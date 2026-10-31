“Trẻ thông minh không giấu được”: 4 đặc điểm trước 1 tuổi, có một nửa đã được xem là có trí tuệ cao

Ngay từ khi chào đời, sự phát triển giác quan, vận động tinh, vận động thô, ngôn ngữ… đều là những cột mốc trong quá trình lớn lên của trẻ.

Ở từng tháng tuổi, biểu hiện phát triển của các bé có thể khác nhau. Những biểu hiện ấy cũng được xem là tín hiệu cho thấy sự phát triển trí tuệ.

Trí thông minh của con luôn là điều được nhiều người mẹ đặc biệt quan tâm.

Trước 1 tuổi, dù còn phụ thuộc nhiều vào mẹ, những em bé thông minh vẫn có thể bộc lộ một số đặc điểm rõ rệt.

Đặc biệt, bốn biểu hiện dưới đây được xem là dấu hiệu trẻ thông minh ngay trong năm đầu đời. Nếu con có từ một nửa trở lên, mẹ có thể vui mừng vì khả năng phát triển trí tuệ của bé đang đi trước.

4 đặc điểm trước 1 tuổi được xem là dấu hiệu trí thông minh cao

1. Khám phá bằng giác quan, nhận ra mẹ sớm

Giai đoạn 0–3 tháng tuổi được xem là thời kỳ vàng phát triển giác quan. Đến khoảng 3 tháng, các giác quan của trẻ về cơ bản đã trưởng thành.

Khả năng khám phá bằng giác quan cũng được coi là yếu tố quan trọng đối với trí thông minh.

Ngay khi mới sinh, thần kinh thính giác của trẻ đã phát triển, giúp con phản ứng trước âm thanh.

Khoảng 2 tháng tuổi, trẻ có thể phân biệt đen, trắng và nhìn theo những hình ảnh có màu sắc tương phản này.

Đến 3 tháng tuổi, thị giác phát triển hơn, trẻ có thể nhìn rõ diện mạo và nhận biết người bằng mắt.

Giác quan nhạy bén, khả năng khám phá tốt cũng giúp trẻ nhanh chóng hình thành nhận thức.

2. Khám phá bằng hành động, đôi tay linh hoạt

Khi mới sinh, bàn tay trẻ thường nắm chặt. Đến khoảng 3 tháng tuổi, con bắt đầu duỗi tay nhiều hơn, khả năng vận động tinh cũng dần phát triển.

Trẻ bắt đầu thực hiện những động tác như với, nắm, cầm rồi thả đồ vật.

Khả năng khám phá bằng hành động tốt có thể giúp trẻ mở rộng nhận thức và được xem là một dấu hiệu thông minh.

3. Phát triển vận động sớm

Sau 3 tháng tuổi, khả năng vận động thô của trẻ dần phát triển.

Ngẩng đầu, lật, ngồi, bò, đi… đều là những biểu hiện của quá trình phát triển vận động thô.

Việc đạt các mốc vận động sớm cũng được xem là một dấu hiệu trẻ thông minh.

Bởi vận động sớm giúp trẻ có thêm điều kiện khám phá, mở rộng nhận thức, từ đó hỗ trợ sự phát triển trí tuệ.

4. Thích phát âm, hiểu lời người lớn sớm

Khả năng khám phá ngôn ngữ và hiểu lời tốt cũng là điều khiến cha mẹ vui mừng.

Đặc biệt, sau giai đoạn thích phát ra những tiếng hét, trẻ có nhu cầu biểu đạt phong phú, thích bắt chước người lớn nói chuyện và sớm hiểu các yêu cầu đơn giản. Những biểu hiện này đều được xem là tín hiệu thông minh.

Phát âm sớm, hiểu lời tốt giúp trẻ phát triển nhận thức ngôn ngữ và cũng được coi là một lợi thế về trí tuệ.

Trí thông minh được hình thành trong quá trình lớn lên

Nhiều người mẹ cho rằng trí thông minh của trẻ do gene quyết định.

Tuy nhiên, nội dung gốc cho rằng trẻ chào đời có cùng điểm xuất phát về trí tuệ. Theo từng tháng tuổi, các chức năng ngày càng phong phú, khả năng khám phá tốt hơn, trí thông minh cũng tiếp tục phát triển.

Trí thông minh được bồi đắp trong quá trình trưởng thành, vì vậy những biểu hiện phát triển sau khi sinh cần được chú ý.

Cha mẹ nên giữ tâm lý thoải mái, tạo môi trường để trẻ có nhiều cơ hội trải nghiệm, khám phá. Điều này cũng có ích cho sự phát triển trí tuệ của con.

Khoảng cách còn được tạo ra trong quá trình nuôi dưỡng

Khi quan sát những đứa trẻ cùng tuổi, nhiều phụ huynh đặc biệt quan tâm đến sự phát triển trí thông minh.

Giữa các bé có những khác biệt, và điều đó có liên quan nhất định đến quá trình phát triển trí tuệ.

Mỗi trẻ có thế mạnh riêng, môi trường sống khác nhau, cách nuôi dưỡng của cha mẹ cũng khác nhau. Những yếu tố ấy có thể tạo ra khoảng cách về nhận thức.

Nội dung gốc cho rằng không có em bé nào sinh ra đã thông minh hơn; phần lớn khác biệt được hình thành sau đó, trong quá trình lớn lên.

Khả năng phát triển trí tuệ của trẻ cũng có mối liên hệ nhất định với những năng lực nền tảng.

Gene không quyết định mức độ thông minh của trẻ

Không ít người mẹ cho rằng trí thông minh của con do gene của bố mẹ quyết định.

Nội dung gốc đưa ra quan điểm rằng gene của cha mẹ chỉ đặt nền tảng cho tư duy, còn mức độ thông minh liên quan đến nhận thức.

Từ đó, bài đưa ra kết luận trí thông minh phần lớn được quyết định bởi quá trình phát triển sau khi sinh, không liên quan đến gene.

Cha mẹ nên tạo điều kiện thuận lợi để con lớn lên, qua đó hỗ trợ khả năng nhận thức.

Lời kết

Một em bé thông minh thường bộc lộ những lợi thế trong việc mở rộng nhận thức. Đặc biệt, ở giai đoạn nền tảng trước 1 tuổi, nhiều biểu hiện của trẻ được xem là tín hiệu về sự phát triển trí tuệ.

Để con tăng trưởng và phát triển tốt hơn, cha mẹ cũng cần chú ý xây dựng những thói quen tốt cho trẻ.

Nguồn: Sohu