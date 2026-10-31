Trẻ uống nhầm thuốc: Đừng cuống lên gây nôn, hãy nhớ kĩ các bước sau!

Những viên thuốc đủ màu sắc có thể lập tức trở thành những viên “kẹo” hấp dẫn trong mắt trẻ tò mò, chỉ chớp mắt đã có thể bị nuốt xuống! Khi trẻ bất ngờ uống nhầm thuốc, sự hoảng loạn dễ khiến tình hình nghiêm trọng hơn. Những hướng dẫn từ bác sĩ cấp cứu nhi khoa dưới đây giúp cha mẹ hiểu cách xử trí và lý do y khoa đằng sau từng bước.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đang trong giai đoạn thích đưa đồ vào miệng và khám phá thế giới, chưa biết đề phòng những viên thuốc nhỏ, có màu sắc bắt mắt. Chỉ một khoảnh khắc người chăm sóc không để mắt tới cũng có thể trở thành thời điểm xảy ra tai nạn uống nhầm thuốc.

Tự ý móc họng gây nôn vô cùng nguy hiểm. Hành động này dễ gây ho sặc dữ dội, khiến thuốc bị hít vào đường thở và gây ngạt. Việc cố đưa tay móc họng còn có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản, gây thêm tổn thương.

Ngay khi phát hiện, nhẹ nhàng lau sạch phần thuốc còn sót trong miệng để ngăn trẻ tiếp tục nuốt. Nhanh chóng thu gom vỉ thuốc, lọ thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng còn lại. Đây là những “manh mối” quan trọng giúp quá trình cấp cứu sau đó được chính xác.

Bao bì gốc của thuốc là căn cứ quan trọng đối với bác sĩ cấp cứu. Tên thuốc, thành phần, hàm lượng và lượng thuốc ước tính trẻ đã uống sẽ trực tiếp giúp ê-kíp đánh giá mức độ nguy hiểm của tình trạng ngộ độc và lựa chọn phương án can thiệp.

Trong khoảng thời gian quan trọng trước khi thuốc được hấp thu nhiều vào cơ thể, nhân viên y tế sẽ thực hiện các biện pháp chuyên môn như rửa dạ dày đúng quy trình, dùng chất hấp phụ để hạn chế hấp thu hoặc điều trị bằng thuốc giải độc đặc hiệu. Can thiệp kịp thời nhằm ngăn chất độc gây tổn thương các cơ quan như tim, não, gan và thận.

Cấp cứu sau tai nạn dù nhiều lần cũng không bằng chủ động phòng tránh ngay từ đầu. Chỉ nhắc nhở bằng lời không thể ngăn được bản tính tò mò của trẻ. “Cất trên cao + khóa chắc chắn” mới là hàng rào bảo vệ thiết thực để ngăn tai nạn!

Nguồn: Viện Nghiên cứu Nhi khoa Trung Quốc