Ảnh: Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Theo Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), những tuần đầu nghỉ hè ghi nhận số trẻ nhập viện cấp cứu do nuốt hoặc hóc dị vật tăng đáng kể. Các dị vật thường gặp gồm nắp chai, đồng xu, pin cúc áo, pin đồ chơi, dây chuyền kim loại và nhiều vật nhỏ khác.

Điển hình, một bé 4 tuổi được đưa đến bệnh viện sau khi nuốt dây chuyền kim loại. Kết quả chẩn đoán cho thấy dị vật đã di chuyển xuống dạ dày. Một trường hợp khác là bé 2 tuổi nuốt pin trong lúc chơi tại nhà. Đây là dị vật đặc biệt nguy hiểm vì có thể gây bỏng hóa chất, tổn thương niêm mạc thực quản chỉ trong thời gian ngắn nếu mắc kẹt.

Nhờ phối hợp giữa các chuyên khoa, các bác sĩ đã nội soi lấy dị vật thành công, giúp trẻ tránh được những biến chứng nghiêm trọng.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, phụ huynh tuyệt đối không tự móc họng, ép trẻ nuốt cơm hoặc uống nhiều nước vì có thể khiến dị vật mắc sâu hơn, gây tổn thương thực quản hoặc rơi vào đường thở.

Để phòng ngừa, gia đình cần cất các vật nhỏ như pin, đồng xu, nam châm, trang sức và linh kiện đồ chơi ngoài tầm với của trẻ, đồng thời giám sát trẻ trong quá trình vui chơi. Khi trẻ có biểu hiện nuốt đau, chảy nhiều nước dãi, nôn, ho hoặc khó thở sau khi chơi với các vật nhỏ, cần đưa đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời.