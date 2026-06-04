Suốt hai ngày qua, mạng xã hội và truyền thông châu Á cùng hướng về nước Pháp, nơi siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia Hà Du Quân chính thức thề hẹn sau 7 năm gắn bó. Không chỉ là đám cưới được quan tâm bậc nhất giới hào môn, đây còn được xem như một "fashion wedding" đúng nghĩa khi mỗi lần xuất hiện, cô dâu đều mang đến một chương mới trong câu chuyện thời trang xa xỉ được dàn dựng công phu đến từng chi tiết.

Từ chiếc váy cưới couture đầu tiên dưới triều đại Jonathan Anderson tại Dior, thiết kế xanh icy blue thời thượng bước ra từ sàn diễn Xuân/Hè 2026, cho đến mẫu Chanel vintage ra đời đúng năm cô dâu cất tiếng khóc chào đời, Hề Mộng Dao đã biến hành trình cưới của mình thành một cuộc dạo chơi giữa những chương đáng nhớ nhất của thời trang xa xỉ.

Chiếc váy cưới đầu tiên của Dior dưới thời GĐST Jonathan Anderson là của cô dâu Hề Mộng Dao.

Chanel vintage 1989 - năm sinh của cô dâu.

Là một trong những siêu mẫu Trung Quốc thành công nhất thế hệ mình, đồng thời cũng là con dâu của gia tộc họ Hà quyền lực tại Hong Kong, Hề Mộng Dao dường như không chỉ dùng sự giàu có mà còn dùng chính sức ảnh hưởng của bản thân để quy tụ những cái tên danh giá nhất ngành thời trang thế giới trong ngày trọng đại.

Nhưng dư âm của đám cưới thế kỷ dường như vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi giới mộ điệu vẫn còn mải mê bàn luận về những chiếc váy couture đến từ hai nhà mốt có độ nhận diện hàng đầu, một thiết kế khác mới đây đã bất ngờ được hé lộ từ bộ ảnh pre-wedding riêng tư của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân. Không phải một ông lớn bước ra từ thánh đường Paris hay Milan, Montsand - thương hiệu đến từ Việt Nam là cái tên đang được nhắc đến!

Montsand - brand Việt xuất hiện trong bộ ảnh pre-wedding của siêu mẫu Hề Mộng Dao.

Đáng tự hào hơn, màn hợp tác này không bắt nguồn từ một lời mời thương mại hay sự kết nối qua trung gian. Chia sẻ cùng chúng tôi, đại diện Montsand cho biết cô dâu Hề Mộng Dao là người chủ động liên hệ với thương hiệu thông qua Instagram.

"Cô ấy chia sẻ rằng đã theo dõi và yêu thích tinh thần thiết kế của Montsand từ trước. Về phía chúng tôi, ngay từ những trao đổi đầu tiên, Ming Xi (Hề Mộng Dao) mang đến cảm giác rất gần với hình ảnh người phụ nữ mà Montsand luôn hướng tới: thanh lịch, tinh tế, không quá phô trương nhưng có sức hút rất riêng và sự chân thành trong cách kết nối. Chính sự đồng điệu đó khiến cả hai bên nhanh chóng đi đến quyết định hợp tác."

Từ những cuộc trao đổi đầu tiên cho đến khi hoàn thiện thiết kế cuối cùng, hành trình thực hiện chiếc váy kéo dài khoảng ba tháng. Trong suốt quãng thời gian đó, đội ngũ của NTK Diệp Yến và Hề Mộng Dao liên tục trao đổi, điều chỉnh từng chi tiết để tạo nên một thiết kế thực sự mang tính cá nhân cho ngày trọng đại.

Việc Hề Mộng Dao lựa chọn Montsand tiếp tục đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu trên hành trình mở rộng thị trường quốc tế.

Trên nền ren Pháp mềm rủ, chiếc váy được xây dựng bằng kỹ thuật xếp ly thủ công trên phom corset giàu tính cấu trúc. Hàng nghìn nếp ly nhỏ chỉ khoảng 2 mm được xử lý hoàn toàn bằng tay, đan xen cùng những cụm hoa ren 3D tạo hiệu ứng như những đóa hoa đang nở từ chính các nếp gấp của chất liệu. Điểm nhấn quen thuộc trong ngôn ngữ thiết kế của Montsand là chiếc nơ đen nhỏ nơi ngực áo cũng xuất hiện đầy tinh tế trên sáng tạo lần này.

Montsand cho biết, họ nhìn thấy sự hòa quyện giữa nghị lực, nét hồn nhiên và tinh thần lãng mạn ở Hề Mộng Dao và vì thế toàn bộ ngôn ngữ thiết kế được phát triển dựa trên những giá trị cảm xúc ấy.

Đặc biệt, chi tiết được cô dâu yêu thích nhất được cho là chiếc khăn voan. Theo tiết lộ từ Montsand, trong quá trình thực hiện, đội ngũ thiết kế đã đề xuất thêu lên veil một thông điệp mang ý nghĩa riêng dành cho cô dâu và chú rể.

Hề Mộng Dao gần như đồng ý ngay lập tức với ý tưởng này. Cuối cùng, tên của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đã được thêu tay trực tiếp trên khăn voan như một dấu ấn cá nhân chỉ thuộc về riêng họ.

"Cô ấy rất trân trọng những giá trị mang tính cá nhân và cảm xúc trong thiết kế, thay vì chỉ tập trung vào vẻ đẹp bên ngoài" , đại diện thương hiệu chia sẻ.

Chi tiết thêu tên trên veil được Montsand đề xuất trở thành điểm nhấn yêu thích của Hề Mộng Dao.

Có lẽ đó cũng là lý do khiến chiếc váy Việt xuất hiện trong đám cưới được quan tâm nhất châu Á thời điểm hiện tại mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu Dior đại diện cho khái niệm chương mới, Chanel gợi nhắc ký ức và di sản thời trang, thì thiết kế của Montsand lại lưu giữ những cảm xúc riêng tư nhất của cô dâu trong hành trình bước vào một chương mới của cuộc đời.

Giữa hàng loạt sáng tạo xa xỉ được truyền thông quốc tế ca ngợi suốt những ngày qua, việc một thương hiệu Việt được chính Hề Mộng Dao chủ động lựa chọn cho bộ ảnh cưới riêng tư có lẽ là một trong những chi tiết bất ngờ nhất còn sót lại sau hôn lễ thế kỷ này.

Trong những năm gần đây, Montsand đã hiện diện tại nhiều kinh đô thời trang và thị trường quan trọng, từng bước tiếp cận khách hàng tại nhiều quốc gia thông qua hệ thống bán lẻ và thương mại điện tử toàn cầu, cùng các show diễn quốc tế. Sự kiện lần này không chỉ là một cột mốc đáng nhớ đối với Montsand, mà còn là minh chứng cho khả năng vươn mình của các thương hiệu thời trang Việt Nam tại những sự kiện có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Cô dâu thời trang nhất tháng 6 gọi tên siêu mẫu Hề Mộng Dao.

Ảnh: Montsand, IGNV