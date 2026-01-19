Trẻ hay cắn móng tay? Cẩn thận “cắn” ra vấn đề nghiêm trọng, bố mẹ đừng chủ quan!

Do thói quen cắn móng tay kéo dài, một bé trai 5 tuổi 9 tháng đã bị nhiễm trùng nặng ở hai ngón trỏ, tiến triển thành viêm mủ đầu ngón tay, buộc phải phẫu thuật khẩn cấp. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Hồ Nam, hiện tình trạng nhiễm trùng của bé Lạc Lạc (tên đã được thay đổi) đã được kiểm soát và đang trong giai đoạn hồi phục.

Vì thường xuyên cắn móng tay, hai ngón trỏ của Lạc Lạc bị sưng to rõ rệt.

Thói quen cắn móng tay của bé đã kéo dài suốt 2–3 năm. Gia đình từng thử bổ sung canxi và vitamin với mong muốn giúp bé bỏ thói quen này, nhưng hiệu quả không đáng kể. Đầu tháng 1 năm nay, ngón trỏ tay phải của bé bắt đầu xuất hiện tình trạng đỏ và sưng. Ban đầu, gia đình tự ý bôi thuốc ngoài da và cho bé uống thuốc kháng viêm, nhưng tình trạng không những không cải thiện mà còn ngày càng nặng hơn.

Ngày 9/1, gia đình đưa bé đến bệnh viện gần nhà để điều trị bằng kháng sinh truyền tĩnh mạch kết hợp thuốc bôi ngoài, song tình trạng sưng đau ở ngón tay vẫn không thuyên giảm. Đến ngày 11/1, khi nhiễm trùng trở nên nghiêm trọng hơn, bé được đưa khẩn cấp đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi tỉnh Hồ Nam và sau đó được chẩn đoán viêm mủ đầu ngón tay ở cả hai ngón trỏ, phải nhập viện điều trị.

Sau khi nhập viện, ê-kíp khoa Chỉnh hình đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp cho bé nhằm giải phóng áp lực ở đầu ngón tay và làm sạch ổ mủ. Sau phẫu thuật, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát hiệu quả, quá trình hồi phục diễn ra tốt.

Bác sĩ Diệp Vệ Hoa – Phó trưởng khoa Chỉnh hình Bệnh viện Nhi tỉnh Hồ Nam – cho biết, việc cắn móng tay thường xuyên sẽ phá vỡ hàng rào bảo vệ da quanh móng, làm tổn thương nền móng, khiến móng ngắn lại và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, dẫn đến các bệnh nhiễm trùng như viêm quanh móng, viêm mủ đầu ngón tay.

“Nếu nhiễm trùng không được xử lý kịp thời, tình trạng viêm có thể lan sâu, thậm chí gây viêm tủy xương ngón tay”, bác sĩ Diệp cảnh báo. Những trường hợp này rất khó điều trị vì trong khoang miệng tồn tại nhiều loại vi khuẩn khác nhau như vi khuẩn Gram dương, Gram âm và vi khuẩn kỵ khí, làm tăng độ phức tạp trong việc tiêu diệt mầm bệnh. Nếu bệnh tiếp tục tiến triển xấu, nhiễm trùng có thể lan sang nhiều ngón tay hoặc cả bàn tay, gây hoại tử xương, suy giảm chức năng bàn tay. Nghiêm trọng hơn, vi khuẩn có thể theo đường máu lan khắp cơ thể, gây nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn và đe dọa tính mạng của trẻ.

Bác sĩ Diệp cũng nhấn mạnh, hành vi cắn móng tay ở một số trẻ có thể liên quan đến lo âu tâm lý, căng thẳng hoặc cảm giác buồn chán; do đó, chỉ bổ sung dinh dưỡng đơn thuần thường không mang lại hiệu quả. Phụ huynh nên tìm hiểu nguyên nhân sâu xa phía sau hành vi này, tăng thời gian đồng hành cùng con, chuyển hướng sự chú ý của trẻ bằng các hoạt động vui chơi, thủ công… để giúp trẻ dần dần giảm và bỏ thói quen cắn móng tay.

Ngoài ra, phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến vệ sinh tay và vệ sinh răng miệng của trẻ. Khi phát hiện ngón tay trẻ có dấu hiệu đỏ, sưng, đau, chảy mủ, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc tại nhà làm chậm trễ việc điều trị, mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chính quy để thăm khám kịp thời. Nếu việc can thiệp tại nhà không mang lại hiệu quả, phụ huynh nên đưa trẻ đến khoa chăm sóc sức khỏe trẻ em hoặc phòng khám tâm lý để được tư vấn chuyên môn, kết hợp can thiệp đa ngành, giúp trẻ dứt điểm thói quen xấu này, tránh để một thói quen nhỏ gây ra hậu quả lớn.

Nguồn: RedNet