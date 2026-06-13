Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa nội soi gắp thành công một chiếc răng mắc sâu trong phế quản phải của bệnh nhi N.Đ.P. (9 tuổi), giúp trẻ thoát nguy cơ biến chứng hô hấp nghiêm trọng.

Trước đó, trong lúc được mẹ nhổ chiếc răng hàm bên trái tại nhà, trẻ bất ngờ hít sặc chiếc răng vừa rụng, xuất hiện ho dữ dội và khó thở. Gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện một dị vật cản quang nằm sâu trong phế quản phải. Nhận định dị vật có nguy cơ gây tắc nghẽn đường thở và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp, ekip Khoa Tai Mũi Họng phối hợp với chuyên khoa Gây mê - Hồi sức khẩn trương tiến hành nội soi.

Bằng kỹ thuật chuyên môn, các bác sĩ đã gắp trọn vẹn chiếc răng ra ngoài an toàn. Sau can thiệp, đường thở của bệnh nhi thông thoáng hoàn toàn, không ghi nhận biến chứng hay chảy máu.

Hiện trẻ tỉnh táo, hô hấp ổn định, ăn uống bình thường và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Theo ThS.BS Hà Thanh Bình, Khoa Tai Mũi Họng, việc tự nhổ răng cho trẻ tại nhà tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt với những chiếc răng chưa tách rời hoàn toàn khỏi lợi. Dị vật có thể bị nuốt hoặc rơi vào đường thở, gây tắc nghẽn hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên tự ý nhổ răng cho trẻ. Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như ho sặc, thở rít, tím tái hoặc ho kéo dài sau khi nuốt hay hít phải dị vật, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp sớm, tránh những biến chứng nguy hiểm.