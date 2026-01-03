Trên tay bé có 4 động tác này là dấu hiệu điển hình của trẻ thông minh, chỉ cần có 1 thôi cũng đáng mừng rồi

Một bà mẹ chia sẻ rằng con mình hơn 4 tháng tuổi, rất thích nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ của mình, lại còn hay cho tay vào miệng gặm, gặm đến mức nước dãi chảy ròng ròng.

Mỗi lần như vậy, bà nội đứng bên cạnh lại nói: “Bé đói rồi, phải cho bú thôi.”

Nhưng bà mẹ thắc mắc: bé rõ ràng vừa mới bú xong không lâu, sao có thể đói nhanh như vậy được? Vì sao con cứ thích mút tay mãi? Tay thì lại không vệ sinh nữa chứ?

Vì thế, mỗi lần thấy con mút tay, chị lại kéo tay bé ra, thậm chí còn đeo bao tay cho bé, nhưng tất cả đều vô ích, vẫn không ngăn được bé tiếp tục mút tay.

Từ hàng loạt câu hỏi của bà mẹ này, tôi có thể cảm nhận rất rõ sự lo lắng của chị. Nhưng tôi nhanh chóng nói với chị rằng: không cần lo lắng, hành động này của bé là hoàn toàn bình thường, thậm chí còn là một điều tốt.

Vì sao tôi lại nói như vậy?

Bởi vì việc bé mút tay, chăm chú nhìn bàn tay của mình cho thấy bé đang thông qua đôi tay để khám phá thế giới, chứng tỏ não bộ phát triển tốt, bé rất thông minh.

Nghiên cứu về sự phát triển của trẻ em cho thấy: các động tác của bàn tay có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển của não bộ. Nếu bé nhà bạn thường xuyên có 4 động tác nhỏ dưới đây, đó là “tướng thông minh” điển hình, bố mẹ cứ âm thầm vui mừng nhé.

1. Thích mút tay

Tôi từng thấy trên tàu hỏa một bà mẹ bế em bé chưa đầy nửa tuổi. Bé cứ liên tục mút tay, người mẹ thì không ngừng ngăn cản, cuối cùng bé tủi thân khóc òa lên.

Rất nhiều bà mẹ cũng như vậy, cứ thấy con mút tay là phản xạ đầu tiên liền ngăn lại, sợ không vệ sinh, sợ nước dãi làm tay lúc nào cũng ướt nhẹp.

Thực ra, bé thích mút tay – đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi – là đang khám phá thế giới, và đó còn là một dấu hiệu cho thấy trí tuệ của bé phát triển tốt.

Vì sao lại nói vậy?

Theo các nhà tâm lý học trẻ em, mút tay thuộc giai đoạn gọi là “giai đoạn khoái cảm miệng”. Trẻ sơ sinh nhận thức thế giới xung quanh ban đầu chủ yếu thông qua miệng, dùng miệng để cảm nhận mọi thứ.

Khi mút tay, bé có thể cảm nhận hình dạng, cảm giác của bàn tay, đây chính là bước khởi đầu để bé nhận thức cơ thể mình – một bước then chốt trong quá trình phát triển nhận thức.

Một em bé có thể đưa tay chính xác vào miệng, điều đó đòi hỏi sự phối hợp giữa não bộ và mắt, giữa cánh tay và miệng, là dấu hiệu quan trọng cho thấy khả năng phối hợp cảm giác tổng hợp của bé.

Với trẻ dưới 1 tuổi, bố mẹ chỉ cần giữ tay bé sạch sẽ. Nếu sau 2–3 tuổi bé vẫn thường xuyên mút tay thì khi đó mới cần can thiệp và hướng dẫn.

2. Động tác siêu đáng yêu – “chạm ngón tay”

Khi lớn dần theo từng tháng tuổi, các động tác của tay bé cũng sẽ “mở khóa” thêm nhiều kỹ năng mới.

Ví dụ, khi gần nửa tuổi, bé thường xuất hiện một động tác rất thú vị gọi là “chạm ngón tay”: cố tình dùng ngón cái chạm vào bốn ngón còn lại, đặc biệt rất thích chạm vào ngón trỏ.

Động tác này nhìn thì đơn giản, nhưng với bé, đó là sự phát triển cao hơn của vận động tinh, đồng thời cũng là tín hiệu cho thấy não bộ phát triển tốt.

