Cuộc hôn nhân bước sang năm thứ 8 của Justin Bieber và Hailey Bieber luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Hailey Bieber - người mà Justin Bieber yêu nhất sau tất cả - không chỉ là nguồn cảm hứng vô tận để ông xã khơi nguồn sáng tác những bản tình ca, mà còn là nàng IT Girl được chị em toàn cầu yêu thích nhờ sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế và sức ảnh hưởng trong thời trang lẫn làm đẹp.

Hailey Bieber là một trong những IT Girl có sức ảnh hưởng mạnh mẽ khi liên tục tạo ra những xu hướng làm đẹp và thời trang phủ sóng toàn cầu, từ phong cách “clean girl” đến loạt trào lưu makeup, ăn mặc được giới trẻ yêu thích.

Xuất thân từ người mẫu nên Hailey Bieber vừa sở hữu vóc dáng mảnh mai vạn người mê vừa có gu thẩm mỹ tinh tế, luôn thể hiện sự nhạy bén với thời trang và khả năng định hình xu hướng rất rõ nét. Cô theo đuổi lối ăn mặc tinh gọn, ưu tiên phom dáng cơ bản, gam màu trung tính và sự hài hòa trong tổng thể, mang đến hình ảnh hiện đại, thanh lịch nhưng vẫn giữ được sức hút riêng trong mỗi lần xuất hiện.

Style của Hailey Bieber là nguồn tham khảo thú vị cho những ai thích mix match đơn giản mà vẫn xịn. Cô nàng ưu ái các item kinh điển, nên việc tìm và ứng dụng những món đồ tương tự không hề khó. Chị em có thể tham khảo các cách phối đồ của Hailey Bieber để thổi làn gió mới vào tủ đồ hè năm nay.

Xuất hiện tại lễ hội âm nhạc Coachella, Hailey Bieber ghi điểm với chiếc slip dress màu vàng chanh nổi bật, được điểm xuyết viền tím loang đầy ngẫu hứng. Đáng chú ý, đây là một thiết kế vintage đến từ Dior, mang tinh thần vừa tối giản vừa thời thượng. Tuy nhiên, với những thiết kế đến từ 1 luxury brand đắt đỏ và hiếm như vậy, việc tìm mua một phiên bản giống hệt gần như không dễ. Thay vào đó, bạn hoàn toàn có thể bắt trend bằng những mẫu váy lụa hai dây phối ren mang cảm hứng tương tự - vẫn giữ được vẻ mềm mại, nữ tính nhưng đủ hiện đại để diện trong mùa hè 2026.

Áo hai dây lụa phối ren hot hit được Hailey Bieber mix cùng quần jeans, bên ngoài khoác nhẹ một chiếc áo ren mỏng, tạo tổng thể vừa phóng khoáng vừa tinh tế. Toàn những item kinh điển nhưng khi "lên đồ" lại cực kỳ nịnh mắt và có gu. Dù đi biển hay dạo phố, chị em đều có thể dễ dàng áp dụng công thức mặc đẹp này.

Hailey Bieber đúng chuẩn IT girl toàn cầu, mặc gì cũng toát lên vẻ xinh sang tuyệt đối. Cô diện “cây trắng” gồm áo croptop và quần lửng, kết hợp tất cao cổ tạo tổng thể trẻ trung, cá tính. Cô điểm xuyết thêm gam đen tinh tế qua loạt phụ kiện như kính râm, túi xách, thắt lưng và sandal, giúp outfit cân bằng hoàn hảo giữa trắng - đen, đơn giản nhưng vẫn cực kỳ thời thượng và cuốn hút.

Street style của Hailey Bieber càng ngắm càng dễ nghiện vì đơn giản mà yêu kiều, trendy và khó lỗi mốt. Trong một outfit, cô chọn diện áo thun ôm phối cùng chân váy ngắn, hoàn thiện với giày loafer để tạo nên một công thức mặc đẹp nhanh gọn nhưng hiệu quả. Chỉ cần áp dụng theo là lên đồ phút mốt chị em đã có ngay outfit xinh xắn để dạo phố.

Tủ đồ của Hailey Bieber không có nhiều trang phục cầu kỳ hay họa tiết nổi bật, nhưng mỗi lần xuất hiện cô đều ghi điểm với phong cách “đẹp khó cản đường”, đi tới đâu là thu hút ánh nhìn tới đó. Vi vu dạo phố, cô diện áo ba lỗ kết hợp quần chấm bi dáng lửng, hoàn thiện outfit bằng đôi guốc xỏ ngón cao gót đầy sành điệu, tạo nên tổng thể phóng khoáng mà vẫn giữ trọn nét thời thượng, kiêu sa.

