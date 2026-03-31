Gia tăng ca mắc RSV ở trẻ nhỏ, cảnh báo biến chứng hô hấp

Tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư (Hưng Yên), số ca mắc virus hợp bào hô hấp ở trẻ nhỏ đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa. Không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng khó thở, thở khò khè và phải hỗ trợ hô hấp.

Theo bác sĩ Bùi Thị Thuỷ, RSV là virus phổ biến gây nhiễm trùng đường hô hấp, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Virus lây qua giọt bắn khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc với bề mặt nhiễm mầm bệnh.

Bệnh có thể khởi phát với triệu chứng giống cảm lạnh như ho, sốt nhẹ, chảy mũi. Tuy nhiên, ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, RSV có thể gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi và dẫn đến suy hô hấp nếu không được phát hiện sớm.

Hiện chưa có vaccine phòng bệnh RSV, do đó phòng ngừa đóng vai trò then chốt. Phụ huynh cần giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ, rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ dùng, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người có triệu chứng hô hấp và tránh nơi đông người. Đồng thời, cần đảm bảo dinh dưỡng và giữ ấm cho trẻ khi thời tiết thay đổi.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi trẻ có dấu hiệu như thở nhanh, rút lõm lồng ngực, thở khò khè, bú kém, sốt cao kéo dài hoặc tím môi, cần đưa đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám, điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.