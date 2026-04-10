Một trẻ nhỏ tại Phú Thọ vừa được cấp cứu trong tình trạng sốc phản vệ nặng, biến chứng suy tim cấp sau khi sử dụng sữa công thức.

Bệnh nhi nhập Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc (Phú Thọ) với biểu hiện nổi ban đỏ toàn thân, môi tái, li bì. Khám cấp cứu ghi nhận mạch nhanh 190-200 lần/phút, da tái, thời gian làm đầy mao mạch kéo dài. Siêu âm tim tại giường cho thấy chức năng tim suy giảm nặng, phân suất tống máu (EF) chỉ hơn 30%, thấp hơn nhiều so với mức bình thường ở trẻ em (55-75%).

Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết trẻ mới được bổ sung sữa công thức do mẹ ít sữa. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp sốc phản vệ nghi liên quan đến sữa, nhanh chóng xử trí theo phác đồ cấp cứu.

Theo các chuyên gia, sốc phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính, có thể diễn tiến rất nhanh và gây nguy hiểm tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Khuyến cáo từ bác sĩ:

- Thận trọng khi cho trẻ sử dụng thực phẩm mới, đặc biệt là sữa công thức

- Theo dõi sát các biểu hiện bất thường sau khi dùng như phát ban, khó thở, nôn, lơ mơ

- Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ sốc phản vệ

Các bác sĩ nhấn mạnh, việc nhận biết sớm và xử trí kịp thời là yếu tố quyết định giúp cứu sống trẻ trong những tình huống nguy cấp như sốc phản vệ.