Trẻ sơ sinh chưa đầy tháng có được bế ra ngoài không?

“Con mới hơn 20 ngày tuổi, trời đẹp nên tôi muốn bế bé xuống sân đi dạo một lát. Nhưng bà nội bảo chưa đầy tháng thì không được ra gió, tốt nhất phải đợi đủ 100 ngày.” Đây là băn khoăn của không ít gia đình sau khi đón em bé chào đời.

Người lớn lo trẻ sơ sinh còn non nớt, ra ngoài dễ bị ốm. Bố mẹ trẻ lại thấy con ở trong nhà mãi cũng bí bách, nhất là khi thời tiết dễ chịu. Vậy rốt cuộc phải đợi đến khi nào?

Không có một mốc chung rằng bé phải đầy tháng, 42 ngày hay đủ 100 ngày mới được ra ngoài. Với em bé sinh đủ tháng, khỏe mạnh và không có chỉ định đặc biệt từ bác sĩ, bố mẹ có thể cân nhắc đưa con đi dạo ngắn ngoài trời. Điều quan trọng hơn số ngày tuổi là bé có khỏe không, thời tiết thế nào và gia đình định đưa bé đến đâu.

Chưa đầy tháng vẫn có thể ra ngoài, nhưng chọn nơi cho phù hợp

Thử nghĩ đến những ngày đầu sau sinh: bé được đưa từ bệnh viện về nhà và có thể cần quay lại khám theo lịch hẹn. Như vậy, chuyện một em bé chưa đầy tháng bước ra khỏi nhà vốn không phải điều tuyệt đối cấm kỵ.

Tuy nhiên, đưa con xuống sân chung cư đi dạo mười phút khác hẳn việc bế bé đến trung tâm thương mại, nhà hàng hay một buổi gặp mặt đông người. Trẻ sơ sinh còn rất nhỏ; bố mẹ nên hạn chế để con tiếp xúc gần với nhiều người, đặc biệt trong không gian kín hoặc khi các bệnh đường hô hấp đang lưu hành.

Nếu muốn thử đưa bé ra ngoài, hãy bắt đầu từ một nơi gần nhà, thoáng đãng và tương đối yên tĩnh. Một vòng đi dạo dưới bóng cây hoặc trong khuôn viên chung cư đã đủ cho lần đầu. Gia đình không cần đặt mục tiêu phải đi thật xa hay ở ngoài đủ một tiếng.

Có thể nhiều bé sẽ ngủ suốt chuyến đi. Bố mẹ cũng chẳng cần cố đánh thức con để “ngắm cảnh”. Một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng, không làm xáo trộn nhiều giờ bú và nghỉ của bé, là điểm bắt đầu phù hợp hơn.

Riêng với bé sinh non, nhẹ cân, đang ốm hoặc có vấn đề sức khỏe cần theo dõi, gia đình không nên áp dụng lịch ra ngoài của bé khác. Bác sĩ đang chăm sóc con sẽ là người tư vấn phù hợp nhất về thời điểm và những lưu ý riêng.

Đừng nhầm việc đi dạo với “phơi nắng cho con”

Một lý do thường được nhắc đến khi đưa trẻ sơ sinh ra ngoài là để bé “tắm nắng, bổ sung canxi”. Vì thế, có người đẩy xe ra chỗ nắng, thậm chí để ánh nắng chiếu thẳng vào mặt và người bé.

Điều này cần tránh. Da của trẻ nhỏ rất nhạy cảm; với bé dưới sáu tháng tuổi, nên hạn chế nắng chiếu trực tiếp. Nếu đi dạo vào ngày có nắng, bố mẹ hãy chọn nơi có bóng râm, sử dụng mái che xe đẩy và mặc cho bé quần áo phù hợp với thời tiết. Không cần để con nằm dưới nắng mới gọi là “đã được ra ngoài”.

Cũng đừng vì sợ gió mà mặc quá nhiều lớp hoặc trùm chăn kín mít quanh xe đẩy. Trong ngày nóng, cách che phủ này có thể khiến không gian bên trong bí và nóng hơn. Bé cần được che nắng, đồng thời vẫn phải có không khí lưu thông.

Trước khi đi, bố mẹ có thể kiểm tra thời tiết và chọn lúc trời dịu. Ngày nắng gắt, rét đậm, mưa lớn hoặc không khí ngoài trời khiến người lớn cũng thấy khó chịu thì không cần cố đưa bé ra ngoài. Chuyện đi dạo có thể đợi một ngày thuận tiện hơn.

Lần đầu ra ngoài, ngắn thôi cũng được

Nhiều bố mẹ chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên của con như một cuộc xuất hành lớn: xe đẩy, túi đồ căng phồng, lịch trình tính từng phút. Thực tế, nếu chỉ đi quanh nhà, sự chuẩn bị có thể đơn giản hơn nhiều.

Một chiếc túi nhỏ với bỉm, khăn, bộ quần áo dự phòng và đồ dùng cho bé bú nếu cần thường đã đáp ứng những tình huống dễ gặp như bé tè ướt, đi ngoài, trớ sữa hoặc đến giờ ăn. Xe đẩy cần được cài dây an toàn đúng cách. Nếu dùng địu, bố mẹ hãy chọn loại phù hợp với độ tuổi và bảo đảm đầu, cổ, cơ thể bé được nâng đỡ theo hướng dẫn sử dụng.

Lần đầu, có thể chỉ đi khoảng 10–15 phút. Bé thoải mái thì những lần sau tăng thời gian dần dần. Nếu bé khóc kéo dài, có dấu hiệu khó chịu, đến giờ bú hoặc thời tiết thay đổi, hãy về nhà. Không có lý do gì phải cố hoàn thành một “chỉ tiêu đi dạo” khi con đã không còn thoải mái.

Điều này cũng giúp bố mẹ bớt áp lực. Có hôm cả nhà ra đến sân thì bé cần thay bỉm, vậy là quay lên. Có hôm mới đi được một vòng con đã ngủ say. Không chuyến nào bị xem là “thất bại”; bố mẹ đang dần hiểu nhịp sinh hoạt của bé để những lần sau sắp xếp dễ dàng hơn.

Một vòng dạo chơi cũng tốt cho bố mẹ

Sau sinh, cuộc sống của nhiều gia đình xoay quanh việc cho bú, thay bỉm và dỗ ngủ. Người mẹ có thể ở trong nhà nhiều ngày liền, còn người bố cũng tất bật thích nghi với nếp sinh hoạt mới. Nếu sức khỏe của mẹ cho phép và thời tiết phù hợp, cùng con đi dạo gần nhà là dịp để cả nhà đổi không khí.

Bé còn quá nhỏ để hiểu mình đang “đi chơi”, nhưng con vẫn có thể cảm nhận ánh sáng, âm thanh và sự thay đổi nhẹ nhàng của môi trường xung quanh. Với bố mẹ, đôi khi chỉ cần mười lăm phút đi dưới bóng cây, trò chuyện cùng nhau trong lúc đẩy xe, cũng đã dễ chịu hơn sau một ngày dài chăm con.

Vì vậy, không cần xem ngày đầy tháng hay 100 ngày là lúc bé đột nhiên “đủ điều kiện” bước ra ngoài. Nếu con khỏe, trời dễ chịu và có một nơi thoáng, yên tĩnh gần nhà, gia đình có thể bắt đầu bằng chuyến đi thật ngắn. Quan sát bé, điều chỉnh theo con và tận hưởng một chút thời gian bên nhau là đủ.