Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) vừa phẫu thuật thành công cho bé trai T.H.M.Q. (5 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) sau khi nuốt nhiều viên nam châm, loại dị vật có nguy cơ gây thủng ruột và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Theo người nhà, khoảng 3 giờ trước khi nhập viện, sau bữa sáng, trẻ đột ngột đau bụng, chướng bụng, người mệt lả, môi tái nên được đưa đến cơ sở y tế. Kết quả chụp X-quang phát hiện dị vật cản quang trong ổ bụng. Khi được hỏi, trẻ cho biết đã nuốt một đoạn nam châm dạng viên nhỏ từ chiều hôm trước nhưng không nhớ số lượng.

Sau đó, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi tỉnh táo, không sốt, không nôn, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tuy nhiên, phim X-quang vẫn ghi nhận dị vật cản quang trong ổ bụng và khó xác định chính xác số lượng.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ nhận định nhiều viên nam châm có thể đã hút chặt vào nhau qua các quai ruột, tiềm ẩn nguy cơ gây chèn ép, hoại tử hoặc thủng ruột. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật. Ca mổ diễn ra thuận lợi, toàn bộ nam châm được lấy ra thành công. Sau điều trị và theo dõi, sức khỏe trẻ ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ cho biết nam châm là một trong những dị vật nguy hiểm nhất đối với trẻ nhỏ. Khi trẻ nuốt từ hai viên nam châm trở lên hoặc nuốt cùng dị vật kim loại khác, lực hút giữa các vật này có thể kẹp chặt thành ruột, gây thiếu máu nuôi, hoại tử, thủng ruột, viêm phúc mạc và nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Để phòng ngừa tai nạn, phụ huynh cần cất các vật nhỏ, đặc biệt là nam châm và pin cúc áo, ngoài tầm với của trẻ; loại bỏ hạt lớn khỏi trái cây trước khi cho trẻ ăn; hướng dẫn trẻ ăn chậm, nhai kỹ, không vừa ăn vừa nói chuyện hay đùa giỡn, đồng thời luôn theo dõi trẻ trong khi ăn uống và vui chơi.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật hoặc xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng, nôn, chướng bụng, khó nuốt hoặc đau ngực, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay, tuyệt đối không tự gây nôn hoặc áp dụng các mẹo dân gian vì có thể làm tăng nguy cơ biến chứng.