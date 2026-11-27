Tháng cuối cùng của năm thường trôi qua rất nhanh. Vừa mới thấy cây thông được trang trí ở góc phố, chẳng mấy chốc các bạn nhỏ đã ríu rít kể về kế hoạch đón năm mới. Trong chiếc cặp vẫn là sách vở, bài tập, nhưng trong đầu có thêm bao nhiêu điều háo hức.

Cũng vào lúc này, có bạn bắt đầu nghĩ về những việc mình chưa làm được. Một lần thi chưa tốt, một lời hứa còn bỏ dở, một người bạn chưa kịp làm lành… Những chuyện tưởng nhỏ với người lớn đôi khi lại khiến con suy nghĩ rất lâu.

Tháng 12 vì thế cũng là dịp để con nhìn lại những bước tiến của mình. Có thể đầu năm con còn ngại phát biểu, giờ đã dám giơ tay. Có thể con chưa đạt điểm như mong muốn, nhưng đã biết tự ngồi vào bàn học. Có thể con vẫn đôi lúc giận dỗi, song đã học được cách quay lại nói lời xin lỗi.

Mỗi cung hoàng đạo nhí sẽ có một điều đáng ghi nhớ trong tháng này. Cùng mở những lời nhắn cuối năm dành cho con nhé!

Bạch Dương: Con không cần lúc nào cũng là người chiến thắng

Bạch Dương nhí thường muốn xung phong, làm trước và về đích thật nhanh. Sự hào hứng ấy giúp con có nhiều trải nghiệm, nhưng cũng có lúc khiến con khó chấp nhận việc mình thua một trò chơi hay chưa làm tốt bằng bạn.

Tháng 12, con hãy thử dành sự chú ý cho cả quá trình. Trong một cuộc thi, con đã luyện tập ra sao? Khi làm bài khó, con có kiên trì hơn trước không? Khi đội của mình chưa thắng, con đã biết động viên các bạn chưa? Những điều ấy đều đáng để tự hào.

Nếu một kết quả khiến con buồn, hãy cho mình thời gian nghỉ rồi thử lại. Bố mẹ có thể cùng con tìm ra một việc cần cải thiện, thay vì nhắc đến tất cả lỗi sai trong cùng một lúc.

Thông điệp tháng 12: “Con có thể chưa về nhất, nhưng vẫn đang tiến bộ mỗi ngày. Đừng để một lần thua làm con quên những điều mình đã cố gắng.”

Kim Ngưu: Một thay đổi nhỏ cũng có thể mở ra niềm vui lớn

Kim Ngưu nhí thường thấy an tâm với những điều quen thuộc: Một món ăn yêu thích, chỗ ngồi cũ, nhóm bạn thân hay cuốn truyện đã đọc nhiều lần. Khi có thay đổi bất ngờ, con có thể cần thêm thời gian để thích nghi.

Trong tháng này, con thử chọn một điều mới vừa sức. Có thể là nhận một phần việc trong buổi sinh hoạt lớp, thử món ăn khác hoặc rủ một bạn chưa thân cùng chơi. Con không cần lập tức hào hứng như mọi người. Quan sát trước, hỏi cách làm rồi tham gia sau cũng được.

Bố mẹ có thể giúp bằng cách báo trước kế hoạch, giải thích điều gì sẽ diễn ra và để con chuẩn bị. Khi cảm thấy mình có quyền lựa chọn, con sẽ dễ bước ra khỏi sự quen thuộc hơn.

Thông điệp tháng 12: “Con được phép đi chậm khi làm quen với điều mới. Chỉ cần sẵn lòng thử, con đã mở thêm một cánh cửa cho mình.”

Song Tử: Chọn một việc yêu thích và dành thời gian làm đến cùng

Song Tử nhí có thể nghĩ ra hàng loạt kế hoạch cho tháng cuối năm: Làm thiệp, trang trí góc học tập, viết truyện, tập một tiết mục mới. Ý tưởng nào cũng thú vị nên đôi khi con bắt đầu rất nhanh rồi lại bị việc khác thu hút.

