Trẻ sinh non bị viêm ruột hoại tử sau khi uống nhầm sữa

Ảnh: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa điều trị cho bé trai 2 tháng tuổi, sinh non ở tuần thai 31, mắc viêm ruột hoại tử (NEC) - bệnh lý tiêu hóa cấp tính nghiêm trọng, có thể diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng, đặc biệt ở trẻ sinh non.

Trẻ là con đầu trong cặp song sinh được thụ thai bằng phương pháp IVF. Khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, trẻ bắt đầu quấy khóc, xuất hiện các cơn tím tái kèm gồng cứng tay chân kéo dài khoảng 2 phút. Sau đó, gia đình phát hiện trẻ đi ngoài phân máu tươi nên nhanh chóng đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Theo gia đình, trong thời gian mẹ chăm sóc người con song sinh đang điều trị tại bệnh viện, trẻ được bà chăm sóc tại nhà. Trong quá trình chuẩn bị sữa, gia đình đã nhầm một túi sữa tươi không đường được cấp đông với túi sữa mẹ cấp đông và cho trẻ uống. Sau đó, trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường.

Khi nhập viện, trẻ có biểu hiện môi tím, phản xạ bú mút chậm và xuất hiện các cơn gồng cứng tay chân. Kết quả siêu âm bụng ghi nhận một số quai ruột thành dày, có dịch giữa các quai ruột. X-quang bụng cho thấy các quai ruột chứa nhiều hơi, xuất hiện mức nước - hơi trong ổ bụng.

Sau khi đánh giá và hội chẩn, các bác sĩ xác định trẻ mắc viêm ruột hoại tử, đồng thời có tình trạng suy hô hấp cần hỗ trợ bằng máy. Trẻ được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Sơ sinh để điều trị và theo dõi sát.

Theo BS Lê Thị Oanh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Sơ sinh, trẻ sinh non, đặc biệt những trẻ có tuổi thai hoặc cân nặng càng thấp, có nguy cơ mắc viêm ruột hoại tử cao hơn do hệ tiêu hóa chưa trưởng thành và sức đề kháng còn hạn chế.

Trẻ được điều trị tích cực, kiểm soát hô hấp, tuần hoàn, chăm sóc đường tiêu hóa và theo dõi sát diễn biến bệnh. Sau 10 ngày điều trị, tình trạng trẻ chuyển biến tích cực, đã cai được máy thở, hô hấp cải thiện và được ghép mẹ để tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

BS Lê Thị Oanh cho biết, ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non, những thay đổi tưởng như nhỏ về tình trạng bú, tiêu hóa, hô hấp hoặc màu sắc da cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng. Gia đình không nên tự ý thay đổi loại sữa hoặc chế độ nuôi dưỡng khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Cha mẹ và người chăm sóc cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm khi trẻ bú kém hoặc bỏ bú, nôn trớ, bụng chướng bất thường, đi ngoài phân máu, tím tái, ngừng thở, khó thở, li bì, phản ứng kém hoặc xuất hiện các cơn bất thường.

Đối với trẻ sinh non, việc nuôi dưỡng cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng được ưu tiên cho trẻ, đặc biệt là trẻ sinh non. Sữa cần được bảo quản, ghi nhãn rõ ràng và sử dụng đúng hướng dẫn, tránh nhầm lẫn trong quá trình chăm sóc trẻ.