“Em bé béo” gây sốt, nặng 6,25kg khi chào đời – Cư dân mạng kiểu: Đúng chuẩn cháu đích tôn trong mơ của bà nội

Trong ký ức của họ nhiều người già, “được ăn no” từng là điều xa xỉ; vì vậy, nếu một đứa trẻ được nuôi nấng trắng trẻo, mũm mĩm thì đồng nghĩa với khỏe mạnh, gia đình có điều kiện. Chính vì thế, đến nay nhiều người lớn tuổi vẫn giữ quan niệm rất mộc mạc: trẻ con mập mạp một chút sẽ tốt hơn.

Tuy nhiên, thời kỳ đói kém đã trôi qua hơn nửa thế kỷ. Điều kiện sống hiện nay đã cải thiện rất nhiều, và trẻ quá béo không còn là điều đáng mừng. Gần đây, một bác sĩ sản khoa đã chia sẻ hình ảnh của một bé sơ sinh, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đứa trẻ này vừa giống lại vừa không giống một trẻ sơ sinh bình thường. Giống ở chỗ tóc vẫn còn ướt, trên người còn sót lại lớp gây (thai脂) chưa được lau sạch, cho thấy bé vừa mới chào đời và chưa được vệ sinh hoàn toàn. Trên tay bé vẫn đeo vòng thông tin của bệnh viện.

Điều đặc biệt hơn cả là vị trí bé nằm trong đoạn video: trên một chiếc cân. Con số hiển thị là 6,225kg, tức gần 12,5 cân (theo đơn vị của Trung Quốc) theo cách tính truyền thống.

Thông thường, trẻ sơ sinh chỉ nặng khoảng 3kg, trong 3 tháng đầu mỗi tháng tăng khoảng 1kg. Nói cách khác, ngay khi mới sinh, bé này đã đạt mức cân nặng tương đương trẻ khác lúc tròn 3 tháng tuổi, đúng nghĩa “vừa xuất phát đã chạm đỉnh”.

Sau khi cân xong, y tá hướng dẫn gia đình cách quấn chăn và bế bé tại quầy điều dưỡng. Có lẽ vì vóc dáng quá hiếm gặp cùng tiếng khóc vang dội, rất nhiều người nhà đã tụ tập lại xem. Hơn chục, thậm chí hai chục người đứng xung quanh, có người còn giơ điện thoại chụp hình – một trẻ sơ sinh “nặng ký” như vậy quả thật rất hiếm thấy.

Có cư dân mạng đùa rằng: “Đây đúng là cháu nội trong mơ của các bà.”

Thế hệ lớn tuổi vì hoàn cảnh lịch sử nên đa phần rất thích trẻ mập mạp. Nhưng chúng ta cũng cần tỉnh táo nhận thức rằng: trẻ sơ sinh quá béo không hề tốt, đặc biệt khi cân nặng vượt chuẩn, có thể mang lại nhiều rủi ro:

1. Nguy cơ khi sinh nở

Sinh thường dễ dẫn đến kẹt vai, tăng nguy cơ rách đường sinh và băng huyết sau sinh. Nếu siêu âm trước sinh cho thấy thai nhi ước tính trên 4kg (8 cân), bác sĩ thường khuyến nghị mổ lấy thai để tránh sinh khó.

2. Nguy hiểm cho trẻ sơ sinh

Thai nhi quá lớn dễ gây suy thai trong tử cung, sau sinh có thể gặp các vấn đề như ngạt thở.

Trong y học, trẻ có cân nặng lúc sinh trên 4kg được xếp vào nhóm “trẻ sơ sinh to” (macrosomia).

Quản lý trẻ sơ sinh to cần chú ý 4 điểm sau:

Thứ nhất: Theo dõi đường huyết

Thường kiểm tra đường huyết vào các mốc 1 giờ, 3 giờ và 6 giờ sau sinh. Nếu xuất hiện hạ đường huyết, cần bổ sung glucose kịp thời.

Thứ hai: Nuôi dưỡng khoa học

Ưu tiên bú mẹ trực tiếp. Quá trình bú giúp trẻ tiêu hao năng lượng, đồng thời sữa mẹ có thành phần dinh dưỡng cân đối hơn. Nếu phải dùng sữa công thức, cần kiểm soát lượng sữa, tránh cho ăn quá mức.

Thứ ba: Khuyến khích vận động sớm

Có thể tập vận động thụ động, massage, tập nằm sấp từ sớm; khuyến khích trẻ lật, cử động nhiều để tiêu hao năng lượng thông qua phát triển vận động thô, tránh tình trạng béo phì kéo dài từ giai đoạn nhũ nhi.

Thứ tư: Kiểm soát lâu dài

Những trẻ sinh ra đã thừa cân có nguy cơ béo phì cao hơn trong tương lai. Cha mẹ cần chú ý chế độ ăn, theo dõi biểu đồ tăng trưởng định kỳ, tránh để béo phì ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao.

Nhiều “em bé mũm mĩm” có liên quan trực tiếp đến chế độ ăn uống của mẹ trong thai kỳ. Vì vậy, các mẹ bầu nên chú trọng ăn uống cân bằng, kiểm soát tốt đường huyết trong suốt thai kỳ để tránh thai nhi quá lớn, giúp con có nền tảng sức khỏe tốt ngay từ đầu đời.