Tháng 12, hãy chọn một điều con muốn hoàn thành nhất. Chia nó thành những bước nhỏ, làm từng chút và giữ lại thành quả để nhìn thấy mình đang đi đến đâu. Một tấm thiệp hoàn chỉnh có thể khiến con vui hơn cả bàn đầy đồ thủ công còn dang dở.

Trong những cuộc trò chuyện, con cũng thử dành thêm thời gian lắng nghe. Có thể bạn đang kể một điều rất hay mà con sẽ bỏ lỡ nếu vội chuyển sang câu chuyện của mình.

Thông điệp tháng 12: “Sự tò mò đưa con đến với nhiều điều thú vị. Sự kiên trì sẽ giúp con biến một trong những điều ấy thành thành quả của riêng mình.”

Cự Giải: Con cũng xứng đáng được quan tâm và vỗ về

Cự Giải nhí thường để ý những thay đổi rất nhỏ: Mẹ ít nói hơn mọi ngày, bố có vẻ mệt, bạn thân không vui trong giờ ra chơi. Con muốn mọi người dễ chịu nên đôi khi giấu cảm xúc của mình, nghĩ rằng “nói ra lại làm mẹ lo”.

Tháng này, hãy tập chia sẻ cả những chuyện khiến con buồn. “Hôm nay con thấy hơi cô đơn”, “Con không thích khi bạn nói như vậy” hay “Con muốn được ôm” đều là những lời con có thể nói.

Con cũng không cần vội nhận lỗi chỉ để chấm dứt một cuộc cãi nhau. Hãy cùng người lớn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và phần trách nhiệm của mỗi người. Sự quan tâm dành cho người khác sẽ bền hơn khi con biết chăm sóc cả cảm xúc của mình.

Thông điệp tháng 12: “Con không phải luôn vui vẻ để mọi người yên lòng. Khi buồn, con vẫn có thể tìm một vòng tay và kể điều mình đang trải qua.”

Sư Tử: Hãy để sự tự tin của con mang niềm vui đến cả những người bên cạnh

Những hoạt động cuối năm có thể khiến Sư Tử nhí đặc biệt hào hứng. Con muốn được biểu diễn, dẫn trò chơi hoặc nhận phần việc nổi bật. Được mọi người ghi nhận là niềm vui chính đáng, và con có thể tự hào về những gì mình làm tốt.

Tháng 12 cũng mời con thử một vai trò khác: Giúp bạn cùng tỏa sáng. Con có thể tập động tác với bạn còn lúng túng, nhường một lượt phát biểu hoặc ghi nhận ý tưởng của người khác khi làm việc nhóm.

Nếu lần này chưa được giao vị trí yêu thích, hãy hỏi xem con có thể đóng góp ở đâu. Một buổi diễn thành công còn cần người nhớ đạo cụ, giúp bạn sửa trang phục và cổ vũ phía dưới sân khấu.

Thông điệp tháng 12: “Con có nhiều cách để trở nên đáng nhớ. Đôi khi, điều mọi người yêu quý nhất chính là cách con giúp họ tự tin hơn.”

Xử Nữ: Đừng để một lỗi nhỏ che khuất cả điều con đã làm được

Xử Nữ nhí có thể rất chăm chút cho bài vở và những món quà tự làm. Nhưng một nét chữ lệch, màu tô lem hay câu trả lời chưa đúng cũng dễ khiến con muốn xóa đi làm lại từ đầu.

Tháng này, trước khi sửa lỗi, hãy thử tìm ba điều con hài lòng về sản phẩm của mình. Bức tranh có màu con thích, bài văn có một câu diễn đạt hay, tấm thiệp chứa lời chúc chân thành… Tất cả đều có giá trị, dù vẫn còn phần chưa đẹp.

Bố mẹ có thể cùng con phân biệt việc nào cần chính xác, việc nào có thể linh hoạt. Khi đã cố gắng và bắt đầu mệt, con cũng được phép nghỉ. Một buổi tối vui vẻ không cần bị kéo dài chỉ vì con chưa viết được trang vở thật hoàn hảo.

