gắn kết

- Lưu giữ khoảnh khắc tại photobooth

- Tận hưởng các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khách tham dự

- Tham dự các buổi workshop cho hành trình chuẩn bị ngày chung đôi

Workshop “Nét Duyên Hẹn Ước” buổi sáng, từ 10.30 am – 11.30 am

Khám phá vẻ đẹp của những nghi thức cưới hỏi truyền thống qua nghệ thuật trang trí quạt lễ gia tiên dưới sự hướng dẫn của Lutece. Từng nét điểm xuyết trên chiếc quạt như gửi gắm những lời chúc phúc dịu dàng, lưu giữ trọn vẹn nét duyên và ý nghĩa của ngày trọng đại.

Workshop “Nghệ Thuật Cắm Hoa Bàn Tiệc” buổi chiều, từ 3.30 pm – 4.30 pm

Cùng Chan Wedding Planner sáng tạo những tác phẩm hoa bàn tinh tế, nơi sắc hoa và đường nét hòa quyện để kể nên câu chuyện về tình yêu và sự gắn kết. Một trải nghiệm đầy cảm hứng dành cho những ai đang tìm kiếm dấu ấn riêng cho ngày cưới trong mơ.

Nghệ thuật cắm hoa bàn tiệc

Triển lãm cưới sẽ được tổ chức và Chủ Nhật ngày 05.07.2026 từ 09.30 sáng đến 06.00 chiều. Đăng ký sự kiện tại đây: https://rebrand.ly/ICLM72-EndlesslyOurs2026 InterContinental Hanoi Landmark72 Tòa Hanoi Landmark, đường Phạm Hùng, Phường Yên Hòa, Hà Nội Điện thoại: 024 369 88888 Website: https://landmark72.intercontinental.com/



