Các bác sĩ tiến hành ca mổ. Ảnh: BVCC

Bé là con thứ 4 trong gia đình, sinh thường ở tuần thai 36, cân nặng lúc sinh 2.000 gram. Sau sinh, trẻ bị suy hô hấp và được theo dõi tại bệnh viện tuyến trước.

Trong quá trình điều trị, bé xuất hiện tình trạng ọc dịch xanh, bụng chướng nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 với biểu hiện gợi ý tắc ruột.

Sau khi thực hiện xét nghiệm máu, siêu âm bụng và hội chẩn ngoại khoa, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi ổ bụng khẩn cấp.

Theo ekip phẫu thuật, tại thời điểm mổ, ruột thừa của trẻ đã viêm và vỡ, trong ổ bụng có phân cùng dịch tiêu hóa. Các bác sĩ tiến hành cắt ruột thừa và rửa sạch ổ bụng.

Sau phẫu thuật, tình trạng của bé diễn tiến thuận lợi và sớm được xuất viện.

Theo các bác sĩ, viêm ruột thừa ở trẻ sơ sinh là bệnh lý rất hiếm gặp. Ở lứa tuổi này, ruột thừa thường có dạng hình phễu, gốc rộng nên ít bị tắc, trong khi thức ăn chủ yếu là sữa nên ít hình thành sỏi phân.

Tuy nhiên, khi xảy ra, bệnh thường diễn tiến nặng do triệu chứng không điển hình, dễ chẩn đoán muộn. Thành ruột thừa ở trẻ sơ sinh rất mỏng, khả năng khu trú ổ viêm kém nên nguy cơ thủng sớm rất cao.

Nguyên nhân bệnh hiện chưa hoàn toàn rõ ràng, song một số yếu tố nguy cơ được ghi nhận gồm sinh non, ngạt chu sinh, nhiễm trùng ối hoặc các tình trạng liên quan đến viêm ruột hoại tử sơ sinh.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ sơ sinh có các dấu hiệu như nôn hoặc ọc dịch xanh, bụng chướng, bú kém, quấy khóc nhiều, li bì, sốt hoặc hạ thân nhiệt, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi càng sớm càng tốt để tránh biến chứng nguy hiểm.