Thông điệp tháng 12: “Con có thể sửa điều chưa tốt mà vẫn tự hào về mình. Hãy dành cho bản thân sự dịu dàng như con vẫn dành cho người khác.”

Thiên Bình: Nói ra điều mình muốn, con sẽ giúp mọi người hiểu mình hơn

Thiên Bình nhí thường muốn cuộc chơi vui vẻ, bạn bè hòa thuận. Khi có nhiều ý kiến, con dễ chọn nhường, dù trong lòng cũng có một mong muốn riêng. Nếu điều ấy lặp lại, con có thể thấy hụt hẫng vì chẳng ai biết mình thực sự thích gì.

Tháng 12, hãy tập bày tỏ từ những lựa chọn nhỏ: “Lần này mình muốn chơi trò này”, “Mình thích màu xanh hơn” hoặc “Hôm nay mình chưa muốn cho mượn món đồ ấy”. Con có thể nói nhẹ nhàng và vẫn rõ ràng.

Nếu các bạn chưa đồng ý, cả nhóm có thể bàn cách thay phiên. Một mối quan hệ tốt có chỗ cho những ý kiến khác nhau, kể cả ý kiến của con.

Thông điệp tháng 12: “Sự hòa thuận không cần con luôn nhận phần thiệt. Mong muốn của con cũng đáng được nghe và cân nhắc.”

Bọ Cạp: Có những chuyện sẽ nhẹ hơn khi con không phải giữ một mình

Bọ Cạp nhí có thể nhớ rất lâu một lời hứa bị quên, một lần bị hiểu nhầm hay câu nói làm mình tổn thương. Bên ngoài con vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng trong lòng lại nghĩ mãi.

Tháng cuối năm, hãy thử chọn người con tin tưởng để kể một chuyện còn khiến mình bận tâm. Con có thể mở lời bằng câu đơn giản: “Con muốn kể chuyện này, mẹ nghe hết rồi hãy nói nhé”.

Nếu chưa muốn nói trực tiếp, con có thể viết ra hoặc vẽ lại. Khi có điều khiến con sợ, bị đe dọa hay cảm thấy không an toàn, hãy tìm người lớn có thể giúp đỡ. Con không cần giữ một bí mật làm mình lo lắng chỉ vì đã bị yêu cầu phải im lặng.

Thông điệp tháng 12: “Chia sẻ không làm con yếu đi. Đó là cách để những người yêu thương biết lúc nào con cần họ ở bên.”

Nhân Mã: Chuẩn bị một chút, con sẽ tận hưởng cuộc vui thoải mái hơn

Nhân Mã nhí có thể mong chờ những chuyến đi, buổi tụ tập hay hoạt động ngoài trời trong tháng 12. Nhiều điều hấp dẫn phía trước khiến con đôi khi quên phần việc đang làm hoặc bỏ sót đồ cần mang theo.

Trước một kế hoạch, hãy thử tự chuẩn bị theo danh sách ngắn: Quần áo, bình nước, đồ dùng và quy tắc cần nhớ. Ở nhà, con cũng có thể hoàn thành việc đã nhận trước khi bước vào giờ chơi.

Nếu chuyến đi bị hoãn hoặc thời tiết không thuận lợi, hãy cùng cả nhà nghĩ phương án khác. Một buổi dựng lều trong phòng, nấu món mới hay kể chuyện bên nhau vẫn có thể trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Thông điệp tháng 12: “Niềm vui có thể đến từ nhiều nơi. Sự chủ động và linh hoạt sẽ giúp con tìm thấy điều thú vị ngay cả khi kế hoạch thay đổi.”

Ma Kết: Con được phép nghỉ mà không cần thấy mình có lỗi

Ma Kết nhí thường nghiêm túc với nhiệm vụ và muốn người lớn yên tâm. Cuối năm, khi bài vở và hoạt động nhiều hơn, con có thể cố gắng hoàn thành mọi thứ, kể cả lúc đã mệt.