Việc bé chạm các ngón tay đòi hỏi não bộ phải kiểm soát chính xác các động tác tinh tế của bàn tay, cần sự phối hợp rất cao giữa mắt và tay.

Bé làm động tác này càng thành thạo thì chứng tỏ hệ thần kinh não bộ phát triển nhanh, khả năng cảm nhận và điều khiển của não đều rất tốt.

Tôi nhớ con mình khi đó cũng vậy, rất thích dùng tay nắm chặt một món đồ nhỏ không buông, còn hay túm cổ áo, tóc của tôi. Mỗi lần tôi bảo con buông ra, bé lại nhìn tôi cười tít mắt.

3. Động tác “đổi tay”

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy trong một giai đoạn nhất định, bé rất thích lặp đi lặp lại một động tác: đổi tay.

Tức là bé cầm một món đồ bằng tay này, rồi chuyển sang tay kia, rồi lại chuyển ngược lại, cứ lặp đi lặp lại không biết chán, còn tự làm mình cười khanh khách.

Động tác “đổi tay” tưởng chừng rất đơn giản này thường dễ bị người lớn bỏ qua, nhưng thực chất lại là biểu hiện của sự thông minh.

Khi bé liên tục chuyển đồ vật từ tay trái sang tay phải, không chỉ giúp rèn luyện sức mạnh cánh tay mà còn luyện khả năng phối hợp mắt – tay. Quan trọng hơn, đây là quá trình thúc đẩy hai bán cầu não phối hợp làm việc.

Khi bé dùng tay trái chuyển đồ sang tay phải, là não trái đang điều khiển tay phải; ngược lại, não phải cũng tham gia điều khiển tay trái.

Việc đổi tay thường xuyên chính là quá trình hai bán cầu não phối hợp nhịp nhàng, giúp thông tin giữa hai bên lưu thông tốt hơn, từ đó rèn luyện khả năng cảm nhận không gian, tư duy logic và tư duy linh hoạt.

Vì vậy, khi thấy bé có động tác này, bố mẹ cứ âm thầm vui mừng nhé – điều đó cho thấy bé rất thông minh.

4. Dùng cử chỉ để biểu đạt

Thông thường, khoảng 1 tuổi bé mới bắt đầu nói. Ngay cả những bé nói sớm cũng phải tầm 10 tháng mới có thể nói những từ lặp đơn giản như “ba ba”, “ma ma”.

Trước khi biết nói, bé rất thích nhìn miệng người lớn, dùng ánh mắt để “trò chuyện”, và dùng cử chỉ tay để giao tiếp.

Con tôi trước 1 tuổi đặc biệt thích dùng cử chỉ để giao tiếp với chúng tôi.

Ví dụ, mỗi khi tôi và bố bé chuẩn bị đi làm, mặc áo khoác, xách túi, mở cửa ra ngoài, bé sẽ vẫy tay chào “tạm biệt”.

Khi vui thì vỗ tay liên tục; khi muốn thứ gì đó, bé sẽ nhìn món đồ rồi dùng tay chỉ vào.

Nghiên cứu cho thấy: những em bé có cử chỉ tay phong phú thường có khả năng phát triển ngôn ngữ tốt hơn. Đằng sau các cử chỉ ấy chính là sự phát triển của ngôn ngữ và kỹ năng xã hội.

Tổng kết

Có câu nói rằng: “Tay là bộ não thứ hai của con người – đôi tay thông minh thì não bộ cũng thông minh.”

Các động tác tay của bé càng phong phú, chứng tỏ não bộ phát triển càng tốt, bởi việc vận động tay thường xuyên sẽ kích thích sự hình thành các kết nối thần kinh trong não.

Tuy nhiên, nếu con bạn ít có những động tác này thì bố mẹ cũng đừng quá lo lắng. Mỗi đứa trẻ có nhịp độ phát triển khác nhau, có bé mạnh ở lĩnh vực này, có bé lại phát triển nhanh ở lĩnh vực khác.

Hy vọng sau khi đọc bài viết này, các bậc cha mẹ có thể “giải mã” được những dấu hiệu thông minh trên đôi tay của con, dành nhiều thời gian tương tác hơn để con lớn lên vui vẻ, khỏe mạnh.

Trong 4 biểu hiện trên, bé nhà bạn có mấy điều?

Nguồn: Sohu