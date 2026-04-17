Từng có thời điểm, quần siêu ngắn gần như phủ sóng khắp nơi và trở thành món đồ quen mặt trong tủ đồ mùa hè của hội cool girl. Kiểu quần này không chỉ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, street style hay các bộ ảnh thời trang, mà còn liên tục tạo ra những cuộc bàn luận trái chiều vì độ ngắn gây tranh cãi. Có người xem đây là biểu tượng của sự phóng khoáng, gợi cảm và táo bạo, nhưng cũng có người cho rằng nó quá cực đoan, khó ứng dụng trong đời sống thường ngày.

Thế nhưng dạo gần đây, dân tình bắt đầu nhận ra một thay đổi khá thú vị. Những mẫu quần short đang được bày bán dường như không còn ngắn "sát sàn sạt" như trước, mà chuyển sang một độ dài lưng chừng hơn. Vẫn là short, vẫn ôm gọn tinh thần mùa hè, nhưng có vẻ dễ mặc và đỡ hớ hênh hơn đôi chút.

Câu chuyện này trở nên viral sau khi tài khoản Instagram @itslaurenlynn thực hiện một màn test nhanh ngay trong cửa hàng quần áo. Cô dùng một chiếc bút bi để đo thử chiều dài của các mẫu quần short và kết quả khiến không ít người bật cười vì quá trực quan: phần lớn số quần đều có độ dài chỉ ngang tầm một cây bút.

Phép thử đơn giản nhưng lại vô tình chạm đúng vào một chủ đề mà nhiều người đang âm thầm để ý. Sau đoạn clip ngắn vốn mang tính vui vẻ, câu chuyện quanh quần short lập tức trở thành chủ đề nóng. Bởi lẽ, khi nói đến kiểu quần này, thứ được bàn đến không chỉ là độ dài mà còn là cách mỗi người nhìn nhận về thời trang, sự tự do cá nhân và giới hạn của cái gọi là "vừa đủ".

Dưới phần bình luận, dân mạng nhanh chóng chia thành nhiều phe rõ rệt. Một số người vẫn giữ quan điểm khá gay gắt với những thiết kế quá ngắn, cho rằng kiểu quần này dễ tạo cảm giác phản cảm, thiếu tinh tế và khó phù hợp trong nhiều hoàn cảnh. Có người còn ví chúng chẳng khác gì đồ lót được biến tấu, đồng thời đặt dấu hỏi về tính ứng dụng thật sự của xu hướng từng gây bão suốt một thời gian dài.

Ở chiều ngược lại, nhiều chị em thậm chí cho rằng độ dài ngang bút bi là chưa đủ ngắn theo ý thích của họ.

Thực tế, quần short vốn chưa bao giờ là item "an toàn". Chỉ cần thay đổi vài centimet độ dài, tổng thể cảm giác mà món đồ này mang lại đã khác đi đáng kể. Ngắn hơn một chút có thể thành gợi cảm, táo bạo; dài hơn một chút lại chuyển sang năng động, dễ mặc và thân thiện hơn với số đông. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi xu hướng quần short thay đổi, dù chỉ là rất nhẹ, nó vẫn đủ khiến mạng xã hội bàn tán không ngớt.