Tháng này, hãy cùng bố mẹ nhìn lại lịch sinh hoạt. Việc nào cần làm trước, việc nào có thể để sau, phần nào con cần hỗ trợ? Con không nhất thiết phải tự giải quyết hết mới được xem là có trách nhiệm.

Trong kế hoạch, nhớ dành chỗ cho một buổi chơi tự do hoặc khoảng thời gian chẳng cần tạo ra thành tích gì. Đọc cuốn truyện yêu thích, đi dạo và trò chuyện với người thân cũng là những phần đáng quý của tuổi thơ.

Thông điệp tháng 12: “Sự cố gắng của con đã được nhìn thấy. Hãy cho mình thời gian nghỉ để tiếp tục hành trình với nhiều năng lượng hơn.”

Bảo Bình: Ý tưởng riêng sẽ thú vị hơn khi con tìm được cách chia sẻ

Bảo Bình nhí có thể muốn làm một cây thông khác thường, đổi luật trò chơi hoặc kể câu chuyện có kết thúc bất ngờ. Khi mọi người chưa hiểu, con dễ thấy chán và nghĩ “thôi, mình tự làm”.

Tháng 12, hãy thử giải thích ý tưởng bằng cách khác: Vẽ ra giấy, làm một mẫu nhỏ hoặc cho các bạn xem từng bước. Nếu nhận góp ý, con có thể hỏi thêm lý do rồi chọn điều phù hợp để điều chỉnh.

Con cũng nên dành phần việc cho người khác khi hoạt động nhóm. Một ý tưởng có thể thay đổi sau khi mọi người cùng tham gia, và sự thay đổi ấy đôi khi mang đến kết quả còn vui hơn dự tính.

Thông điệp tháng 12: “Hãy giữ sự sáng tạo của mình, đồng thời mở chỗ cho ý tưởng của bạn. Con có thể khám phá nhiều hơn khi biết hợp tác.”

Song Ngư: Chọn một giấc mơ nhỏ và bắt đầu từ hôm nay

Song Ngư nhí thường có thế giới tưởng tượng phong phú. Con muốn viết truyện, làm quà, học một bài hát hay tạo bất ngờ cho người thân. Nhưng khi hình dung quá nhiều thứ cùng lúc, con có thể bối rối vì chưa biết bắt đầu ở đâu.

Tháng này, hãy chọn một điều vừa sức rồi chia thành những việc thật cụ thể. Muốn viết truyện, con bắt đầu bằng nhân vật đầu tiên. Muốn làm quà, hãy xem trong nhà có vật liệu gì và nhờ người lớn hỗ trợ phần khó.

Nếu sản phẩm chưa giống điều con tưởng tượng, cứ giữ lại phần mình thích rồi sửa dần. Niềm vui còn nằm ở lúc con thử làm, phát hiện điều mới và nhìn món quà thành hình qua từng ngày.

Thông điệp tháng 12: “Con không cần chờ đến khi thật giỏi mới bắt đầu. Một bước nhỏ hôm nay cũng có thể đưa giấc mơ đến gần hơn.”

Trong những ngày cuối năm, bố mẹ có thể cùng con mở một “cuộc hẹn nhìn lại”: Mỗi người kể một việc đã học được, một kỷ niệm khiến mình vui và một điều muốn thử vào năm tới. Đừng quên nhắc cả những tiến bộ bé xíu mà người lớn đã nhìn thấy nhưng chưa kịp nói.

Có thể con sẽ bất ngờ khi nghe bố nhớ lần mình dám ngủ riêng, mẹ vẫn giữ tấm thiệp nguệch ngoạc hay cả nhà đều nhận ra con đã biết quan tâm đến em hơn trước. Những câu chuyện ấy sẽ giúp tháng 12 khép lại bằng cảm giác ấm áp: Con đã cố gắng, đã lớn thêm và luôn có người đồng hành.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm