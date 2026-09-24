Trèo lên cột điện chụp ảnh, bé gái 12 tuổi bị điện giật nguy kịch

Theo các nguồn tin, cô bé 12 tuổi đang trèo lên cột điện để chụp ảnh đăng lên mạng. Bé bị bỏng nặng và hiện đang phải chiến đấu giành giật sự sống trong bệnh viện.

Vụ tai nạn xảy ra ở Navahermosa, gần Toledo, miền trung Tây Ban Nha và được báo cáo cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp lúc 6h46 chiều ngày 21/9.

Cô bé đã chạm vào đường dây điện khi trèo lên cột điện và bị điện giật mạnh. Sau đó, bé bị treo lơ lửng giữa không trung.

Một bé gái đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện sau khi trèo lên cột điện ở Tây Ban Nha. Ảnh: Diputación de Toledo

Các nhân viên cứu hỏa từ Talavera de la Reina, Toledo, đã nhanh chóng đến hiện trường để cứu cô bé. Họ ngắt nguồn điện trước khi leo lên cột điện để giải cứu nạn nhân.

Các nhân viên y tế đã sơ cứu cho bé gái tại hiện trường trước khi đưa bé đến Bệnh viện Đại học La Paz, Madrid bằng xe cứu thương.

Tình trạng sức khỏe của cô bé vẫn rất nguy kịch.

Lực lượng cứu hỏa đã cảnh báo về một xu hướng đáng lo ngại là việc cố gắng thực hiện những "thử thách nguy hiểm và gần như bất khả thi" để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Họ nói rằng "một bức ảnh không đáng để đánh đổi bằng mạng sống. Không có bức ảnh, video hay bài đăng nào đáng để bạn mạo hiểm".

Các nhân viên cứu hỏa cho biết thêm rằng việc leo lên cột điện có thể khiến bạn bị điện giật chết người ngay cả khi không chạm trực tiếp vào đường dây điện.

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Một tuyên bố từ lực lượng cứu hỏa cho biết: "Chiến dịch giải cứu một người đã leo lên cột điện và bị điện giật.

Trước khi bắt đầu công tác cứu hộ, nguy cơ về điện đã được kiểm soát bằng cách xác nhận rằng hệ thống đã được ngắt điện và không còn điện áp.

Sau đó, người này được cố định và hạ xuống bằng xe thang cứu hộ rồi bàn giao cho lực lượng y tế".

Phương Linh (theo The Sun)