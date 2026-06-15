Thời gian gần đây, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) ghi nhận số lượng trẻ mắc virus RSV gia tăng. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi ở trẻ nhỏ và có thể diễn biến nặng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Theo các bác sĩ, trẻ nhiễm RSV thường có biểu hiện ban đầu giống cảm cúm như sổ mũi, nghẹt mũi, hắt hơi, ho hoặc sốt nhẹ. Tuy nhiên, ở trẻ dưới 2 tuổi, virus có thể nhanh chóng tấn công đường hô hấp dưới, gây viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi.

Khi bệnh tiến triển, trẻ có thể ho nhiều, khò khè, thở nhanh, thở gắng sức, bú kém hoặc mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có nguy cơ suy hô hấp và phải nhập viện điều trị.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường, đặc biệt khi trẻ xuất hiện tình trạng khó thở, lồng ngực rút lõm khi hít vào, bỏ bú, ăn uống kém, li bì hoặc tím môi, tím đầu chi. Đây là những dấu hiệu cảnh báo bệnh diễn tiến nặng, cần được đưa đến cơ sở y tế ngay.

Để phòng ngừa RSV và các bệnh hô hấp khác, cha mẹ nên hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh mũi họng sạch sẽ, giữ môi trường sống thông thoáng và hạn chế tiếp xúc với người đang có triệu chứng ho, sốt, cảm cúm. Trong giai đoạn bệnh gia tăng, cần tránh đưa trẻ đến nơi đông người khi không cần thiết.

Bên cạnh đó, việc bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ, duy trì bú mẹ và giữ ấm cơ thể khi thời tiết thay đổi sẽ góp phần tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Các bác sĩ lưu ý phụ huynh không nên tự ý sử dụng thuốc điều trị tại nhà mà cần đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu bất thường về đường hô hấp để được tư vấn và chăm sóc phù hợp.